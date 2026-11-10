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Arsenal? Manchester United? Klub Premier League yang ‘paling cocok’ bagi Luis Enrique, pelatih nomor satu di dunia sepakbola, telah dipilih jika pelatih PSG saat ini itu kelak ingin memulai lembaran baru di Inggris
Man Utd bersiap melakukan pergantian manajer lagi
Manchester United tengah bersiap melakukan perubahan lagi di kursi pelatih, dengan Michael Carrick diarahkan menuju pintu keluar. Sejumlah laporan menyebut pelatih timnas Amerika Serikat saat ini, Mauricio Pochettino, yang sebelumnya pernah menangani Southampton, Tottenham, dan Chelsea, dipersiapkan untuk mengambil alih posisi tersebut di Old Trafford.
Pelatih asal Argentina itu juga pernah menangani PSG dan bekerja bersama Lionel Messi serta Kylian Mbappe. Enrique kemudian mengambil alih kendali di Parc des Princes pada 2023. Ia membawa raksasa Ligue 1 itu menjuarai Liga Champions dua kali berturut-turut, sehingga reputasinya melambung.
Pelatih berusia 56 tahun itu juga meraih kesuksesan besar di Barcelona, setelah sebelumnya menjadi pemain andalan klub besar La Liga tersebut, serta membawa Spanyol ke final UEFA Nations League pada 2020-21.
- Getty
Apakah Luis Enrique saat ini pelatih terbaik di dunia sepakbola?
Dengan rekam jejak gemilang yang terus dibangun, sementara mantan rekan setimnya di Camp Nou, Pep Guardiola, saat ini tidak melatih, apakah Enrique telah menjadi pelatih terbaik di dunia? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Mulumbu, mantan gelandang PSG yang berbicara dalam kerja sama dengan Parimatch Online Casino, ia mengatakan kepada GOAL: “Ya, tentu saja.
“Ketika Kylian hengkang, tepat sebelum ia pergi, Luis Enrique mencadangkan Kylian Mbappe dan semua orang terkejut. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang sedang ia lakukan? Ia sedang mempersiapkan tim ini agar benar-benar menjadi sebuah tim.
“Sekarang, ia menghadapi Barcelona. Ia menghadapi Manchester City. Tahun lalu, ia mengalahkan semua tim Inggris [untuk menjuarai Liga Champions]. Jadi, menurut saya, ia menunjukkan bahwa dalam kompetisi seperti Liga Champions, ketika biasanya kita berusaha memasukkan begitu banyak bintang dan pemain hebat, tim yang solid dengan para pemain yang bekerja untuk satu sama lain bisa meraih kemenangan.
“Ada perbandingan dengan [Cesc] Fabregas, karena ia pernah bermain untuk Barcelona dan kini melatih Como. Anda bisa melihat bahwa ia melakukan hal yang sama, membangun serangan dari belakang. Timnya tidak punya bintang yang benar-benar besar, selain Nico Paz, yang datang dari Real Madrid. Namun, Anda bisa melihat bahwa sepakbola baru ini menuntut tim dalam kondisi bagus, yang membangun permainan dari belakang untuk menyerang.”
Akankah Luis Enrique melatih di Liga Primer Inggris, dan jika ya, klub mana yang akan ditanganinya?
Meski Enrique saat ini menunjukkan kepiawaiannya sebagai pelatih di ibu kota Prancis, mungkinkah suatu saat ia tergoda untuk menyeberang ke Inggris? Jika mengambil langkah itu, klub mana yang akan menjadi tujuannya? Pelatih asal Spanyol itu tampaknya tidak akan kekurangan peminat.
Ketika ditanya apakah ia bisa membayangkan Enrique melatih di Premier League, Mulumbu mengatakan: “Ya, karena ia belum pernah melatih di sana, itu bisa menjadi tantangan yang bagus baginya.”
“Saya rasa tim yang paling cocok untuknya adalah Manchester United. Namun, saat ini... Ia sudah memperpanjang kontraknya dengan PSG, jadi untuk sekarang akan sulit. Namun, Manchester United adalah nama besar dan klub yang memiliki sejumlah legenda. Mereka memang sedang tidak tampil begitu baik, tetapi nama besar mereka tetap ada. Jadi, jika ia pergi ke sana, mereka punya kekuatan finansial yang besar. Saya rasa klub itu cocok untuknya.”
- Getty
Pemenang Liga Champions teken kontrak baru di PSG
United tentu ingin bisa membujuk Enrique datang ke stadion yang dijuluki ‘Teater Impian’, tetapi ia kini terikat kontrak di Paris hingga musim panas 2030. Tidak ada yang akan mendapatkan tanda tangannya dalam waktu dekat.
Namun, Manchester United mungkin berada dalam posisi yang lebih baik untuk bersaing mendapatkan manajer sekaliber Enrique ketika ia kembali tersedia. Untuk itu, sosok seperti Pochettino perlu membuktikan bahwa klub tersebut bisa kembali meraih kejayaan masa lalunya.
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