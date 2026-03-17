Getty Images
Diterjemahkan oleh
Arsenal lolos dari kekalahan untuk kedua kalinya! Brighton salah tidak diberi penalti dalam kekalahan tipis dari The Gunners setelah kesalahan VAR dikonfirmasi
The Gunners lolos dari drama penalti di Pantai Selatan
Insiden kontroversial itu terjadi pada masa tambahan waktu babak pertama di Amex Stadium, saat Brighton tertinggal akibat gol cepat Bukayo Saka. Gelandang Seagulls, Mats Wieffer, berusaha menyambut umpan silang dari sayap kiri, namun dijatuhkan ke lapangan oleh penyerang Arsenal, Gabriel Martinelli.
Meskipun ada protes keras dari para pemain tuan rumah dan suporter, wasit Chris Kavanagh membiarkan permainan berlanjut. Petugas VAR, Michael Salisbury, memilih untuk tidak campur tangan atau merekomendasikan tinjauan di lapangan, sebuah keputusan yang kini telah ditinjau secara resmi dan dibatalkan oleh panel independen liga.
- AFP
Panel mengonfirmasi kesalahan VAR dan wasit
Menurut BBC, Panel KMI mengeluarkan putusan yang sangat kritis terhadap wasit, dengan suara 4 banding 1 bahwa seharusnya diberikan penalti di lapangan. Mereka mencatat bahwa "Martinelli tidak melihat bola, menarik Wieffer ke dalam kotak penalti, dan menghalangi pemain Brighton itu untuk berebut bola."
Panel tersebut juga memutuskan dengan suara 3 banding 2 bahwa VAR seharusnya turun tangan untuk memperbaiki kesalahan yang jelas dan nyata tersebut. Berita ini tidak akan banyak membantu menenangkan manajer Brighton, Fabian Hurzeler, yang terlihat terlibat dalam perdebatan sengit dengan Arteta di pinggir lapangan setelah peluit akhir dibunyikan.
Sebuah tren yang mengkhawatirkan bagi para pesaing Arsenal
Keputusan terbaru ini menandai kali kedua musim ini Panel KMI memutuskan bahwa Arsenal diuntungkan akibat tidak adanya keputusan penalti. Hal ini terjadi setelah insiden serupa pada bulan Desember, di mana Everton tidak diberikan tendangan penalti akibat pelanggaran yang dilakukan William Saliba. Selain itu, awal bulan ini, panel secara bulat memutuskan bahwa Chelsea seharusnya mendapat penalti akibat handball yang dilakukan Declan Rice, namun dengan perbandingan suara 4 banding 1, diputuskan bahwa insiden tersebut tidak memenuhi ambang batas untuk intervensi VAR. The Blues akhirnya kalah dalam pertandingan tersebut dengan skor 2-1.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Arsenal saat ini kokoh di puncak klasemen Liga Premier dengan 70 poin dari 31 pertandingan, unggul sembilan poin atas Man City yang berada di posisi kedua, meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak. Dengan tujuh pertandingan tersisa, The Gunners akan berusaha mempertahankan keunggulan mereka dan mengamankan gelar juara pertama mereka dalam lebih dari dua dekade. Namun, sebelum kembali beraksi di Liga Premier melawan Bournemouth pada bulan April, pasukan Arteta akan menghadapi Bayer Leverkusen pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Manchester City di final Piala Liga, dan Southampton di perempat final Piala FA.
Iklan