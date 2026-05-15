Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Arsenal ikut bersaing dalam perburuan transfer bintang West Ham, Mateus Fernandes, saat Mikel Arteta berusaha untuk ‘merombak’ lini tengah The Gunners
Arsenal semakin gencar mengejar Fernandes
Arteta dilaporkan berkeinginan untuk memperkuat opsi lini tengahnya, dengan Fernandes muncul sebagai target utama, menurut The Times. Manajer Arsenal tersebut diyakini lebih menyukai pemain yang berbakat secara teknis dan serba bisa, kualitas yang telah ditunjukkan oleh gelandang asal Portugal itu selama musim pertamanya di Liga Premier bersama West Ham. Fernandes telah tampil dalam 36 pertandingan di semua kompetisi untuk West Ham United, mencetak empat gol dan memberikan tiga assist.
Kemampuannya untuk bermain baik sebagai playmaker yang beroperasi di lini tengah maupun dalam peran gelandang yang lebih maju sesuai dengan profil yang dicari Arteta saat ia merencanakan perombakan skuad. Arsenal juga siap mendengarkan tawaran untuk Christian Norgaard, yang kesulitan mendapatkan menit bermain sejak bergabung dari Brentford. Fernandes pun berpotensi datang untuk bersaing dengan pemain kunci di lini tengah seperti Declan Rice dan Martin Zubimendi.
- Getty
Perebutan tanda tangan Fernandes
Arsenal bukanlah satu-satunya klub yang memburu pemain muda berbakat tersebut. Sebelum pindah dari Southampton ke West Ham dengan nilai transfer £38 juta ($51 juta) pada musim panas lalu, Fernandes menjadi incaran banyak pihak, dengan 10 klub berbeda—termasuk Atlético Madrid—yang berebut untuk mendapatkan jasanya. Minat tersebut belum surut, dengan Paris Saint-Germain kini dilaporkan memantau situasinya sambil berupaya membangun skuad untuk masa depan bersama target-target lain seperti Julian Alvarez.
Dilema degradasi West Ham
Meskipun West Ham sangat ingin mempertahankan aset berharga mereka, mereka mungkin terpaksa pasrah karena kendala finansial. The Hammers mengontrak Fernandes dengan durasi lima tahun plus opsi perpanjangan satu tahun, namun status mereka di Liga Premier masih terancam. Jika klub ini terdegradasi ke Championship, mereka kemungkinan besar akan terpaksa menjual pemain berusia 21 tahun tersebut untuk mematuhi peraturan keuangan dan menyeimbangkan neraca keuangan.
Southampton juga memiliki kepentingan dalam kesepakatan potensial ini, karena mereka telah menegosiasikan klausul penjualan kembali sebesar 15 persen saat menjualnya ke London Stadium. Dengan West Ham yang harus memastikan mereka tetap mematuhi aturan keuangan, persaingan penawaran antara Arsenal dan PSG akan memberikan keuntungan yang signifikan, meskipun itu berarti kehilangan salah satu gelandang paling menjanjikan di divisi tersebut.
- Getty Images Sport
Persaingan untuk merekrut pemain bisa semakin memanas musim panas ini
Sebelum benar-benar 'beraksi' di bursa transfer, Arsenal masih fokus pada perjuangan mereka merebut gelar juara di akhir musim ini. Tim asuhan Arteta akan menghadapi Burnley dalam upaya mereka meraih gelar Liga Premier pertama dalam lebih dari dua dekade, sementara mereka juga akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain di final Liga Champions.