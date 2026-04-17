Arsenal ingin merekrut pemain termuda ketiga dalam sejarah Liga Premier - setelah Max Dowman dan Ethan Nwaneri
The Gunners mengincar talenta yang berpotensi memecahkan rekor
Arsenal tengah menempatkan diri di barisan terdepan dalam perburuan bintang muda Leicester City, Jeremy Monga, sambil berusaha mengungguli para pesaingnya. Nilai pasar pemain berusia 16 tahun ini melonjak tajam setelah penampilannya yang mengesankan saat bergabung dengan tim senior The Foxes pada fase akhir musim lalu.
Monga mencatatkan namanya dalam buku rekor pada April 2025, menjadi debutan termuda kedua di Liga Premier - hanya kalah dari Ethan Nwaneri dari Arsenal - saat tampil sebagai pemain pengganti melawan Newcastle United. Meskipun ia kemudian tergeser ke posisi ketiga dalam daftar bergengsi tersebut oleh kemunculan sensasi Arsenal, Max Dowman, kedua pemain muda ini memiliki ikatan yang erat sebagai rekan setim di tim junior Inggris.
Bintang baru di Stadion King Power
Dianggap sebagai talenta generasi emas, Monga telah lama menjadi incaran Arsenal. Meskipun telah menyetujui kontrak profesional dengan Leicester yang akan berlaku mulai musim panas ini, masa depannya masih jauh dari pasti. Kesepakatan tersebut tidak menjamin sang bintang muda Inggris akan tetap bertahan, sehingga pintu tetap terbuka bagi kemungkinan kepindahan jika The Gunners mewujudkan minat mereka yang telah lama terpendam.
Lulusan akademi yang bergabung dengan Leicester pada usia sembilan tahun, Monga telah berkembang menjadi ancaman ofensif serba bisa, yang sama nyamannya bermain di kedua sayap atau sebagai pengatur serangan dalam peran 'nomor sepuluh'. Terkenal karena kecepatan eksplosif dan trik teknisnya, remaja ini telah tampil sebagai starter dalam sembilan pertandingan musim ini. Pentingnya dirinya bagi skuad senior semakin ditegaskan oleh perannya sebagai pemain pengganti yang konsisten memberikan dampak, setelah tampil dari bangku cadangan dalam tiga pertandingan terakhir The Foxes.
Penduduk London Utara mengubah strategi perekrutan
Dalam beberapa jendela transfer terakhir, para ahli perekrutan Arsenal telah beralih ke strategi perekrutan talenta remaja elit dari seluruh dunia. Pergeseran ini berakar pada konsensus internal yang semakin kuat bahwa akademi klub sendiri belakangan ini kesulitan menghasilkan calon pemain kelas atas. Pendekatan proaktif ini terlihat jelas melalui perekrutan di tengah musim terhadap kembar asal Ekuador, Edwin dan Holger Quintero, dari Independiente del Valle, yang menandai investasi signifikan pada potensi pemain Amerika Selatan.
Upaya perekrutan pemain muda The Gunners meluas ke Irlandia, di mana kesepakatan telah dicapai untuk mendatangkan Victor Ozhianvuna (17 tahun) dari Shamrock Rovers pada tahun depan. Di dalam negeri, Arsenal telah memperkuat barisan mereka dengan merekrut Kyran Thompson dan Mishel Nduka dari rival London, West Ham dan Charlton. Jaringan pencari bakat mereka juga telah bekerja keras di seluruh Inggris Raya, dengan mengamankan pemain muda berbakat asal Irlandia Utara, Ceadach O’Neill, dari Linfield dan bintang muda Skotlandia, Callan Hamill, dari St Johnstone.
Upaya Leicester untuk mempertahankan aset terpentingnya
Leicester bersiap menghadapi musim panas yang diwarnai perombakan besar-besaran dalam skuad senior mereka, terlepas dari apakah mereka berhasil bertahan di Championship atau tidak. Di tengah ketidakpastian ini, klub berencana membangun masa depan mereka dengan mengandalkan para lulusan akademi sebagai tulang punggung tim, dengan Monga dipandang sebagai 'bintang utama' yang tak terbantahkan dalam proyek pembenahan tim tersebut.