Meskipun rumor transfer mendominasi berita utama, Tuchel terpaksa membela keputusannya untuk tidak membawa Gibbs-White dalam tur musim panas ini. Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa pilihannya didasarkan pada keseimbangan taktis, bukan statistik individu atau reputasi sebelumnya, yang juga membuat bintang-bintang seperti Phil Foden dan Cole Palmer tidak masuk dalam skuad.

Pelatih asal Jerman itu menjelaskan alasannya dengan menyatakan: “Apakah ini berarti bahwa pemain lain yang Anda sebutkan melakukan kesalahan? Tidak. Bagi sebagian dari mereka, ini hanya soal posisi; kami juga berusaha memiliki skuad yang seimbang dan tidak membawa lima gelandang serang (nomor 10) lalu memaksa mereka bermain di posisi yang tidak sesuai. Siapa yang akan kami untungkan dengan itu? Pemain atau diri kami sendiri? Saya rasa tidak.” Bagi Gibbs-White, kemungkinan pindah ke Emirates bisa menjadi cara yang tepat untuk membuktikan bahwa manajer Inggris itu salah.