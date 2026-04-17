Arsenal ingin merekrut pemain termuda ketiga dalam sejarah Liga Premier - setelah Max Dowman dan Ethan Nwaneri

Dianggap sebagai talenta generasi emas, Monga telah lama menjadi incaran Arsenal. Meskipun telah menyetujui kontrak profesional dengan Leicester yang akan berlaku mulai musim panas ini, masa depannya masih jauh dari pasti. Kesepakatan tersebut tidak menjamin sang bintang muda Inggris akan tetap bertahan, sehingga pintu tetap terbuka bagi kemungkinan kepindahan jika The Gunners mewujudkan minat mereka yang telah lama terpendam.

Lulusan akademi yang bergabung dengan Leicester pada usia sembilan tahun, Monga telah berkembang menjadi ancaman ofensif serba bisa, yang sama nyamannya bermain di kedua sayap atau sebagai pengatur serangan dalam peran 'nomor sepuluh'. Terkenal karena kecepatan eksplosif dan trik teknisnya, remaja ini telah tampil sebagai starter dalam sembilan pertandingan musim ini. Pentingnya dirinya bagi skuad senior semakin ditegaskan oleh perannya sebagai pemain pengganti yang konsisten memberikan dampak, setelah tampil dari bangku cadangan dalam tiga pertandingan terakhir The Foxes.