Arsenal, Man City, dan Real Madrid bersedia menyamai tawaran transfer sebesar €100 juta yang diajukan Liverpool untuk Yan Diomande, sementara bintang RB Leipzig tersebut menunggu lampu hijau dari PSG

Persaingan untuk merekrut Diomande dari Leipzig telah memanas menjadi perang transfer besar-besaran yang melibatkan klub-klub elit Eropa. Meskipun Liverpool menjadi yang pertama mengajukan tawaran resmi sebesar 100 juta euro—yang pada akhirnya ditolak oleh klub Bundesliga tersebut—mereka kini bukan lagi satu-satunya pihak yang bersedia membayar angka yang begitu fantastis.

Menurut Bild, Arsenal sedang mencari pemain baru menyusul hengkangnya Leandro Trossard, dan Diomande telah muncul sebagai target utama bagi Mikel Arteta. Sementara itu, Manchester City dan Real Madrid juga memantau situasi ini dengan cermat, menyadari bahwa pemain asal Pantai Gading tersebut merupakan talenta yang langka.



