Getty Images/GOAL
Diterjemahkan oleh
Arsenal harus bermain tanpa Beth Mead dalam laga semifinal Liga Champions melawan Lyon, sementara absennya Steph Catley akibat cedera semakin menyoroti kondisi kebugaran Leah Williamson
Kedalaman skuad bek tengah Arsenal akan diuji dengan absennya Catley
Catley terpaksa keluar lapangan sambil tertatih-tatih akibat cedera betis pada leg kedua kemenangan Arsenal atas Chelsea di perempat final Liga Champions awal bulan ini, yang memaksanya mundur dari tugas internasional bersama timnas Australia. Namun, masa pemulihan yang lebih lama itu belum cukup untuk membuat sang bek siap tampil pada leg pertama semifinal UWCL Arsenal, sebagaimana dikonfirmasi oleh pelatih The Gunners, Renee Slegers, dalam konferensi pers prapertandingannya pada Jumat. "Semoga kita bisa melihatnya nanti di [blok] pertandingan [ini]," tambahnya.
- Getty Images
Absennya Catley membuat kondisi kebugaran Williamson jadi sorotan
Ini merupakan pukulan telak bagi Arsenal karena Catley tampil sangat solid sepanjang musim ini, tetapi juga karena The Gunners memang sudah kekurangan pemain di posisi bek tengah. Katie Reid, pemain remaja yang tampil gemilang di awal musim, telah absen selama beberapa bulan akibat cedera ACL, dan Leah Williamson juga telah absen cukup lama musim ini karena berbagai masalah kesehatan.
Kendala terbaru Williamson adalah cedera otot paha belakang yang dialaminya bulan lalu, yang membuatnya absen dalam kedua leg kemenangan perempat final UWCL melawan Chelsea. Meskipun demikian, kapten Inggris itu tetap dipilih oleh Sarina Wiegman untuk pemusatan latihan terbaru Lionesses dan ia berhasil kembali ke lapangan pada pertandingan kedua selama jeda internasional tersebut, bermain di babak pertama kemenangan tipis atas Islandia.
Berbicara setelah pertandingan mengenai kembalinya Williamson, Wiegman mengatakan: "Seperti yang kami katakan sepanjang kampanye ini, kami ingin berhati-hati dengannya. Kondisinya sangat baik. Jika benar-benar diperlukan, dia bisa bermain lebih lama, tapi kami tidak ingin mengambil risiko. Kondisinya baik. Semuanya sehat."
Berapa menit yang bisa dimainkan bek tersebut pada pertandingan Minggu nanti masih harus dilihat, dengan Slegers mungkin harus mencari opsi alternatif jika dia tidak bisa bermain sepanjang pertandingan. Bek kiri Katie McCabe belakangan ini lebih sering bermain di posisi tengah, tampaknya lebih diutamakan daripada bek tengah alami Laia Codina yang performanya naik-turun.
Mead absen karena 'alasan pribadi'
Arsenal juga harus bermain tanpa Mead pada laga Minggu nanti, karena pemain internasional Inggris tersebut absen sepanjang pekan ini karena apa yang disebut Slegers sebagai "alasan pribadi". Kehilangan pemain sekelas dan berpengalaman seperti dirinya merupakan pukulan lain, namun setidaknya hal ini terjadi di posisi yang kedalaman skuad The Gunners masih cukup memadai.
Olivia Smith, yang musim panas lalu menjadi pemain wanita pertama Arsenal yang dibeli seharga satu juta poundsterling, telah menjalani musim pertamanya yang luar biasa di London utara, sementara Chloe Kelly sedang dalam performa terbaiknya belakangan ini dan memiliki pengalaman di Liga Champions setelah muncul sebagai sosok penentu di tahap-tahap akhir kemenangan gelar The Gunners tahun lalu. Caitlin Foord, yang mencetak gol di Lyon saat Arsenal bertemu raksasa Prancis itu di semifinal musim lalu, adalah opsi lain bagi Slegers.
- Getty Images
Tujuh pertandingan dalam 21 hari: Penutup musim yang padat bagi Arsenal
Belum jelas apakah Catley atau Mead akan kembali untuk leg kedua semifinal Liga Champions ini. Slegers optimis Catley akan segera kembali, mengingat proses pemulihannya tampaknya berjalan lancar, namun situasi Mead memang lebih sulit untuk diprediksi karena klub memberinya waktu yang dibutuhkan.
Arsenal memiliki banyak pertandingan yang harus dilalui antara sekarang dan akhir musim, karena mereka juga memiliki dua pertandingan lebih banyak dibandingkan lima besar lainnya di Liga Super Wanita. Ini berarti The Gunners pada dasarnya akan bermain setiap tiga atau empat hari hingga hari terakhir kampanye WSL, sebuah jadwal yang membuat mereka sangat menginginkan skuad yang sepenuhnya fit karena mereka ingin mempertahankan gelar Liga Champions dan finis setinggi mungkin di klasemen liga.