Dari tiga laga tersisa Arsenal, lawatan mereka ke London Stadium tampak paling menantang mengingat West Ham sendiri sangat membutuhkan poin dalam upaya mereka untuk bertahan di liga. Karena itu, pertandingan tersebut berlangsung tegang, dengan kedua tim berusaha keras untuk menghindari kesalahan apa pun yang bisa menggagalkan ambisi mereka di sisa musim.
Namun, saat pertandingan memasuki tahap akhir dengan skor masih 0-0, permainan mulai terbuka karena hasil imbang tidak menguntungkan bagi kedua tim. West Ham sepertinya akan unggul ketika Mateus Fernandes lolos dari perangkap offside Arsenal dan melaju ke gawang, namun upayanya digagalkan oleh penyelamatan gemilang David Raya. Momen itu terasa sangat krusial saat itu, namun pentingnya semakin meningkat ketika, beberapa saat kemudian, tendangan Leandro Trossard yang membentur pemain lawan akhirnya memecah kebuntuan.
Namun, drama belum berakhir. Di menit-menit akhir tambahan waktu, West Ham mengira mereka telah menyamakan kedudukan saat Callum Wilson melepaskan tembakan keras yang menembus kerumunan pemain dan melewati garis gawang. Namun, setelah penundaan VAR yang cukup lama, gol tersebut dianulir setelah Pablo dianggap melakukan pelanggaran terhadap Raya pada tendangan sudut sebelumnya.
Suasana di tribun tim tamu saat peluit akhir berbunyi menegaskan betapa besarnya arti hasil ini bagi Arsenal, karena mereka telah melewati apa yang mereka yakini sebagai rintangan terbesar yang tersisa di jalan mereka.