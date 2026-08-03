Arsenal melihat tawaran pembuka untuk Bruno Guimaraes ditolak saat Newcastle berjuang mempertahankan kaptennya

Newcastle telah menolak tawaran pembuka dari Arsenal untuk mendapatkan jasa Guimaraes setelah pembicaraan langsung, menurut Sky Sports. Arsenal, yang sedang menikmati kesuksesan domestik mereka, telah mengidentifikasi pemain berusia 28 tahun itu sebagai target prioritas untuk memperkuat opsi di lini tengah jelang musim baru. Namun, jajaran petinggi di St James' Park telah menegaskan bahwa mereka tidak berniat melepas pemain bintang mereka begitu saja.

Meski tawaran awal itu ditolak, Arsenal saat ini tengah berdiskusi secara internal apakah akan kembali dengan tawaran yang lebih baik. Gelandang asal Brasil itu, yang didatangkan dari Lyon seharga £40 juta pada 2022, telah menjadi denyut nadi tim Newcastle, dengan mencatatkan 195 penampilan dan mencetak 31 gol.







