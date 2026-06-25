AFP
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Arsenal melakukan pembicaraan dengan Bruno Guimaraes terkait transfer yang mengejutkan, sementara Newcastle bersiap menghadapi tawaran resmi
Arsenal memulai pembicaraan dengan perwakilan Guimaraes
Menurut Daily Mail, Arsenal telah secara signifikan meningkatkan upaya perekrutan musim panas mereka dengan membuka jalur komunikasi langsung dengan perwakilan gelandang andalan Newcastle, Guimaraes. Arteta sangat bertekad untuk menyuntikkan ketangguhan kelas dunia, ketenangan taktis, dan kemampuan penguasaan bola tingkat elit ke dalam lini tengah timnya menjelang upaya klub mempertahankan gelar domestik yang akan datang.
Perantara yang berbasis di Inggris yang mewakili pemain Brasil yang sangat diunggulkan ini saat ini sedang mengamati pasar untuk menilai opsi-opsi yang layak guna mewujudkan transfer besar-besaran tersebut. Arsenal telah mengidentifikasi Guimaraes, yang saat ini sedang bertugas bersama timnas di Piala Dunia, sebagai salah satu target utama mereka di bursa transfer.
- AFP
Newcastle dalam keadaan siaga tinggi
Newcastle kini bersiap menghadapi pendekatan resmi dari Arsenal. Meskipun The Magpies menganggap Guimaraes sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka di St James' Park, ada kesadaran yang semakin meningkat di dalam klub bahwa namanya sedang dibicarakan oleh klub-klub raksasa di liga tersebut.
Gelandang tersebut masih memiliki sisa kontrak dua tahun di Tyneside, yang memberikan Newcastle sedikit keunggulan dalam negosiasi apa pun yang mungkin terjadi. Namun, daya tarik untuk bergabung dengan juara bertahan Liga Premier bisa menjadi faktor penting jika Arsenal memutuskan untuk memperkuat minat mereka dengan tawaran finansial yang konkret.
Strategi transfer Arsenal pada musim panas
Guimaraes bukanlah satu-satunya nama ternama dalam daftar incaran Arteta seiring upaya klub untuk berkembang. Arsenal juga sedang menjajaki opsi di lini serang, dengan Morgan Rogers dari Aston Villa muncul sebagai target serius. Namun, Villa meminta biaya transfer lebih dari £100 juta untuk pemain internasional Inggris tersebut, yang berpotensi mempersulit negosiasi.
Upaya untuk mendatangkan Guimaraes menunjukkan keinginan untuk memiliki kontrol yang lebih baik dan disiplin pertahanan di lini tengah. Pemain asal Brasil ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang paling lengkap di liga utama Inggris sejak bergabung dengan Newcastle dari Lyon, menjadikannya pilihan yang ideal untuk memenuhi tuntutan teknis sistem permainan Arteta.
- AFP
Guimaraes bersinar di panggung dunia
Guimaraes mencatatkan performa gemilang secara individu bersama Newcastle musim lalu, dengan mencatatkan 17 kontribusi gol—mencetak sembilan gol dan memberikan delapan assist—dalam 41 penampilan di semua kompetisi. Performa apiknya di level klub ini pun berlanjut tanpa hambatan di panggung internasional, di mana gelandang tersebut menjadi starter dalam ketiga pertandingan Brasil di babak penyisihan grup Piala Dunia pada turnamen yang sedang berlangsung, terutama dengan mencatatkan tiga assist (satu melawan Maroko dan dua melawan Skotlandia).