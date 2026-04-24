Arsenal harus bermain tanpa Beth Mead dalam laga semifinal Liga Champions melawan Lyon, sementara absennya Steph Catley akibat cedera semakin menyoroti kondisi kebugaran Leah Williamson

Ini merupakan pukulan telak bagi Arsenal karena Catley tampil sangat solid sepanjang musim ini, tetapi juga karena The Gunners memang sudah kekurangan pemain di posisi bek tengah. Katie Reid, pemain remaja yang tampil gemilang di awal musim, telah absen selama beberapa bulan akibat cedera ACL, dan Leah Williamson juga telah absen cukup lama musim ini karena berbagai masalah kesehatan.

Kendala terbaru Williamson adalah cedera otot paha belakang yang dialaminya bulan lalu, yang membuatnya absen dalam kedua leg kemenangan perempat final UWCL melawan Chelsea. Meskipun demikian, kapten Inggris itu tetap dipilih oleh Sarina Wiegman untuk pemusatan latihan terbaru Lionesses dan ia berhasil kembali ke lapangan pada pertandingan kedua selama jeda internasional tersebut, bermain di babak pertama kemenangan tipis atas Islandia.

Berbicara setelah pertandingan mengenai kembalinya Williamson, Wiegman mengatakan: "Seperti yang kami katakan sepanjang kampanye ini, kami ingin berhati-hati dengannya. Kondisinya sangat baik. Jika benar-benar diperlukan, dia bisa bermain lebih lama, tapi kami tidak ingin mengambil risiko. Kondisinya baik. Semuanya sehat."

Berapa menit yang bisa dimainkan bek tersebut pada pertandingan Minggu nanti masih harus dilihat, dengan Slegers mungkin harus mencari opsi alternatif jika dia tidak bisa bermain sepanjang pertandingan. Bek kiri Katie McCabe belakangan ini lebih sering bermain di posisi tengah, tampaknya lebih diutamakan daripada bek tengah alami Laia Codina yang performanya naik-turun.