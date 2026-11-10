Dengan rekam jejak gemilang yang terus dibangun, sementara mantan rekan setimnya di Camp Nou, Pep Guardiola, saat ini tidak melatih, apakah Enrique telah menjadi pelatih terbaik di dunia? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Mulumbu, mantan gelandang PSG yang berbicara dalam kerja sama dengan Parimatch Online Casino, ia mengatakan kepada GOAL: “Ya, tentu saja.

“Ketika Kylian hengkang, tepat sebelum ia pergi, Luis Enrique mencadangkan Kylian Mbappe dan semua orang terkejut. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang sedang ia lakukan? Ia sedang mempersiapkan tim ini agar benar-benar menjadi sebuah tim.

“Sekarang, ia menghadapi Barcelona. Ia menghadapi Manchester City. Tahun lalu, ia mengalahkan semua tim Inggris [untuk menjuarai Liga Champions]. Jadi, menurut saya, ia menunjukkan bahwa dalam kompetisi seperti Liga Champions, ketika biasanya kita berusaha memasukkan begitu banyak bintang dan pemain hebat, tim yang solid dengan para pemain yang bekerja untuk satu sama lain bisa meraih kemenangan.

“Ada perbandingan dengan [Cesc] Fabregas, karena ia pernah bermain untuk Barcelona dan kini melatih Como. Anda bisa melihat bahwa ia melakukan hal yang sama, membangun serangan dari belakang. Timnya tidak punya bintang yang benar-benar besar, selain Nico Paz, yang datang dari Real Madrid. Namun, Anda bisa melihat bahwa sepakbola baru ini menuntut tim dalam kondisi bagus, yang membangun permainan dari belakang untuk menyerang.”