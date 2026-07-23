Getty Images Sport
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Arsenal, Man City, dan Real Madrid bersedia menyamai tawaran transfer sebesar €100 juta yang diajukan Liverpool untuk Yan Diomande, sementara bintang RB Leipzig tersebut menunggu lampu hijau dari PSG
Klub-klub raksasa Eropa ikut bersaing dengan Liverpool dalam perburuan Diomande
Persaingan untuk merekrut Diomande dari Leipzig telah memanas menjadi perang transfer besar-besaran yang melibatkan klub-klub elit Eropa. Meskipun Liverpool menjadi yang pertama mengajukan tawaran resmi sebesar 100 juta euro—yang pada akhirnya ditolak oleh klub Bundesliga tersebut—mereka kini bukan lagi satu-satunya pihak yang bersedia membayar angka yang begitu fantastis.
Menurut Bild, Arsenal sedang mencari pemain baru menyusul hengkangnya Leandro Trossard, dan Diomande telah muncul sebagai target utama bagi Mikel Arteta. Sementara itu, Manchester City dan Real Madrid juga memantau situasi ini dengan cermat, menyadari bahwa pemain asal Pantai Gading tersebut merupakan talenta yang langka.
- Getty Images
PSG tetap menjadi prioritas utama sang pemain
Meskipun ada minat dari Liga Premier dan La Liga, PSG tetap menjadi tujuan pilihan bagi Diomande. Pemain sayap tersebut telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan juara Prancis itu untuk kontrak yang akan berlaku hingga 2031. Namun, PSG belum mengajukan tawaran resmi kepada RB Leipzig, sehingga membuat sang pemain berada dalam ketidakpastian sementara klub-klub lain terus mengincar dirinya.
Situasi ini mencapai puncaknya selama final Piala Dunia di New York akhir pekan lalu, di mana bos Red Bull Oliver Mintzlaff dan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi sama-sama hadir. Banyak yang berspekulasi bahwa kedua eksekutif tersebut telah melakukan pembicaraan awal mengenai masa depan sang pemain sayap.
Leipzig menetapkan harga yang sangat tinggi untuk pemain sayap andalannya
Meskipun tawaran sebesar €100 juta akan memecahkan rekor bagi banyak klub, Leipzig justru menuntut angka yang lebih tinggi. Klub Bundesliga ini telah menetapkan harga minimum €120 juta untuk aset andalan mereka. Pihak manajemen Leipzig semakin menyadari bahwa mempertahankan Diomande untuk satu musim lagi mungkin tidak mungkin dilakukan, mengingat kualitas klub-klub yang tertarik serta keinginan sang pemain sendiri untuk pindah.
Salah satu kendala potensial dalam kepindahan ke Paris adalah struktur kesepakatan. Idealnya, Leipzig ingin memasukkan klausul peminjaman kembali yang akan membuat Diomande tetap berada di Jerman selama satu tahun lagi, tetapi manajer PSG, Luis Enrique, menentang pengaturan semacam itu. Pelatih tersebut ingin pemain sayap tersebut segera tersedia untuk skuadnya guna memperkuat opsi serangannya untuk kompetisi domestik dan Eropa yang akan datang.
- Getty Images Sport
Musim yang luar biasa
Tingkat minat tersebut mudah dipahami mengingat dampak yang ditimbulkan Diomande pada musim pertamanya di Bundesliga. Setelah bergabung dengan Leipzig dari Leganes musim panas lalu, remaja ini menutup musim 2025-26 dengan 12 gol dan delapan assist dalam 33 penampilan, menjadi pemain termuda keempat dalam sejarah Bundesliga yang mencetak dua digit gol dalam satu musim, dengan usia 19 tahun dan 114 hari. Performa apiknya membantu Leipzig lolos ke Liga Champions.
Di Piala Dunia, Diomande menjadi starter dalam keempat pertandingan Pantai Gading, bermain selama 332 menit dan mencatatkan satu assist saat “The Elephants” melaju ke babak 32 besar sebelum tersingkir 2-1 oleh Norwegia.
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