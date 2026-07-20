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Arsenal ikut bersaing untuk merebut pemain incaran Liverpool dan PSG senilai £102 juta setelah gagal mendapatkan Morgan Rogers yang akhirnya bergabung dengan Chelsea dalam transfer senilai £117 juta yang memecahkan rekor
Gunners mengincar bintang Leipzig, Diomande
Arsenal telah ikut bersaing untuk mendapatkan Diomande, seiring upaya Mikel Arteta untuk merombak opsi serangannya menyusul perkembangan dramatis di bursa transfer. Pakar transfer Fabrizio Romano menyatakan di saluran YouTube-nya bahwa klub asal London Utara tersebut telah mengajukan tawaran awal untuk pemain timnas Pantai Gading tersebut, yang kini menjadi salah satu remaja paling diburu di dunia sepak bola Eropa setelah penampilan gemilangnya di Bundesliga.
Namun, kesepakatan apa pun untuk pemain berusia 19 tahun ini akan membutuhkan pengeluaran finansial yang signifikan, dengan Leipzig dilaporkan meminta biaya sekitar €120 juta (£102 juta) untuk melepas aset berharga mereka. “Arsenal, selama beberapa hari terakhir, telah melakukan beberapa pengecekan dengan agen Yan Diomande dari RB Leipzig untuk memahami apakah masih ada peluang untuk terlibat dalam kesepakatan tersebut,” kata Romano.
- Ben STANSALL / AFP
Chelsea mengalahkan Arsenal untuk merebut Rogers
Sebelumnya, Arsenal telah mengidentifikasi Rogers sebagai tambahan ideal bagi skuad mereka, sehingga menjadikan pemain berusia 23 tahun itu sebagai target utama di lini serang selama jendela transfer ini. Dalam perkembangan yang mengejutkan, Chelsea kini telah menyepakati kesepakatan senilai £117 juta dengan Villa untuk mendatangkan Rogers ke Stamford Bridge, yang secara efektif menggagalkan rencana Arsenal.
Romano menyoroti dampak dari langkah ini, dengan menyatakan: "Kita harus sangat memperhatikan Arsenal sekarang karena kehilangan Morgan Rogers merupakan pukulan telak, itulah kenyataannya, dia adalah pemain yang mereka inginkan, target utama mereka, sehingga mereka berusaha keras untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.
"Sungguh mengejutkan bahwa dia pindah ke Chelsea; hal ini akan menimbulkan konsekuensi di bursa transfer, terutama bagi Arsenal. Tentu saja, ini merupakan kejutan besar yang tidak mereka duga akan terjadi."
Bersaing dengan Liverpool dan PSG untuk merebut bintang Leipzig
Masuk ke dalam persaingan untuk merekrut Diomande bukanlah tugas yang mudah bagi Arsenal, karena baik Liverpool maupun Paris Saint-Germain telah memantau pemain sayap tersebut selama beberapa bulan. PSG, khususnya, tampaknya memegang keunggulan dalam negosiasi pada tahap ini, sementara Liverpool juga tetap menjadi ancaman, setelah mengidentifikasi Diomande sebagai penerus jangka panjang bagi barisan penyerang mereka yang mulai menua.
Romano menjelaskan perkembangan terkini terkait klub raksasa Prancis tersebut: "Namun jangan lupa, Diomande telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan Paris Saint-Germain, dan Paris Saint-Germain sedang dalam proses negosiasi dengan Leipzig. Namun, Arsenal telah melakukan beberapa kontak untuk memahami situasi Diomande."
- Getty Images
Pilihan alternatif dan kasus Alvarez
Meskipun perhatian kini sangat terfokus pada Diomande, ia bukanlah satu-satunya nama besar yang menjadi incaran di Emirates. Arsenal juga terus memantau dengan cermat potensi ketegangan antara Julian Alvarez dan Atlético Madrid. Situasi ini semakin rumit akibat ketertarikan dari Barcelona, meskipun Atlético enggan menjualnya ke rival sesama klub domestik.
"Lalu ada hal lain, ini cerita terpisah, tetapi Arsenal terus memantau dengan cermat situasi Julian Alvarez dan Barcelona. Hubungan antara Barcelona dan Atletico Madrid sangat tegang; jelas jika Julian Alvarez tidak bisa pindah ke Barcelona karena Atletico tidak ingin menjual pemain tersebut ke Barcelona," jelas Romano.
"Atletico menyatakan bahwa mereka pada dasarnya tidak ingin melepas pemain tersebut, namun jika hubungan antara Julian dan Atletico memburuk, dan mereka memutuskan untuk melepas pemain tersebut pada bulan Agustus, Arsenal mungkin masih tertarik dengan situasi ini."
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