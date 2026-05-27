Arsenal memberi tahu klub-klub Liga Premier berapa harga Gabriel Jesus di tengah minat terhadap striker asal Brasil tersebut
Arsenal menetapkan nilai pasar untuk penyerang asal Brasil
The Athleticmelaporkan bahwa Arsenal siap mematok harga hingga £20 juta ($27 juta) untuk Gabriel Jesus selama jendela transfer mendatang. The Gunners telah menerima beberapa tawaran terkait ketersediaan pemain berusia 29 tahun tersebut dan telah menyampaikan ekspektasi mereka seiring upaya untuk merampingkan opsi lini serang mereka.
Meskipun memiliki status sebagai pemenang Liga Premier yang berprestasi dengan lima gelar di bawah namanya, Jesus kini memasuki masa ketidakpastian di London Utara. Dengan sisa kontrak hanya 12 bulan, The Gunners menyadari bahwa musim panas ini merupakan salah satu kesempatan terakhir untuk mendapatkan biaya transfer yang signifikan untuk pemain internasional Brasil berpengalaman tersebut.
Masalah cedera dan kedalaman skuad
Mantan pemain Manchester City ini telah menjalani musim yang sulit, absen dalam sebagian besar musim akibat cedera ligamen lutut serius yang dialaminya pada awal 2025. Meskipun ia berhasil kembali bermain pada Desember dan mencetak enam gol dalam 27 penampilan—termasuk gol krusial melawan Crystal Palace pada laga terakhir—ia kesulitan merebut kembali posisinya sebagai starter utama.
Dalam hierarki saat ini di bawah Arteta, Jesus mendapati dirinya tertinggal di belakang pemain seperti Viktor Gyokeres dan Kai Havertz. Setelah hanya menjadi starter dalam tiga pertandingan Liga Premier musim ini, kurangnya ritme yang konsisten dari sang penyerang juga berdampak pada karier internasionalnya, dengan penampilan terakhirnya untuk Selecao terjadi pada akhir 2023.
Urusan yang belum tuntas di London Utara
Terlepas dari spekulasi seputar masa depannya, Jesus sebelumnya telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk sukses bersama Arsenal. Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan hengkangnya dari Liga Premier, sang penyerang secara terbuka menyatakan komitmennya terhadap proyek di Stadion Emirates serta keengganannya untuk pindah ke pasar-pasar yang sedang berkembang atau kembali ke Amerika Selatan untuk saat ini.
Berbicara tentang masa depannya pada bulan Desember, Jesus mengatakan: "Orang-orang bertanya, ‘Mengapa kamu tidak pergi saja? Mengapa tidak pindah ke Arab Saudi? Atau kembali ke Brasil?’ Suatu hari nanti, saya ingin semuanya kembali ke titik awal bersama Palmeiras, tapi bukan hari ini. Saya merasa masih ada urusan yang belum selesai di Arsenal. Saya tidak ingin pergi."
Tokoh yang membawa perubahan bagi Arteta
Sejak bergabung dari Manchester City pada tahun 2022 bersama Oleksandr Zinchenko, Jesus diakui telah berperan dalam mengubah budaya dan ekspektasi di Arsenal. Pengalaman serta mentalitas juaranya sangat penting dalam mengubah klub ini menjadi pesaing gelar yang konsisten, yang pada akhirnya membantu Arsenal meraih gelar Liga Premier untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Selama berkarier di London, ia juga menunjukkan fleksibilitas yang sangat penting dengan bermain di seluruh lini depan.
Dalam 123 pertandingan untuk klub, Jesus telah mencetak 32 gol dan 22 assist, membuktikan dirinya sebagai pemain yang efektif saat dalam kondisi fit. Meskipun Arsenal diperkirakan tidak akan menjualnya dengan harga murah sebelum kontraknya berakhir pada 2027, munculnya minat dari klub-klub rival menunjukkan bahwa kepindahan bisa saja terjadi jika penawaran yang sesuai terpenuhi selama musim jeda.