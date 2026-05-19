Premier League title race
Arsenal juara! Sebelas momen yang menentukan perebutan gelar Liga Premier dan mengantarkan The Gunners meraih gelar

Dan begitu saja, perebutan gelar Liga Premier pun berakhir. Pertarungan yang sangat seru antara Arsenal dan Manchester City berlangsung sengit sepanjang paruh kedua musim ini, namun akhirnya The Gunners-lah yang berhasil keluar sebagai pemenang, mengamankan gelar domestik pertama mereka dalam 22 tahun dengan satu pertandingan tersisa.

Tim asuhan Mikel Arteta telah finis sebagai runner-up dalam tiga musim terakhir, dan meskipun menjadi kandidat terkuat hampir sepanjang musim ini, keraguan atas kemampuan mereka untuk menuntaskan tugas mulai muncul saat fase akhir musim dimulai. Namun, rentetan empat kemenangan sejak akhir April telah membawa tim asal London Utara ini meraih gelar juara.

Pada akhirnya, hasil imbang City di Bournemouth pada 19 Mei terbukti menjadi hasil yang menentukan dalam memastikan gelar juara Arsenal, namun ada sejumlah momen sepanjang sembilan bulan terakhir yang mengarah ke titik ini - GOAL menelusuri hasil-hasil yang benar-benar menentukan nasib gelar juara Liga Premier:

  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    21 September 2025: Martinelli Menyelamatkan Hasil Imbang di Menit-Menit Akhir dalam Pertandingan Sengit Awal Musim

    Ketika Manchester City tiba di Emirates Stadium untuk laga liga kelima mereka musim ini, harapan mereka untuk meraih gelar juara sudah berada di ujung tanduk. Juara bertahan Liverpool telah memenangkan kelima laga pembuka mereka, sementara tim asuhan Pep Guardiola sudah menelan dua kekalahan, yakni di kandang melawan Tottenham dan kemudian saat bertandang ke Brighton.

    Sementara itu, Arsenal telah memenangkan tiga dari empat pertandingan setelah kalah di Anfield pada akhir Agustus, yang berarti pertandingan pada bulan September ini dianggap oleh banyak orang sebagai pertarungan yang akan menentukan apakah The Gunners atau City yang akan menjadi pesaing utama Liverpool dalam perebutan gelar juara. Jika dilihat kembali, pertandingan ini tercatat sebagai salah satu pertandingan yang menentukan dalam perebutan gelar juara musim ini.

    City memimpin pada menit kesembilan melalui Erling Haaland dan, meskipun tim asuhan Guardiola semakin mundur ke belakang dalam upaya mempertahankan keunggulan mereka, tim tamu memasuki waktu tambahan dengan tampaknya akan membawa pulang tiga poin ke Etihad. Namun, hal itu berubah ketika Gabriel Martinelli berhasil menembus pertahanan City pada menit ketiga tambahan waktu dan berhasil melepaskan tendangan lob yang melewati Gianluigi Donnarumma dan masuk ke gawang, memicu perayaan meriah di London Utara.

    Meskipun hasil tersebut pada saat itu tampaknya paling menguntungkan Liverpool, pada akhir musim, satu poin yang diraih Arsenal - dan dua poin yang hilang dari City - terbukti sangat penting mengingat betapa ketatnya persaingan antara kedua tim tersebut pada akhir musim.

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    28 September 2025: Gabriel meraih kemenangan comeback

    Satu minggu kemudian, Arsenal tiba di Newcastle dengan semangat tinggi setelah Liverpool menelan kekalahan pertamanya musim ini di kandang Crystal Palace 24 jam sebelumnya. Namun, dalam waktu yang cukup lama tampak seolah-olah mereka tak mampu memanfaatkan momentum tersebut, dengan sundulan Nick Woltemade di babak pertama masih menjadi pembeda antara kedua tim saat pertandingan tinggal tersisa enam menit.

    Namun, tim asuhan Arteta tidak menyerah begitu saja, dan setelah Mikel Merino mencetak gol penyama kedudukan, Gabriel Magalhaes menegaskan posisinya sebagai senjata tendangan bebas paling mematikan di liga saat ia menyundul bola ke gawang lawan pada menit keenam tambahan waktu.

    Arsenal telah mengubah apa yang semakin terlihat seperti kekalahan di Tyneside menjadi kemenangan, dengan sundulan Gabriel memicu lima kemenangan beruntun yang, ditambah dengan performa buruk Liverpool, membawa The Gunners ke puncak klasemen.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAMAFP

    23 November 2025: Kegembiraan dalam laga derby bagi Eze, sang pencetak hat-trick

    Rangkaian kemenangan itu terhenti akibat hasil imbang 2-2 di kandang Sunderland pada awal November, namun Arsenal kembali dari jeda internasional dua pekan kemudian dan segera memulihkan momentum positif mereka lewat kemenangan derby yang tak terlupakan atas Tottenham di Emirates.

    Eberechi Eze membuktikan dirinya sebagai pahlawan dengan mencetak hat-trick yang menakjubkan, dan para penggemar The Gunners bersuka cita karena dapat membanggakan hasil tersebut di hadapan rival mereka di London utara, mengingat bagaimana Eze secara mengesankan telah berpaling dari Spurs selama jendela transfer musim panas sebelum bergabung dengan Arsenal dari Crystal Palace.

    Hasil tersebut memperlebar keunggulan Arsenal di puncak klasemen menjadi enam poin atas Chelsea yang berada di posisi kedua, dengan City tertinggal satu poin lagi setelah kekalahan mereka di Newcastle sehari sebelumnya.

  • Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    13 Desember 2025: Gol bunuh diri menyelamatkan The Gunners dari kekalahan memalukan melawan Wolves

    Rangkaian 11 pertandingan tak terkalahkan Arsenal di Liga Premier dihentikan oleh Aston Villa pada awal Desember, namun mereka mendapat kesempatan ideal untuk bangkit saat menjamu Wolves yang belum pernah menang di Emirates, dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu pertandingan dengan ketimpangan kekuatan terbesar dalam sejarah kasta tertinggi sepak bola Inggris belakangan ini.

    Namun, pertandingan tidak dimainkan di atas kertas, dan tim asuhan Arteta mengalami frustrasi dalam waktu yang lama oleh tim tamu yang sedang kesulitan, dengan tembakan pertama mereka ke gawang baru tercipta pada menit ke-68. Ada lebih dari sekadar keberuntungan dalam gol pembuka mereka dua menit kemudian, saat tendangan sudut Bukayo Saka membentur tiang gawang sebelum memantul masuk ke gawang Wolves yang dijaga Sam Johnstone.

    Bahkan setelah itu, Arsenal tak mampu mengunci kemenangan, dan sepertinya mereka akan dihukum atas ketidakmampuan mereka mencetak gol saat Tolu Arokodare menyamakan kedudukan pada menit ke-90. Namun, ada satu kejutan terakhir ketika, empat menit memasuki waktu tambahan, umpan silang Saka disundul ke gawangnya sendiri oleh Yerson Mosquera. Penonton tuan rumah menyambut peluit akhir dengan rasa lega yang besar karena tim mereka terhindar dari hasil imbang yang memalukan dan merugikan.

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    30 Desember 2025: Serangan gencar di babak kedua menghancurkan impian Villa

    Pada laga terakhir Arsenal di tahun 2025, mereka menjamu Aston Villa yang sedang dalam performa terbaiknya di Emirates. Meskipun mengawali musim dengan lambat, tim asuhan Unai Emery tampil sebagai penantang gelar yang serius setelah rentetan 11 kemenangan beruntun di semua kompetisi telah mengangkat mereka hingga hanya terpaut tiga poin dari The Gunners di puncak klasemen Liga Premier.

    Mengingat performa tersebut, tak mengherankan jika tim tamu memulai laga dengan cepat dan mendominasi permainan hingga babak pertama usai. Namun, Arsenal tampil lebih bersemangat setelah jeda dan berupaya mengunci kemenangan secepat mungkin. Gabriel memecah kebuntuan tiga menit memasuki babak kedua saat The Gunners mencetak gol dari tendangan sudut, sebelum Martin Zubimendi menggandakan keunggulan tuan rumah empat menit kemudian.

    Leandro Trossard dan Gabriel Jesus kemudian memastikan kemenangan dengan penyelesaian akhir yang apik, dan kekalahan 4-1 ini menandai awal dari berakhirnya impian Villa untuk merebut gelar juara. Sementara itu, Arsenal semakin bersemangat setelah Man City kehilangan poin dua hari kemudian, saat mereka ditahan imbang tanpa gol oleh Sunderland.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    4 Januari 2026: Gol menit-menit akhir Enzo memupus harapan City

    Hasil di Stadium of Light itu membuat City tertinggal empat poin dari Arsenal, dan selisih tersebut melebar menjadi enam poin hanya beberapa hari kemudian; setelah Declan Rice mengantarkan The Gunners meraih kemenangan di Bournemouth, tim asuhan Guardiola hanya mampu bermain imbang 1-1 di kandang melawan Chelsea yang sedang tanpa manajer.

    Baru saja memecat Enzo Maresca, The Blues tiba di Etihad dengan pelatih sementara pemula Calum McFarlane sebagai pemimpin, dan segalanya tampak menguntungkan City sesaat sebelum babak pertama berakhir ketika Tijjani Reijnders membawa mereka memimpin.

    Namun, tim tuan rumah tidak bisa melanjutkan momentum di babak kedua, dan akibatnya, kepercayaan diri Chelsea pun semakin meningkat. Meskipun demikian, tetap mengejutkan ketika mereka mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-94, saat Enzo Fernandez mencetak gol dari jarak dekat pada percobaan kedua setelah Donnarumma menepis upaya pertamanya. Harapan City untuk merebut kembali gelar juara tampaknya semakin memudar.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    1 Februari 2026: Tendangan scorpion Solanke mengejutkan City

    Namun, Arsenal gagal memaksimalkan peluang mereka sepanjang Januari, karena mereka menjalani tiga pertandingan tanpa kemenangan sebelum bangkit kembali dengan kemenangan 4-0 di kandang Leeds United. City, bagaimanapun, diharapkan membalasnya keesokan harinya saat mereka bertandang untuk menghadapi Tottenham yang sedang dalam performa yang sangat buruk.

    Harapan itu semakin meningkat di babak pertama saat gol dari Rayan Cherki dan Antoine Semenyo membawa tim tamu memimpin di tengah suasana yang digambarkan oleh komentator Sky Sports, Gary Neville, lebih mirip 'Soccer Aid' daripada pertandingan Liga Premier yang berisiko tinggi, begitu besarnya sikap apatis yang ditunjukkan oleh para penggemar tuan rumah terhadap tim mereka.

    Mengingat situasi tersebut, comeback di babak kedua terasa hampir mustahil, namun entah bagaimana Spurs berhasil bangkit untuk membalas dan meraih hasil imbang 2-2 berkat dua gol dari Dominic Solanke, yang kedua di antaranya tercipta melalui tendangan scorpion yang luar biasa dari striker Inggris tersebut. City tidak mampu bangkit kembali, sehingga keunggulan Arsenal di puncak klasemen kembali menjadi enam poin.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    3 Maret 2026: Saka memastikan kesalahan City dihukum

    Namun, Arsenal tetap tak mampu memaksimalkan keunggulan tersebut; hasil imbang berturut-turut di kandang lawan melawan Brentford dan Wolves membuat kemampuan mereka untuk bertahan hingga akhir musim dipertanyakan. Meski demikian, mereka tetap mempertahankan keunggulan lima poin menjelang bulan Maret, meskipun telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada City, dengan laga tandang ke Brighton sebagai agenda berikutnya.

    Tim asuhan Arteta tampil kurang maksimal di Amex Stadium, tetapi tendangan Saka yang terdefleksi pada menit kesembilan terbukti cukup untuk mengamankan kemenangan 1-0 yang disambut dengan sorak-sorai meriah oleh para pendukung The Gunners yang datang jauh-jauh. Reaksi tersebut sebagian besar berkat City, yang menjamu Nottingham Forest pada waktu yang sama, kehilangan lebih banyak poin, karena mereka dua kali disamakan oleh tim tamu yang terancam degradasi tersebut hingga berakhir imbang 2-2 di Etihad.

    Arsenal tiba-tiba unggul tujuh poin, dengan keyakinan yang semakin kuat bahwa mereka akhirnya akan berhasil meraih gelar juara setelah tiga kali berturut-turut finis sebagai runner-up.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    14 Maret 2026: Lahirnya seorang bintang

    Arsenal telah mengandalkan sejumlah pemain yang tampil gemilang pada momen-momen krusial musim ini, namun mungkin penampilan pengganti yang paling berkesan musim ini datang dari bintang muda berusia 16 tahun, Max Dowman. Saat The Gunners kesulitan menembus pertahanan Everton di Emirates, Arteta memasukkan remaja Dowman, dan sang pelajar itu tidak mengecewakan manajernya meski berada di bawah tekanan yang sangat besar.

    Pertama, Dowman memberikan umpan silang yang berujung pada gol pembuka oleh Viktor Gyokeres pada menit ke-89, sebelum Dowman sendiri memastikan kemenangan Arsenal di masa tambahan waktu saat ia berlari bebas setelah tendangan sudut Everton dan mencetak gol ke gawang kosong, menjadikannya pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Premier.

    Malam yang tak terlupakan di London utara itu menjadi semakin indah beberapa jam kemudian ketika City ditahan imbang oleh West Ham di seberang ibu kota, yang berarti penampilan menentukan Dowman telah membantu Arsenal unggul sembilan poin dari rival terdekatnya.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    4 Mei 2026: Gol Guehi memicu kekalahan telak City di kandang Everton

    Keunggulan itu, bagaimanapun, perlahan-lahan menyusut dalam beberapa pekan berikutnya. Arsenal kalah di kandang sendiri dari Bournemouth sebelum menelan kekalahan dalam laga epik di Etihad, yang memungkinkan City naik ke puncak klasemen untuk pertama kalinya sepanjang musim ini setelah mereka mengalahkan Burnley tiga hari kemudian.

    Perjalanan City ke semifinal Piala FA memberi Arsenal kesempatan untuk kembali memperlebar jarak, dan setelah mengalahkan Newcastle, mereka menampilkan performa liga terbaik mereka di tahun 2026 dengan menaklukkan Fulham di awal Mei, sehingga kembali memberikan tekanan kepada tim asuhan Guardiola saat mereka bertandang ke Stadion Hill Dickinson untuk pertama kalinya guna menghadapi Everton.

    Jeremy Doku membawa City unggul tepat menjelang babak pertama berakhir dengan tendangan yang menakjubkan, tetapi pertandingan berbalik pada menit ke-68 ketika Marc Guehi melakukan umpan balik yang terlalu pendek kepada Donnarumma, dan Thierno Barry menyelinap masuk untuk menyamakan kedudukan. Gol-gol tambahan dari Jake O'Brien dan Barry kemudian membuat The Toffees menguasai permainan, dan meskipun City berjuang keras untuk meraih hasil imbang melalui gol-gol dari Haaland dan Doku, mereka telah mengembalikan momentum kepada Arsenal di puncak klasemen.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    10 Mei 2026: Keputusan VAR menjadi penentu dalam laga sengit antara West Ham dan Arsenal

    Dari tiga laga tersisa Arsenal, lawatan mereka ke London Stadium tampak paling menantang mengingat West Ham sendiri sangat membutuhkan poin dalam upaya mereka untuk bertahan di liga. Karena itu, pertandingan tersebut berlangsung tegang, dengan kedua tim berusaha keras untuk menghindari kesalahan apa pun yang bisa menggagalkan ambisi mereka di sisa musim.

    Namun, saat pertandingan memasuki tahap akhir dengan skor masih 0-0, permainan mulai terbuka karena hasil imbang tidak menguntungkan bagi kedua tim. West Ham sepertinya akan unggul ketika Mateus Fernandes lolos dari perangkap offside Arsenal dan melaju ke gawang, namun upayanya digagalkan oleh penyelamatan gemilang David Raya. Momen itu terasa sangat krusial saat itu, namun pentingnya semakin meningkat ketika, beberapa saat kemudian, tendangan Leandro Trossard yang membentur pemain lawan akhirnya memecah kebuntuan.

    Namun, drama belum berakhir. Di menit-menit akhir tambahan waktu, West Ham mengira mereka telah menyamakan kedudukan saat Callum Wilson melepaskan tembakan keras yang menembus kerumunan pemain dan melewati garis gawang. Namun, setelah penundaan VAR yang cukup lama, gol tersebut dianulir setelah Pablo dianggap melakukan pelanggaran terhadap Raya pada tendangan sudut sebelumnya.

    Suasana di tribun tim tamu saat peluit akhir berbunyi menegaskan betapa besarnya arti hasil ini bagi Arsenal, karena mereka telah melewati apa yang mereka yakini sebagai rintangan terbesar yang tersisa di jalan mereka.

