Arsenal membajak wonderkid Liverpool! Arsenal mengalahkan Manchester United dan Chelsea untuk mendapatkan tanda tangan bintang muda Inggris Vincent Joseph

Kepindahan ini mengakhiri kebersamaan panjang Joseph dengan Liverpool, klub yang ia sebut sebagai rumah selama hampir satu dekade. Melalui Instagram untuk mengumumkan kepergiannya, penyerang itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Liverpool.

"Setelah 9 tahun yang tak terlupakan, waktunya telah tiba untuk mengucapkan selamat tinggal," tulis Joseph. "Terima kasih untuk kenangannya, dan karena telah membuat waktu saya di sini benar-benar spesial. @liverpoolfc YNWA."

Arsenal berhasil menahan persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangan remaja tersebut, dengan rival domestik Manchester United dan Chelsea sama-sama menunjukkan minat konkret.







