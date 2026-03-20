Richard Martin

Arsenal, Man City, dan bagaimana Mikel Arteta membalikkan keadaan dalam persaingan sengit di Liga Premier

Terakhir kali Manchester City dan Arsenal saling berhadapan di final Piala Liga, Pep Guardiola dan Mikel Arteta duduk berdampingan di bangku cadangan Wembley sebagai pelatih kepala dan asisten pelatih, sebelum merayakan kemenangan tim City yang menghancurkan The Gunners 3-0 dan meraih trofi pertama Guardiola selama berkarier di Inggris. Kemenangan telak itu semakin memperjelas kesenjangan yang semakin melebar antara kedua klub.

City dan Arsenal sebelumnya tidak pernah menganggap diri mereka sebagai rival hingga Sheikh Mansour dan Uni Emirat Arab mengincar bagian biru Manchester dan dengan cepat membangun kerajaan baru untuk bersaing dengan tatanan yang sudah mapan, di mana The Gunners merupakan salah satu pemimpinnya yang bangga.

Upaya City yang sudah mencolok untuk menguasai sepak bola Inggris semakin dipercepat dengan penunjukan Guardiola, dan akibatnya Arsenal terancam terpinggirkan. Hal itu berlangsung hingga Arteta pindah kubu dan kembali ke klub tempat ia menghabiskan tahun-tahun terakhir kariernya sebagai pemain. 

Setelah menyaksikan kemunduran Arsenal di bawah Arsene Wenger dari dalam, Arteta berada dalam posisi unik untuk merancang kebangkitan klub. Ia mengembangkan kritiknya sendiri dan sebagai pelatih telah membentuk ulang Arsenal sesuai visinya. Pelatih asal Spanyol ini menjauhi gaya tak terbendung namun sering naif yang menjadi ciri khas Wenger, dan sebaliknya mengadopsi visi sepak bola yang lebih ilmiah, memprioritaskan kekuatan fisik dan efisiensi dalam mencetak gol dari situasi bola mati daripada "joie de vivre". 

Suka atau tidak, Arteta telah mengubah Arsenal menjadi kekuatan yang tangguh yang mampu menahan laju City dan melampaui mereka. Mereka unggul sembilan poin dari tim Guardiola dalam perburuan gelar dan berada di perempat final Liga Champions, sementara The Blues sedang menelan kekecewaan akibat eliminasi lagi di tangan Real Madrid. 

Di Wembley pada Minggu, Arsenal berharap dapat mengukuhkan semua kemajuan yang telah mereka raih di bawah Arteta dan mengalahkan City di final Carabao Cup untuk merebut trofi pertama dari apa yang bisa menjadi empat trofi luar biasa. Guardiola, sementara itu, mengakui bahwa timnya, untuk sekali ini, adalah underdog: "Kami menantang tim terbaik di Inggris, tim terbaik di Eropa."

GOAL menelusuri sejarah persaingan yang telah memanas selama bertahun-tahun dan akhirnya mencapai titik didih...

    Agustus 2008: Pengambilalihan klub City membuat Wenger kecewa

    Arsenal sudah mengalami trauma karena disalip oleh Chelsea setelah Roman Abramovich mengambil alih klub tersebut, sehingga kabar bahwa City telah dibeli oleh sebuah dana kekayaan negara yang jauh lebih kaya itu terasa seperti gempa bumi bagi klub asal London Utara itu. Dan Wenger, yang sebelumnya mengecam Chelsea karena melakukan "doping finansial", segera menyerukan regulasi yang lebih ketat untuk mengendalikan lonjakan belanja City yang tiba-tiba.

    "Keindahan olahraga adalah menghormati aturan dan menang. Orang-orang yang tidak melakukannya tidak boleh diizinkan untuk menang," katanya.

    September 2009: Tendangan selip Adebayor

    Kekhawatiran Wenger bahwa City yang baru kaya raya akan membajak pemain-pemain terbaik timnya menjadi kenyataan, ketika Emmanuel Adebayor dan Kolo Toure bergabung dengan The Blues pada musim panas 2009 dengan nilai transfer masing-masing sebesar £25 juta dan £14 juta. Hal ini menciptakan suasana yang sangat tegang saat kedua tim bertemu di Manchester beberapa minggu kemudian, dengan para penggemar Arsenal terus-menerus mengejek Adebayor. 

    Penyerang tersebut membalas dendam dengan mencetak gol ketiga melalui sundulan dalam kemenangan City 4-2 dan berlari melintasi lapangan untuk memprovokasi para pendukung The Gunners, yang merespons dengan melemparkan benda-benda kepadanya.

    Agustus 2011: Nasri & Clichy ikut meninggalkan klub

    Setelah menjuarai Piala FA pada 2011 dan mengakhiri puasa gelar selama 35 tahun, City terus memperkuat skuadnya. Selain itu, mereka juga menjadikan Sergio Aguero sebagai rekrutan termahal mereka seharga £38 juta, serta terus membidik pemain Arsenal, dengan merekrut Gael Clichy dan Samir Nasri. Kehilangan Nasri sangat menyakitkan bagi Wenger, yang pernah mengatakan bahwa timnya "tidak bisa disebut klub besar" jika mereka menjual gelandang serang asal Prancis itu serta Cesc Fabregas, yang bergabung dengan Barcelona pada musim panas itu

    Skuad The Gunners yang rapuh terungkap saat mereka dihancurkan 8-2 oleh Manchester United pada bulan Agustus dan memicu serangkaian perekrutan pada hari terakhir bursa transfer. Rekrutan terpenting ternyata adalah gelandang Spanyol yang didatangkan dari Everton bernama Mikel Arteta.

    Juli 2016: Arteta bergabung dengan staf Guardiola

    Ketika Arteta pensiun dari sepak bola pada tahun 2016, ia mengambil langkah selanjutnya yang menarik perhatian, dengan menolak tawaran untuk bekerja di akademi Arsenal dan memilih menjadi asisten Guardiola yang baru saja bergabung di City.

    Kini ia bekerja berdampingan dengan pelatih terbaik di dunia, setelah sebelumnya bermain di bawah asuhan salah satu manajer terbaik dalam dua dekade terakhir, Wenger. Ini adalah masa magang yang sempurna bagi Arteta dalam perjalanannya menuju dunia kepelatihan, yang oleh banyak orang diharapkan akan menjadikannya sebagai penerus Guardiola di Stadion Etihad.

    Februari/Maret 2018: City mempermalukan Arsenal — dua kali

    Kesenjangan antara City asuhan Guardiola dan Arsenal asuhan Wenger terungkap dengan cara yang paling telak melalui dua kekalahan telak 3-0 dalam rentang waktu lima hari. Pertama, City mengalahkan The Gunners dengan mudah di Wembley pada final Carabao Cup, sebelum sejarah terulang kembali di Emirates Stadium di tengah atmosfer yang memanas. 

    Kekalahan kedua itu terasa semakin menyakitkan karena banyaknya kursi kosong yang terlihat di mana-mana, yang coba disalahkan Wenger pada cuaca bersalju. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa ini adalah sisa-sisa akhir dari masa jabatannya yang panjang sebagai manajer Arsenal, dan kurang dari sebulan kemudian, kepergiannya diumumkan.

    Desember 2019: Arteta hengkang untuk menjadi pelatih Arsenal

    Didorong oleh Guardiola, Arteta sempat melamar untuk menjadi pengganti Wenger pada 2018, namun ia dianggap belum memiliki pengalaman yang memadai, sehingga Unai Emery-lah yang akhirnya dipilih. Namun kurang dari 18 bulan kemudian, Emery dipecat dan kali ini Arteta-lah yang diinginkan Arsenal, dan akhirnya mereka berhasil mendapatkannya. 

    Hanya beberapa hari setelah Arteta duduk bersama Guardiola di bangku cadangan tim tamu di Emirates dan menyaksikan City meraih kemenangan dengan mudah, delegasi The Gunners tiba di rumahnya di pinggiran kota Manchester, Didsbury, untuk meyakinkannya agar menempuh jalannya sendiri sebagai pelatih kepala.

    Arsenal berada di peringkat ke-10 saat Arteta bergabung, dan meskipun ia hanya berhasil membawa mereka ke peringkat kedelapan, ia memberikan sinyal positif tentang apa yang akan terjadi dengan menginspirasi The Gunners untuk memenangkan Piala FA, sekaligus menyingkirkan City di semifinal.

    Januari 2022: Kekalahan tipis menunjukkan potensi Arsenal

    Secara tak biasa, tanda bahwa Arsenal sedang membangun sesuatu yang istimewa di bawah asuhan Arteta justru muncul melalui kekalahan menyakitkan di kandang dari City pada Hari Tahun Baru 2022. Arteta tidak dapat menghadiri pertandingan tersebut karena terjangkit Covid-19, namun Bukayo Saka membawa The Gunners memimpin di tengah atmosfer yang memanas di Emirates, dan tim terus berjuang setelah Riyad Mahrez menyamakan kedudukan melalui titik penalti dan Gabriel Magalhaes diusir keluar lapangan. 

    Rodri memastikan kemenangan bagi City di menit-menit akhir, dan meskipun mereka akhirnya gagal lolos ke Liga Champions dan harus puas melihat Tottenham melaju, banyak penggemar Arsenal yang hadir pada hari itu melihat pertandingan tersebut sebagai momen di mana mereka menyadari potensi sejati mereka.

    Musim 2022-23: Zinchenko & Jesus Memicu Perburuan Gelar yang Tak Terduga

    Arsenal membelanjakan dana besar pada musim panas 2022, dan siapa lagi yang lebih tepat untuk membawa tim ini ke level berikutnya selain mantan anak asuh Arteta di City, Oleksandr Zinchenko dan Gabriel Jesus? Itu adalah upaya yang tak terselubung untuk menanamkan sebagian DNA City yang selalu juara ke dalam Arsenal - dan itu berhasil, sebagaimana Zinchenko mengatakan kepada rekan-rekan setimnya tak lama setelah tiba bahwa mereka mampu memenangkan gelar Liga Premier.

    Tak ada yang mempercayainya saat itu, namun ia memang benar karena Arsenal melaju ke puncak klasemen dan bertahan di sana hingga April, saat City, yang memburu treble, menyalip mereka dan memastikan gelar juara dengan tiga pertandingan tersisa. The Gunners tak terhindarkan dicap sebagai 'bottlers', tetapi kenyataannya adalah tak ada yang mengira mereka akan berada dalam persaingan di awal musim dan ada keyakinan kuat bahwa masih banyak hal yang akan datang.

    2023-24: City kembali mengalahkan Arsenal

    Arsenal kemudian memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan Declan Rice, Kai Havertz, dan Jurrien Timber, dan meskipun bek asal Belanda itu tak lama kemudian harus absen sepanjang musim akibat cedera lutut, para pemain baru tersebut membantu mereka kembali bersaing ketat dengan City.

    Tim asuhan Arteta mengalahkan City untuk pertama kalinya di liga sejak 2015 di Emirates, dan The Gunners juga mampu menahan imbang City dalam laga tandang di Etihad Stadium, dengan skor 0-0, sehingga tetap berada dalam persaingan perebutan gelar yang semakin ketat.

    Pada akhirnya, kekalahan kandang dari Aston Villa-lah yang mengecewakan Arsenal, dan pada hari terakhir musim ini City memastikan gelar juara keempat berturut-turut, sebuah rekor di Inggris. Namun, meskipun ada kekecewaan yang dapat dimengerti karena kembali kalah dari City, Arsenal juga merasa bahwa mereka semakin mendekati rival mereka.

    September 2024: Perselisihan Haaland-Gabriel

    Kedua tim bertemu beberapa hari setelah dimulainya sidang terkait 115 dakwaan Liga Premier terhadap City, dan Guardiola memanaskan persaingan yang sudah memanas antara kedua klub dengan menyatakan bahwa lawan-lawan timnya, termasuk The Gunners, ingin mereka "dihapuskan dari muka bumi". Pertandingan tersebut juga berlangsung dalam suasana yang memanas, dengan para pendukung City berulang kali meneriakkan "Juara lagi", yang dibalas oleh para pendukung Arsenal dengan meneriakkan "Curang lagi".

    Di lapangan, kemarahan semakin memuncak saat Leandro Trossard diusir dari lapangan untuk Arsenal, sementara gelandang bintang City, Rodri, terpaksa keluar lapangan karena cedera lutut yang serius. Arsenal yang bermain dengan 10 orang mempertahankan keunggulan hingga menit ke-99, saat John Stones menyamakan skor menjadi 2-2 dan memicu perayaan penuh semangat dari para pemain City, di mana Erling Haaland melempar bola ke arah Gabriel, mendesak Arsenal untuk "tetap rendah hati", dan bertanya kepada Myles Lewis-Skelly, 'Siapa sih kamu?!'.

    Meskipun City berhasil menghindari kekalahan, jelas bahwa Arsenal telah membuat mereka kesal dan mereka sama sekali tidak menyukainya.

    Februari 2025: Lewis-Skelly membalas dendam

    Semua kekalahan yang menguras semangat dari City serta kegagalan meraih dua gelar juara itu seketika terlupakan bagi Arsenal ketika mereka menghancurkan tim asuhan Guardiola di Emirates pada Februari 2025 dengan skor 5-1. Puncaknya terjadi ketika Lewis-Skelly mencetak gol dan kemudian menunjukkan kepada Haaland siapa dirinya dengan cerdik menirukan selebrasi meditasi sang pemain.

    September 2025: Strategi motivasi menunjukkan bahwa Arsenal memegang kendali

    Hampir tepat setahun sejak pertemuan yang penuh ketegangan di Etihad pada 2025, Arsenal dan City kembali bermain imbang dalam laga yang sengit dengan gol penyama kedudukan di detik-detik terakhir, meskipun kali ini giliran The Gunners yang merayakan keberhasilan merebut satu poin.

    Tendangan chip Gabriel Martinelli di masa injury time bisa jadi langkah besar untuk mengakhiri penantian panjang Arsenal meraih gelar juara di akhir musim, karena gol itu bernilai tiga poin secara total. Namun, bahkan sebelum gol penyeimbang itu, pertandingan ini sudah sangat penting karena terjadi pembalikan peran total, dengan Guardiola menerapkan taktik defensif dan bermain dengan serangan balik sebelum mengandalkan pertahanan yang sangat rapat.

    Hal ini menunjukkan bahwa yang semula diburu kini telah menjadi pemburu.

