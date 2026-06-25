Arsenal melakukan pembicaraan dengan Bruno Guimaraes terkait transfer yang mengejutkan, sementara Newcastle bersiap menghadapi tawaran resmi

Menurut Daily Mail, Arsenal telah secara signifikan meningkatkan upaya perekrutan musim panas mereka dengan membuka jalur komunikasi langsung dengan perwakilan gelandang andalan Newcastle, Guimaraes. Arteta sangat bertekad untuk menyuntikkan ketangguhan kelas dunia, ketenangan taktis, dan kemampuan penguasaan bola tingkat elit ke dalam lini tengah timnya menjelang upaya klub mempertahankan gelar domestik yang akan datang.

Perantara yang berbasis di Inggris yang mewakili pemain Brasil yang sangat diunggulkan ini saat ini sedang mengamati pasar untuk menilai opsi-opsi yang layak guna mewujudkan transfer besar-besaran tersebut. Arsenal telah mengidentifikasi Guimaraes, yang saat ini sedang bertugas bersama timnas di Piala Dunia, sebagai salah satu target utama mereka di bursa transfer.



