Berbicara soal masa depannya dan ketertarikan yang terus datang dari luar negeri, Martinez tegas menyuarakan keinginannya untuk bertahan di Italia. "Tidak diragukan lagi saya ingin pensiun di klub ini," katanya pada Mei lalu. "Sulit bagi saya membayangkan diri saya berada di tempat lain saat ini. Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola, tetapi jika mereka tidak menendang saya keluar, saya akan tetap di sini."

Pemain asal Argentina itu lalu menjelaskan bahwa meski ia tersanjung dengan perhatian dari Inggris dan Spanyol, hidupnya kini sudah benar-benar berakar di Milan. "Tentu saja ini sebuah kesenangan besar, kehormatan besar, dan kepuasan yang luar biasa karena Anda selalu bekerja untuk berkembang, untuk melangkah maju, untuk menjadi lebih baik," tambahnya. "Ketika tawaran atau panggilan dari klub-klub besar ini datang, semuanya selalu diterima dengan baik... Sekarang saya berada di sebuah kota yang mendukung saya dengan luar biasa sejak hari pertama. Saya punya restoran, anak-anak saya bersekolah. Saya akan selalu berada di sini karena saya merasa nyaman, karena saya bahagia.

"Anda tidak pernah tahu kalau bicara soal sepak bola. Selama mereka masih menginginkan saya, mereka yang dibutuhkan di Inter akan ada di sini. Tentu saja, seperti yang selalu saya katakan, itu terjadi di setiap pekerjaan. Ketika Anda tidak lagi dibutuhkan, pada akhirnya mereka akan menyuruh Anda pergi. Tetapi sekarang saya ada di sini sepenuh hati, sama seperti pada hari pertama."



