Arsenal memberi tahu klub-klub Liga Premier berapa harga Gabriel Jesus di tengah minat terhadap striker asal Brasil tersebut

The Athleticmelaporkan bahwa Arsenal siap mematok harga hingga £20 juta ($27 juta) untuk Gabriel Jesus selama jendela transfer mendatang. The Gunners telah menerima beberapa tawaran terkait ketersediaan pemain berusia 29 tahun tersebut dan telah menyampaikan ekspektasi mereka seiring upaya untuk merampingkan opsi lini serang mereka.

Meskipun memiliki status sebagai pemenang Liga Premier yang berprestasi dengan lima gelar di bawah namanya, Jesus kini memasuki masa ketidakpastian di London Utara. Dengan sisa kontrak hanya 12 bulan, The Gunners menyadari bahwa musim panas ini merupakan salah satu kesempatan terakhir untuk mendapatkan biaya transfer yang signifikan untuk pemain internasional Brasil berpengalaman tersebut.