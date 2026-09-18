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Arsenal membajak wonderkid Liverpool! Arsenal mengalahkan Manchester United dan Chelsea untuk mendapatkan tanda tangan bintang muda Inggris Vincent Joseph
Arsenal amankan talenta Liverpool
Arsenal telah secara resmi mengonfirmasi perekrutan penyerang berusia 16 tahun, Joseph, dari Liverpool. Remaja itu bergabung dengan klub London utara tersebut sebagai bagian dari kelompok penerima beasiswa tahun pertama mereka menjelang musim 2026/27.
Kedatangan Joseph menjadi pencapaian penting bagi juara Premier League itu. Penyerang muda tersebut menolak kesempatan untuk menandatangani kontrak beasiswa di Merseyside, dan memilih untuk melanjutkan perkembangan menjanjikannya di Emirates Stadium.
Perpisahan yang berat dengan Anfield
Kepindahan ini mengakhiri kebersamaan panjang Joseph dengan Liverpool, klub yang ia sebut sebagai rumah selama hampir satu dekade. Melalui Instagram untuk mengumumkan kepergiannya, penyerang itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Liverpool.
"Setelah 9 tahun yang tak terlupakan, waktunya telah tiba untuk mengucapkan selamat tinggal," tulis Joseph. "Terima kasih untuk kenangannya, dan karena telah membuat waktu saya di sini benar-benar spesial. @liverpoolfc YNWA."
Arsenal berhasil menahan persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangan remaja tersebut, dengan rival domestik Manchester United dan Chelsea sama-sama menunjukkan minat konkret.
Latar belakang akademi elite
Joseph tiba di ibu kota dengan reputasi yang terus menanjak berkat ketajamannya mencetak gol. Penyerang itu langsung memberi dampak untuk tim U-18 Liverpool musim lalu, dengan mencetak tiga gol dalam dua penampilan pertamanya.
Rekam jejaknya di level internasional juga sama impresifnya. Saat membela tim Inggris U-16, Joseph telah mengoleksi delapan gol yang luar biasa hanya dalam sembilan penampilan untuk Inggris, sekaligus menyumbang satu assist.
Transisinya ke akademi Arsenal akan dipermudah dengan kehadiran beberapa wajah yang sudah dikenalnya. Joseph akan bereuni dengan rekan-rekannya di tim junior Inggris, Emerson Nwaneri dan Charlie Phillips, kemitraan yang diharapkan Arsenal bisa berkembang di level klub.
Dorongan akademi Arsenal terus berlanjut
Joseph hanyalah nama terbaru dalam gelombang tambahan menarik ke struktur pemain muda Arsenal tahun ini. Arsenal secara agresif memperkuat jajaran akademinya sepanjang musim panas dengan mengamankan kesepakatan untuk Habeeb Ogunneye, James Scanlon, Igor Tyjon, Axel Donczew, Mylo Bernard, dan Elijah Upson.
Klub asal London utara itu juga sudah menatap tahun depan. Penyerang Georgia yang sangat dihargai, Andria Bartishvili, dan penjaga gawang muda berbakat Phoenix Blayney sama-sama telah menandatangani perjanjian pra-kontrak untuk bergabung dengan klub pada musim panas mendatang.
Bagi Joseph, fokus langsung saat ini adalah berintegrasi ke dalam skuad Arsenal U-18 dan mengulangi performa mematikan yang membuatnya menjadi salah satu prospek remaja paling diburu di negara itu.
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