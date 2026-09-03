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Arsenal melancarkan langkah mengejutkan pada saat-saat akhir untuk REKAN SETIM Julian Alvarez saat Mikel Arteta mencari alternatif penyerang Atletico Madrid di tengah situasi mendesak
Arsenal meluncurkan pendekatan ambisius untuk Martinez
Menurut Daily Mail, Arsenal menjajaki langkah transfer besar untuk striker Inter, Martinez, pada tahap akhir bursa transfer musim panas ketika Mikel Arteta berusaha menambah ketajaman di lini depannya. Meski menjalani bursa transfer yang aktif dengan mendatangkan pemain-pemain seperti Bruno Guimaraes dan Piero Hincapie, tim London utara itu mendapati diri mereka kekurangan jumlah pemain di lini serang setelah serangkaian kepergian.
Laporan itu menyebutkan bahwa asisten manajer Arsenal, Gabriel Heinze, secara pribadi memimpin negosiasi, dengan menghubungi kompatriotnya, Martinez, pekan lalu untuk membahas kemungkinan pindah ke Premier League. Pemain berusia 29 tahun itu, yang tetap menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa setelah mencetak 22 gol dalam 41 penampilan musim lalu, diidentifikasi sebagai profil ideal untuk memimpin lini depan Arteta.
- Getty Images Sport
Pilihan Alvarez dan Osimhen telah habis
Pengejaran terhadap Martinez baru benar-benar meningkat setelah menjadi jelas bahwa target-target utama lainnya di luar jangkauan. Arteta awalnya memprioritaskan Alvarez dari Atletico Madrid, tetapi mantan pemain Manchester City itu menegaskan preferensinya adalah bergabung dengan Barcelona. Arsenal juga menjajaki kesepakatan untuk Victor Osimhen di Galatasaray, tetapi kerumitan dalam pengaturan tersebut mencegah terjadinya terobosan pada saat-saat akhir.
Inter tetap berada dalam posisi yang sangat kuat terkait masa depan Martinez, karena penyerang internasional Argentina itu masih memiliki sisa kontrak tiga tahun di San Siro. Terlepas dari daya tarik Premier League dan adanya kontak dari Heinze, raksasa Italia itu menolak mempertimbangkan tawaran apa pun, dengan memandang Martinez sebagai sosok yang tak tersentuh.
Martinez berjanji setia pada proyek Inter
Berbicara soal masa depannya dan ketertarikan yang terus datang dari luar negeri, Martinez tegas menyuarakan keinginannya untuk bertahan di Italia. "Tidak diragukan lagi saya ingin pensiun di klub ini," katanya pada Mei lalu. "Sulit bagi saya membayangkan diri saya berada di tempat lain saat ini. Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola, tetapi jika mereka tidak menendang saya keluar, saya akan tetap di sini."
Pemain asal Argentina itu lalu menjelaskan bahwa meski ia tersanjung dengan perhatian dari Inggris dan Spanyol, hidupnya kini sudah benar-benar berakar di Milan. "Tentu saja ini sebuah kesenangan besar, kehormatan besar, dan kepuasan yang luar biasa karena Anda selalu bekerja untuk berkembang, untuk melangkah maju, untuk menjadi lebih baik," tambahnya. "Ketika tawaran atau panggilan dari klub-klub besar ini datang, semuanya selalu diterima dengan baik... Sekarang saya berada di sebuah kota yang mendukung saya dengan luar biasa sejak hari pertama. Saya punya restoran, anak-anak saya bersekolah. Saya akan selalu berada di sini karena saya merasa nyaman, karena saya bahagia.
"Anda tidak pernah tahu kalau bicara soal sepak bola. Selama mereka masih menginginkan saya, mereka yang dibutuhkan di Inter akan ada di sini. Tentu saja, seperti yang selalu saya katakan, itu terjadi di setiap pekerjaan. Ketika Anda tidak lagi dibutuhkan, pada akhirnya mereka akan menyuruh Anda pergi. Tetapi sekarang saya ada di sini sepenuh hati, sama seperti pada hari pertama."
- Ball Raw Images
Arteta dihadapkan pada dilema lini serang
Kegagalan mendatangkan striker papan atas menyisakan pertanyaan besar yang harus dijawab Arteta seiring berjalannya musim. Meski Kai Havertz mengawali kampanye dengan baik, pemain Jerman itu kerap dipandang sebagai penyerang hibrida ketimbang nomor sembilan tradisional. Viktor Gyokeres saat ini menjadi opsi lain dalam urutan pilihan, tetapi pemain Swedia itu secara mengejutkan belum tampil semenit pun dalam dua laga pembuka Arsenal di Premier League. Minimnya keterlibatan dirinya bisa mengindikasikan bahwa Arteta masih belum yakin dengan sang striker, yang mungkin menjelaskan tekad klub untuk memperkuat posisi tersebut.
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