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Arsenal memasukkan Morgan Gibbs-White ke dalam daftar incaran transfer saat Mikel Arteta berupaya memperkuat lini serang juara Liga Premier
Arteta menyebut Rogers sebagai rekrutan yang menandakan niat serius
Baru saja mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun dengan merebut trofi Liga Premier, Arteta tak membuang waktu untuk merencanakan pertahanan gelar Arsenal. Manajer The Gunners itu telah mengidentifikasi Rogers dari Aston Villa sebagai target prioritas, dengan klub memandang pemain berusia 23 tahun itu sebagai rekrutan besar yang berpotensi menjadi sorotan utama musim panas ini.
Arteta dilaporkan mengambil kendali langsung atas strategi perekrutan, meyakini bahwa fleksibilitas Rogers di lini depan menjadikannya pilihan ideal untuk sistem taktisnya. Namun, transfer ini tidak akan murah, karena Villa diperkirakan akan menuntut biaya yang pada akhirnya bisa mencapai angka £100 juta, seiring performa impresifnya di kompetisi domestik dan Eropa.
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Gibbs-White muncul sebagai alternatif utama
Jika upaya untuk mendatangkan Rogers ternyata terlalu sulit, laporan dari SunSport menyebutkan bahwa Arsenal telah mengidentifikasi Gibbs-White sebagai alternatif yang serius. Kapten Forest itu mencatatkan musim individu yang sensasional, mencetak 18 gol di semua kompetisi dan membantu membawa timnya ke semifinal Liga Europa, di mana mereka akhirnya dikalahkan oleh Aston Villa asuhan Rogers.
Dengan 15 gol di Liga Premier, ia menjadi pemain Inggris dengan jumlah gol terbanyak kedua di divisi tersebut, hanya kalah dari Ollie Watkins dari Villa. Terlepas dari kesuksesannya di klub, Gibbs-White mengalami kekecewaan di panggung internasional setelah tidak dipanggil oleh Thomas Tuchel ke skuad Inggris untuk Piala Dunia. Sang playmaker mengungkapkan rasa frustrasinya, dengan menyatakan: “Saya tahu sendiri bahwa saya telah melakukan lebih dari cukup untuk masuk ke dalam skuad. Saya hanya tidak disukai oleh seseorang.”
The Gunners harus bersaing dengan PSG dan Forest yang gigih dalam perebutan pemain
Arsenal bukanlah satu-satunya klub raksasa Eropa yang memantau perkembangan ini. Paris Saint-Germain, yang baru-baru ini mengalahkan The Gunners melalui adu penalti di final Liga Champions, juga terus memantau Rogers. Sementara itu, pemilik Forest, Evangelos Marinakis, tetap bertekad untuk mempertahankan pemain-pemain terbaiknya di City Ground setelah berhasil meyakinkan Gibbs-White untuk menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2028.
Situasi ini semakin rumit dengan adanya minat terhadap bintang Forest lainnya. Elliot Anderson menjadi subjek spekulasi transfer yang meluas, dengan Manchester City dan Manchester United dikaitkan dengan gelandang yang dihargai £100 juta tersebut. Manajer Forest, Vítor Pereira, mengakui bahwa meskipun ia ingin mempertahankan skuad intinya, ia mengatakan bahwa "pasar adalah pasar."
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Tuchel membela keputusan pemilihan pemain yang kontroversial
Meskipun rumor transfer mendominasi berita utama, Tuchel terpaksa membela keputusannya untuk tidak membawa Gibbs-White dalam tur musim panas ini. Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa pilihannya didasarkan pada keseimbangan taktis, bukan statistik individu atau reputasi sebelumnya, yang juga membuat bintang-bintang seperti Phil Foden dan Cole Palmer tidak masuk dalam skuad.
Pelatih asal Jerman itu menjelaskan alasannya dengan menyatakan: “Apakah ini berarti bahwa pemain lain yang Anda sebutkan melakukan kesalahan? Tidak. Bagi sebagian dari mereka, ini hanya soal posisi; kami juga berusaha memiliki skuad yang seimbang dan tidak membawa lima gelandang serang (nomor 10) lalu memaksa mereka bermain di posisi yang tidak sesuai. Siapa yang akan kami untungkan dengan itu? Pemain atau diri kami sendiri? Saya rasa tidak.” Bagi Gibbs-White, kemungkinan pindah ke Emirates bisa menjadi cara yang tepat untuk membuktikan bahwa manajer Inggris itu salah.