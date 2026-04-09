Arsenal membatalkan kolaborasi bersejarah pertamanya dengan Good Squish, sebuah perusahaan yang berbasis di London

Yang pertama bagi Arsenal Women
Dijuluki 'Fashion FC' berkat serangkaian kolaborasi dan kemitraan merek yang gencar, tim wanita The Gunners kali ini menjadi sorotan utama setelah menjalin kerja sama dengan merek aksesori asal London, Good Squish, dan hal ini pasti akan disambut baik oleh salah satu basis penggemar paling antusias di dunia sepak bola.
Koleksi terbaru yang sangat beragam
Arsenal dan Good Squish telah meluncurkan koleksi lengkap berisikan 13 item yang memenuhi semua kebutuhan untuk hari pertandingan, termasuk kaos bayi, baju olahraga, syal, dan berbagai macam ikat rambut buatan tangan khas Good Squish. Ada pula koleksi khusus yang dikurasi oleh penyerang Arsenal dan timnas Inggris, Alessia Russo.
'Membangun masa depan, bersama-sama'
Ini terasa seperti peluncuran yang sangat penting bagi Arsenal Women dalam rangka merayakan ikatan antara klub dan para penggemarnya, seiring klub asal London Utara ini kembali menunjukkan kekuatan komersialnya.
"Koleksi ini mencerminkan perjalanan yang kami lalui sebagai klub dan budaya yang terus kami bangun di sekitar Arsenal Women," kata Russo saat peluncuran. "Koleksi ini mewakili nilai-nilai yang kami anut, kebanggaan yang kami rasakan, dan ikatan yang kami jalin dengan komunitas kami. Koleksi ini bertujuan untuk merayakan peran yang kita semua mainkan dalam mendorong tim ini maju, dan membangun masa depan bersama."
Dibuat dengan mempertimbangkan para penggemar
Koleksi ini diluncurkan sebagai bagian dari proyek konsultasi 'Block by Block' Arsenal, yang merupakan proyek terbesar yang pernah dilakukan klub di divisi wanita, dalam upaya mereka membentuk budaya hari pertandingan bersama para pemegang tiket musiman generasi pertama.
Koleksi AWFC x Good Squish kini tersedia di toko online Arsenal dan di toko klub, The Armoury.