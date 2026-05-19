Ketika Manchester City tiba di Emirates Stadium untuk laga liga kelima mereka musim ini, harapan mereka untuk meraih gelar juara sudah berada di ujung tanduk. Juara bertahan Liverpool telah memenangkan kelima laga pembuka mereka, sementara tim asuhan Pep Guardiola sudah menelan dua kekalahan, yakni di kandang melawan Tottenham dan kemudian saat bertandang ke Brighton.

Sementara itu, Arsenal telah memenangkan tiga dari empat pertandingan setelah kalah di Anfield pada akhir Agustus, yang berarti pertandingan pada bulan September ini dianggap oleh banyak orang sebagai pertarungan yang akan menentukan apakah The Gunners atau City yang akan menjadi pesaing utama Liverpool dalam perebutan gelar juara. Jika dilihat kembali, pertandingan ini tercatat sebagai salah satu pertandingan yang menentukan dalam perebutan gelar juara musim ini.

City memimpin pada menit kesembilan melalui Erling Haaland dan, meskipun tim asuhan Guardiola semakin mundur ke belakang dalam upaya mempertahankan keunggulan mereka, tim tamu memasuki waktu tambahan dengan tampaknya akan membawa pulang tiga poin ke Etihad. Namun, hal itu berubah ketika Gabriel Martinelli berhasil menembus pertahanan City pada menit ketiga tambahan waktu dan berhasil melepaskan tendangan lob yang melewati Gianluigi Donnarumma dan masuk ke gawang, memicu perayaan meriah di London Utara.

Meskipun hasil tersebut pada saat itu tampaknya paling menguntungkan Liverpool, pada akhir musim, satu poin yang diraih Arsenal - dan dua poin yang hilang dari City - terbukti sangat penting mengingat betapa ketatnya persaingan antara kedua tim tersebut pada akhir musim.