Arsenal, Man City, dan bagaimana Mikel Arteta membalikkan keadaan dalam persaingan sengit di Liga Premier

City dan Arsenal sebelumnya tidak pernah menganggap diri mereka sebagai rival hingga Sheikh Mansour dan Uni Emirat Arab mengincar bagian biru Manchester dan dengan cepat membangun kerajaan baru untuk bersaing dengan tatanan yang sudah mapan, di mana The Gunners merupakan salah satu pemimpinnya yang bangga.

Upaya City yang sudah mencolok untuk menguasai sepak bola Inggris semakin dipercepat dengan penunjukan Guardiola, dan akibatnya Arsenal terancam terpinggirkan. Hal itu berlangsung hingga Arteta pindah kubu dan kembali ke klub tempat ia menghabiskan tahun-tahun terakhir kariernya sebagai pemain.

Setelah menyaksikan kemunduran Arsenal di bawah Arsene Wenger dari dalam, Arteta berada dalam posisi unik untuk merancang kebangkitan klub. Ia mengembangkan kritiknya sendiri dan sebagai pelatih telah membentuk ulang Arsenal sesuai visinya. Pelatih asal Spanyol ini menjauhi gaya tak terbendung namun sering naif yang menjadi ciri khas Wenger, dan sebaliknya mengadopsi visi sepak bola yang lebih ilmiah, memprioritaskan kekuatan fisik dan efisiensi dalam mencetak gol dari situasi bola mati daripada "joie de vivre".

Suka atau tidak, Arteta telah mengubah Arsenal menjadi kekuatan yang tangguh yang mampu menahan laju City dan melampaui mereka. Mereka unggul sembilan poin dari tim Guardiola dalam perburuan gelar dan berada di perempat final Liga Champions, sementara The Blues sedang menelan kekecewaan akibat eliminasi lagi di tangan Real Madrid.

Di Wembley pada Minggu, Arsenal berharap dapat mengukuhkan semua kemajuan yang telah mereka raih di bawah Arteta dan mengalahkan City di final Carabao Cup untuk merebut trofi pertama dari apa yang bisa menjadi empat trofi luar biasa. Guardiola, sementara itu, mengakui bahwa timnya, untuk sekali ini, adalah underdog: "Kami menantang tim terbaik di Inggris, tim terbaik di Eropa."

GOAL menelusuri sejarah persaingan yang telah memanas selama bertahun-tahun dan akhirnya mencapai titik didih...