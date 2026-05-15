Arsenal ikut bersaing dalam perburuan transfer bintang West Ham, Mateus Fernandes, saat Mikel Arteta berusaha untuk ‘merombak’ lini tengah The Gunners

Arteta dilaporkan berkeinginan untuk memperkuat opsi lini tengahnya, dengan Fernandes muncul sebagai target utama, menurut The Times. Manajer Arsenal tersebut diyakini lebih menyukai pemain yang berbakat secara teknis dan serba bisa, kualitas yang telah ditunjukkan oleh gelandang asal Portugal itu selama musim pertamanya di Liga Premier bersama West Ham. Fernandes telah tampil dalam 36 pertandingan di semua kompetisi untuk West Ham United, mencetak empat gol dan memberikan tiga assist.

Kemampuannya untuk bermain baik sebagai playmaker yang beroperasi di lini tengah maupun dalam peran gelandang yang lebih maju sesuai dengan profil yang dicari Arteta saat ia merencanakan perombakan skuad. Arsenal juga siap mendengarkan tawaran untuk Christian Norgaard, yang kesulitan mendapatkan menit bermain sejak bergabung dari Brentford. Fernandes pun berpotensi datang untuk bersaing dengan pemain kunci di lini tengah seperti Declan Rice dan Martin Zubimendi.