Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Arsenal melihat tawaran pembuka untuk Bruno Guimaraes ditolak saat Newcastle berjuang mempertahankan kaptennya
Newcastle United tetap teguh menghadapi tawaran pembuka Arsenal
Newcastle telah menolak tawaran pembuka dari Arsenal untuk mendapatkan jasa Guimaraes setelah pembicaraan langsung, menurut Sky Sports. Arsenal, yang sedang menikmati kesuksesan domestik mereka, telah mengidentifikasi pemain berusia 28 tahun itu sebagai target prioritas untuk memperkuat opsi di lini tengah jelang musim baru. Namun, jajaran petinggi di St James' Park telah menegaskan bahwa mereka tidak berniat melepas pemain bintang mereka begitu saja.
Meski tawaran awal itu ditolak, Arsenal saat ini tengah berdiskusi secara internal apakah akan kembali dengan tawaran yang lebih baik. Gelandang asal Brasil itu, yang didatangkan dari Lyon seharga £40 juta pada 2022, telah menjadi denyut nadi tim Newcastle, dengan mencatatkan 195 penampilan dan mencetak 31 gol.
- AFP
Guimaraes mengambil alih keadaan sendiri
Situasi menjadi rumit oleh keinginan sang pemain sendiri untuk pindah ke London utara. Gelandang tersebut dilaporkan telah pergi ke kamp latihan pramusim klub di La Manga, Spanyol, dengan satu-satunya tujuan untuk mengajukan permintaan transfer resmi dan melakukan pembicaraan penentuan untuk memaksakan kepergiannya dari klub.
Frustrasi sang gelandang dipicu oleh kepergian figur-figur kunci, termasuk mantan pelatih kepala Eddie Howe serta rekan setim seperti Anthony Gordon dan Sandro Tonali. Guimaraes sebelumnya memberikan penghormatan kepada mantan bosnya di media sosial, dengan menulis: "Raja klub ini!! Terima kasih untuk semua yang telah Anda lakukan untuk kami. Saya senang menikmati waktu kami bersama. Terima kasih telah membuat saya menjadi pemain dan pribadi yang lebih baik!"
Matthias Jaissle menghadapi krisis skuad secara langsung
Saga transfer yang sedang memanas ini menghadirkan sakit kepala langsung bagi Jaissle, yang diperkirakan akan mengambil alih di St James' Park tetapi belum secara resmi diperkenalkan sebagai manajer. Taktikus 38 tahun itu telah merencanakan membangun timnya di sekitar sang kapten Brasil, tetapi kini ia menghadapi kemungkinan kehilangan pemain paling berpengaruh di klub itu bahkan sebelum memimpin laga kompetitif pertamanya.
- Getty Images Sport
Perombakan besar terus berlanjut di St James' Park
Potensi kepergian Guimaraes akan menjadi tonggak penting lainnya dalam musim panas yang penuh gejolak bagi Newcastle United. Klub tersebut sudah aktif di bursa transfer, baru-baru ini mengaktifkan klausul rilis senilai £25,7 juta untuk kiper Lukas Hornicek agar bersaing dengan Nick Pope yang berusia 34 tahun.
Newcastle dijadwalkan menjalani laga pramusim melawan Valencia pada Sabtu, yang memberi Jaissle sangat sedikit waktu untuk mematangkan skuadnya. Guimaraes diperkirakan akan bergabung dengan tim di Spanyol untuk latihan, tetapi fokusnya tetap sepenuhnya tertuju pada upaya mengamankan kepindahan ke Emirates.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami