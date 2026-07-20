Arsenal telah ikut bersaing untuk mendapatkan Diomande, seiring upaya Mikel Arteta untuk merombak opsi serangannya menyusul perkembangan dramatis di bursa transfer. Pakar transfer Fabrizio Romano menyatakan di saluran YouTube-nya bahwa klub asal London Utara tersebut telah mengajukan tawaran awal untuk pemain timnas Pantai Gading tersebut, yang kini menjadi salah satu remaja paling diburu di dunia sepak bola Eropa setelah penampilan gemilangnya di Bundesliga.

Namun, kesepakatan apa pun untuk pemain berusia 19 tahun ini akan membutuhkan pengeluaran finansial yang signifikan, dengan Leipzig dilaporkan meminta biaya sekitar €120 juta (£102 juta) untuk melepas aset berharga mereka. “Arsenal, selama beberapa hari terakhir, telah melakukan beberapa pengecekan dengan agen Yan Diomande dari RB Leipzig untuk memahami apakah masih ada peluang untuk terlibat dalam kesepakatan tersebut,” kata Romano.