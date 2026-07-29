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Christos Tzolis Arsenal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle dan Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Arsenal harus berharap Christos Tzolis telah belajar dari mimpi buruknya bersama Norwich setelah menginvestasikan £34 juta untuk bintang Club Brugge itu: GOAL menilai transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
Chelsea
M. Rogers
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Manchester City
E. Anderson
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
J. van Hecke
A. Robertson
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Borussia Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah bagian dari kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Alasannya, akhir musim hanya berarti satu hal: saatnya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan beberapa nama besar melakukan kepindahan bernilai besar sebelum hari penutupan pada 1 September.

Kita tahu bahwa ada beberapa transfer yang berakhir bagus untuk semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak pula yang membuat setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain diperkenalkan secara resmi. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi nilai untuk setiap transfer yang tuntas saat itu juga, sehingga Anda bisa mengikuti para pemenang besar, dan pihak-pihak yang merugi, pada musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada perasaan campur aduk. Di satu sisi, Forest pasti sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu vital saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar semuanya mengalir melaluinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, uang bukan masalah. Entah nilai sebenarnya £116 juta atau £130 juta, yang menurut Forest adalah angka terakhir, itu tetap jumlah uang yang sangat besar untuk pemain yang direkrut hanya seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level direksi adalah kepuasan, karena Forest benar-benar membuat City membayar sangat mahal dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau setidaknya, ia memang harus menjadi itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol. Dan bahkan jika itu tidak terjadi, City tetap membutuhkan penerus yang layak untuk takhta pemain berusia 30 tahun itu. Bagaimanapun, bukan berarti Nico Gonzalez atau Matheus Nunes pernah benar-benar meyakinkan dalam peran No.6. Anderson tampak cocok untuk itu. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatat lebih banyak sentuhan dan memenangi lebih banyak duel daripada pemain lain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia terlihat seperti sosok yang sempurna untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa ini adalah contoh paling nyata dari 'pajak Inggris'. Anderson adalah pemain yang sangat bagus dan, pada usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Namun, ia baru menjalani beberapa musim bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Mustahil City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih mewakili Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui Forest. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan sekarang ia akan mendapat kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer itu akan membawa tekanan yang luar biasa besar, dan Anderson bukanlah gelandang muda Inggris pertama yang menjanjikan yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain berusia 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan sangat, sangat besar antara situasi masing-masing adalah tampaknya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan tempat di starting XI. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian yang menyelimuti era setelah Pep Guardiola di City, ini adalah kesempatan emas baginya untuk memantapkan dirinya sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

    • Iklan
  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa melepas Garnacho dari skuad mereka secepat ini pada musim panas ini, seorang pemain yang sangat mungkin sulit dilepas mengingat masa semusimnya yang mudah dilupakan di London barat dan label harga tinggi klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu dilaporkan bahwa Chelsea telah mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim demi menuntaskan transfer keluar dari Stamford Bridge, dan kepindahan itu kini dengan cepat terwujud dalam bentuk peminjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban membeli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan angkanya tidak akan jauh dari valuasi Chelsea, sesuatu yang pasti sangat memuaskan bagi mereka, terlebih setelah baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands itu dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Melihat betapa tidak efektifnya Garnacho selama waktunya di Chelsea, ini adalah langkah yang akan memicu kekhawatiran di kalangan fan Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi pendorong utama di balik upaya mereka memburu sang pemain, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya tentu sang ahli taktik asal Spanyol itu bisa memulihkan kepercayaan diri Garnacho. Namun, rasanya ada risiko besar yang melekat karena sejak beberapa waktu terakhir Garnacho terlihat kehilangan daya ledak dan percaya diri yang dulu membuatnya begitu menonjol saat di Manchester United. Pemain sayap itu tampaknya tidak terlihat mampu menyamai angka serangan Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal memberi kontribusi sementara Villa tetap berkewajiban membelinya pada akhir musim, kemungkinan dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan keuangan, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dikurangkan. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Mendapat awal baru untuk kedua kalinya dalam rentang satu tahun, Garnacho jelas akan bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena ia berisiko membiarkan kariernya hanyut ke mediokritas. Emery punya kemampuan mengeluarkan yang terbaik dari para pemain yang sebelumnya tampil di bawah standar, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang terbuka di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika berpikir tekanan di pundaknya akan lebih ringan jauh dari klub yang disebut 'big six', karena para pendukung setia di Villa Park memiliki ekspektasi yang sangat tinggi setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sebuah keuntungan bagi rekrutan baru itu. Garnacho juga pasti akan waspada terhadap nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool pada musim panas lalu dalam kesepakatan pinjaman yang terlihat sangat mudah dipenuhi dengan kewajiban membeli bersyarat; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia disingkirkan oleh Emery dan jarang masuk skuad pada hari pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meskipun Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi juara Belgia itu untuk sang winger. Klub penjual berada dalam posisi kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi tim Jupiler Pro League, dan Brugge akan berupaya menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah Leandro Trossard pindah ke Besiktas pasca-Piala Dunia, dan Tzolis memenuhi banyak kriteria sebagai penggantinya. Pemain internasional Yunani itu menikmati musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan membukukan total 51 kontribusi gol yang mencengangkan, yaitu 22 gol dan 29 assist, di semua kompetisi, serta membantu Brugge meraih gelar liga dan lolos ke fase gugur Liga Champions. Tentu saja ada risiko yang melekat pada transfer ini, meskipun biayanya terlihat cukup sepadan di pasar saat ini; Tzolis tampil sangat kesulitan dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan The Canaries memang berada di jalur degradasi, sehingga akan muncul tanda tanya apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal berharap Tzolis telah memetik pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya pada awalnya ia seharusnya menjadi opsi rotasi yang berguna. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Winger itu kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode gagalnya di Norwich, terdorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal di FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan standar tinggi yang ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, jadi ia pasti sangat gembira transfer ini akhirnya terwujud. Kini kerja keras dimulai saat ia berusaha memantapkan posisinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

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  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa ia cukup sering mengalami cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut diapresiasi karena berhasil memasukkan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Selama bertahun-tahun kami sangat sering mengkritik Barca atas bisnis transfer mereka, dan memang layak demikian, tetapi kredit pantas diberikan, ini bisa terbukti sebagai langkah bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi predikatnya sebagai calon bintang besar Jerman berikutnya, tetapi usianya masih 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting dari apa pun, Hansi Flick yakin ia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang pemain yang diberinya debut internasional lima tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer dengan timing yang sempurna. Adeyemi tampak seperti calon superstar saat bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi hal itu tidak pernah benar-benar terwujud baginya. Memang ada tanda-tanda musim lalu bahwa ia mungkin akhirnya mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich itu. Kabar baiknya, ia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar mengingat nilai transfernya. Bahkan, tuntutan yang jauh lebih besar akan dibebankan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah, karena ia memiliki fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang sangat penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara radikal pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal tentang posisi mereka dalam hierarki Premier League. Andai Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru dinobatkan sebagai juara, itu mungkin lain cerita. Namun, Villa finis di posisi keempat musim lalu, enam tingkat dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak memiliki kompetisi antarklub Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, juara Liga Europa itu sama sekali tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari perspektif finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa untuk Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut. Itu uang dalam jumlah gila yang akan sangat membantu Villa mencari pengganti, sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lebih lanjut bahwa pemilik kaya klub mereka terhambat oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Transfer yang luar biasa. Ekspektasinya, Rogers akan menuju London utara musim panas ini, bukan ke barat. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran yang disebabkan kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diminati di Premier League. Bagaimana caranya? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan salah satu anggota ‘bomb squad’ Chelsea akan tiba di Villa Park sebelum penutupan bursa transfer, dengan biaya yang dinaikkan secara berlebihan. Namun, yang tampaknya lebih mungkin adalah telah ada kemajuan di balik layar dalam hal mencari klub baru untuk Enzo Fernandez dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutup biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri, Chelsea telah membayar terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru mencatat dua musim Premier League yang lumayan, dan hanya satu gol dalam 22 penampilan untuk England. Namun, lini depan berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro tentu bisa menimbulkan kerusakan besar di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Anggapan yang berkembang adalah Rogers sudah mantap ingin pindah ke Emirates, tempat dia diperkirakan akan mengambil posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri lini serang Arsenal racikan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa pikirannya berubah setelah dipengaruhi Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain-pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Meski begitu, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Adilnya, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi tidak stabil, ini adalah transfer yang bisa berjalan sangat baik untuk Rogers, terutama karena dia kini bisa bermain di Premier League bersama sahabat baiknya sekaligus mantan rekan setimnya di level junior Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi ‘cold’ dalam pertandingan Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan pahit. Kecenderungan Tielemans mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat fit, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan betapa pentingnya dia bagi rencana permainan Unai Emery musim lalu memang tak bisa dilebih-lebihkan. Tim asuhan pelatih asal Spanyol itu tampil sangat buruk ketika Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, hanya menang satu kali dari tujuh pertandingan Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke starting XI, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di peringkat keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki sisa kontrak dua tahun, kehilangannya hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi periode absen panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa transfer tersebut sudah mendekati rampung. Karena itu, mereka layak mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia tentu sudah punya jam terbang yang sangat tinggi, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya transfer Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tidak mampu memenuhi harga dalam kesepakatan untuk target transfer lini tengah utama mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan dia menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan harga seperti ini, dia bisa saja terbukti menjadi salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis peluang yang mungkin bahkan dia sendiri pikir sudah lewat darinya. Tielemans sudah lama diperkirakan akan bergabung dengan salah satu klub elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, rasanya hal itu memang tidak akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan statusnya sendiri. Namun, United jelas berada di level lain dalam hal prestise, yang membuat ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa diragukan akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan teknik hebatnya di salah satu panggung terbesar dalam permainan ini. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan finis empat besar di Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjaman yang sukses bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil rutin sepanjang musim 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya akan terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain berusia 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United senilai £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam add-on untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti rupanya terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea akan meraup keuntungan besar dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi uang besar yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin memang terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama di lini tengah, Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing direbut Man City dan Tottenham, United bergerak panik kepada Santos saat mereka berusaha menghindari situasi di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni mereka ketika pramusim dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama Inggris. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap 'tenang' setelah upaya mengejar Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket £50 juta terbilang mahal untuk seorang pemain yang jelas rela dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka membayar terlalu mahal untuk sosok yang tidak akan menjadi starter pasti setelah bursa transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, di usia 22 tahun, dia masih memiliki banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin terdorong oleh fakta bahwa dia tidak masuk skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah menjalani musim ketika ia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepakbola tim utama reguler'. Apakah dia akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Old Trafford dibanding yang dia dapatkan di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa membutuhkan awal baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian di kursi pelatih di Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepakbola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan timnya itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, akan menjadi tugas sang pemain untuk memastikan dirinya mampu memantapkan posisi sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembung itu benar-benar telah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung memimpikan klub yang didanai negara itu menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal tentang posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang paling menyiksa. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya transfer yang saat itu menjadi rekor Inggris tersebut dengan baik, segalanya mungkin masih bisa berjalan bagus. Sebaliknya, jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas jauh sebelum akhir musim yang katastrofik itu bahwa Anthony Gordon akan pergi, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim, benar-benar merepresentasikan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar membuat trauma bagi para fans adalah bahwa ini mungkin bahkan belum menjadi paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan hengkang dalam beberapa pekan mendatang. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, lebih banyak penderitaan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa terhibur oleh biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar toh akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan luar biasa lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan rekor biaya transfer mereka lagi demi Tonali. Apakah ini tanda keputusasaan atau bukti ambisi, itu terbuka untuk diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti pasar transfer yang sudah gila. Lagipula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak mematok biaya serupa?! Gelandang internasional Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan ia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk berkembang di bawah sesama kompatriotnya, Roberto De Zerbi, ketimbang Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebesar ini untuk pemain 26 tahun yang masih harus banyak membuktikan diri di level paling tinggi tetaplah sebuah perjudian, dan ini adalah perjudian yang sangat perlu berhasil bagi Spurs. Namun, untuk saat ini, para fans mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hemat/terlalu irit terhadap pasar transfer yang diawasi mantan executive chairman Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka mengungguli rival-rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Sebuah kepindahan yang sangat tak terduga. Anggapannya adalah bahwa jika Tonali meninggalkan klub yang mendukungnya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, itu akan demi salah satu tim terkuat di Eropa. Sebaliknya, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League dalam masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, ada apa? Jelas, tidak pernah ada peluang bagi klub Serie A untuk memiliki dana yang cukup guna mewujudkan keinginan Tonali yang dilaporkan untuk pulang ke negaranya, dan bahkan tim-tim elite Inggris pun dapat dimengerti mundur karena harga yang dipatok Newcastle. Akibatnya, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia sekarang siap menghabiskan tahun-tahun puncak kariernya, yang tak bisa dimungkiri terasa aneh. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu pun sebuah "jika" yang besar, mungkin kepindahan ini akan berjalan baik untuk Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Anda harus mempertanyakan keputusan Inter untuk memasukkan klausul rilis serendah itu dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka, meski cedera engkel dan operasi setelahnya menghambat kampanye Dumfries pada 2025-26. Meski demikian, pada performa terbaiknya ia masih merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik yang ada, jadi €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang sebenarnya bisa mematok nilai jauh lebih tinggi di pasar saat ini untuk seorang pemain yang masih memiliki sisa kontrak dua tahun. Bisa jadi tangan Inter memang terikat, jika berbicara adil; ketika pemain Belanda itu memperbarui kontraknya pada September 2024, ia kabarnya menuntut klausul tersebut, yang ditetapkan sebesar €25 juta untuk klub-klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini terlihat seperti satu lagi bisnis yang sangat cerdik untuk Real, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat mereka menavigasi aturan keuangan La Liga yang ketat. Dumfries bernilai setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Real Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Real Madrid untuk bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan Inggrisnya, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang ketimbang bertahan, membuat Madrid memiliki semacam ketidakseimbangan di posisi tersebut yang bisa dimanfaatkan tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga bukan benar-benar alternatif jangka panjang, tetapi untuk biaya serendah itu sulit untuk berargumen bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan tepat mengapa Dumfries menginginkan klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang loyal untuk Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan mencatatkan 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas layak mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhirnya, dan banderol murahnya berarti tekanan di Bernabeu akan sedikit berkurang. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia mampu menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia mainkan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan dibutuhkan, dan Fernandes adalah salah satu aset mereka yang paling berharga, gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Jadi, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham mampu mendapatkan angka persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, dewan klub yang memang pantas banyak dikritik layak mendapat sedikit pujian yang jarang mereka terima. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini menjadi penegasan lagi bahwa klub tersebut benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua kampanye yang buruk, yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Tottenham bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah berada di posisi itu lagi, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat bertalenta. Ia bisa bermain dalam berbagai peran dan sudah lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi menganggapnya sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tak bisa dimungkiri dalam kesepakatan ini. Tottenham, seperti yang terlihat dari ketertarikan mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, bertekad melakukan apa pun yang diperlukan untuk membenahi lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan, karena itu, bersedia membayar di atas harga wajar untuk Fernandes demi menepis minat dari klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Tottenham, dan harus langsung berhasil, atau dengan cepat akan menjadi bahan baru untuk menyerang para pemilik klub. Memang, sekadar untuk memberi konteks pada angka-angka yang terlibat, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas kompatriotnya yang sama-sama berusia 21 tahun itu, jadi ia benar-benar harus menunjukkan bahwa dirinya bisa mencapai level tersebut. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas ini adalah kepindahan yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepakbola: Manchester United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berlabuh di Tottenham, tim yang finis satu peringkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini terlihat seperti langkah yang agak menyamping. Namun, klub London utara itu seharusnya akan jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan lagi adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang sama sekali berbeda. Tentu saja ada sedikit kekhawatiran soal berapa lama pelatih Italia itu akan benar-benar bertahan di Tottenham, mengingat kedua pihak tidak dikenal karena stabilitas mereka, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke starting XI, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Perpisahan yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat sedikit demi sedikit selama periode tersebut. Karena itu, tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut salah satu tim papan atas Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV seharusnya bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum memasang harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap merupakan nilai transfer yang bagus untuk pemain yang didatangkan dari Genk dengan biaya sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Uang itu juga kemungkinan besar akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu meraih trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual pemain-pemain terbaiknya. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari hanya terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya untuk Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah lama diupayakan Bayern. Ini bukan langkah reaksioner terhadap pemain acak yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin Saibari memiliki perpaduan yang tepat antara teknik, kerja keras, dan versatilitas untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat adanya alasan untuk meragukan penilaian tersebut. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar nyaris tidak bisa berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang mencuri perhatian penggemar sepakbola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan "impian" yang klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski upayanya menembus susunan starter yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa menjadi semacam mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang berada di puncak kebahagiaan dan ia jelas percaya bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sepakat, karena Saibari tanpa diragukan lagi tampak lebih cocok dengan gaya bermain timnya dibandingkan Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah mencapai kesepakatan untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi transaksi cerdik bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni bagi pemain yang merupakan lulusan akademi mereka itu, tetapi hanya sempat mencatatkan segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk melepasnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin sedikit disayangkan bahwa Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberi dampak di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu Inter dan Chelsea menunjukkan minat, pikirannya berubah dan mempertahankannya memang selalu tampak seperti perjuangan berat. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan pelatih kepala. Pria Spanyol itu dilaporkan menyetujui transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam kurun 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya secara luas diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto, jadi ini jelas merupakan sebuah keberhasilan besar dalam konteks tersebut. Seorang bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia seharusnya sesuai dengan kerasnya Premier League. Namun, setelah menggelontorkan dana hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar dalam ukuran Serie A, dan tampaknya membuat tawaran Inter tak berarti, sementara ia masih mentah di usia 21 tahun dengan baru satu musim yang cukup bagus di level tertinggi. Karena itu, transfer ini tetap mengandung sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat kecil dan klub yang diyakini ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak The Blues yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat proposal yang diajukan Nerazzurri mungkin sedikit banyak menjelaskannya. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama talenta muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia bisa saja dipengaruhi oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia berpotensi menjadi figur kunci di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tertawa menuju bank setelah menemukan pihak yang bersedia membayar uang dalam jumlah sekonyol itu untuk seorang pemain pelapis yang tidak sekali pun menjadi starter di laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sempat dianggap sebagai jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak mencerminkan situasi yang baik bagi sang pemain Portugal. Demikian pula fakta bahwa di level internasional ia masih menjadi pelapis Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim papan atas dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan angka €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG sudah mengumpulkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan meningkatkan kualitas serangan mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, banderol harganya tidak masuk akal, terlebih lagi untuk tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Karena itu, suporter, pengamat, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang telah terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat mau tak mau memunculkan banyak teori konspirasi, sementara juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan yang baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya transfer tertinggi dalam sejarah klub untuk Ramos. Sekali lagi, agar jelas, kami memang berpikir ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia semestinya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang setara dalam hal jumlah gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Kesempatan yang sudah terlalu lama ditunggu bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk akhirnya menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, sebuah bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih untuk tetap bersama Ronaldo, sehingga menghambat perkembangan Ramos selama bertahun-tahun. Namun, harus dikatakan juga bahwa ia tidak melakukan pekerjaan yang terlalu hebat dalam memberikan tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya kurang lebih sama di Paris, tempat konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang membuat iri, Ramos bukan salah satunya. Ia hanya sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang pemain pengganti yang cukup memberi dampak. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan baru, yang tetap merupakan salah satu klub terbesar dalam sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan banderol harganya akan sangat besar, karena meski ini sudah merupakan biaya transfer yang besar, nominal tersebut benar-benar luar biasa untuk klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Sekali lagi, ini bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub dengan penjualan pemain terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi semakin baik karena kontrak Van Hecke di Amex Stadium akan habis hanya dalam 12 bulan ke depan. Karena itu, mereka tentu akan sangat puas bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya dilaporkan bahwa nilainya berada di angka £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana tersebut untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic secara khusus masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang impresif di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi di bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad mereka dan Igor Julio dijadwalkan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke saat masih di Brighton, tetapi sulit untuk tidak merasa bahwa Spurs telah dikelabui hingga membayar terlalu mahal untuk bek tengah tersebut setelah muncul laporan yang menyebut Brighton menilainya di angka £70 juta, meski faktanya ia sudah di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Rasanya, kesepakatan dengan harga lebih murah untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya secara realistis seharusnya berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang terkenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik kepada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengahnya, Micky van de Ven, juga bisa menyusul. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League dan, pada usia 26 tahun, belum mencapai puncaknya, memiliki kemampuan distribusi bola yang bagus serta karakter bertarung dan kepemimpinan yang sangat mereka butuhkan. Pemain internasional Belanda itu sangat mungkin membentuk duet bek tengah wajah baru bersama rekrutan bebas transfer Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya sudah menegaskan bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke naik satu tingkat dari Brighton di titik pertengahan kariernya dan sangat mungkin melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak benar-benar menindaklanjuti ketertarikan mereka yang sempat dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan sepak bola Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja dengan pelatih Italia yang penuh gairah itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, yang seharusnya membantunya cepat beradaptasi. Satu-satunya arah bagi Spurs benar-benar hanya ke atas setelah kampanye domestik yang kembali buruk, dan kemitraan dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim fondasi pertahanan yang solid saat klub London utara itu menjalani apa yang kemungkinan besar akan menjadi periode transisi setelah mereka terhindar dari ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna tampak meraup keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu seharga hanya €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal akan terkendala oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Artinya, €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan bagi klub seukuran Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu mungkin terjadi setelah musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis itu membuat Osasuna tak punya banyak pilihan terkait nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Ini adalah rekrutan pertama di era Andoni Iraola, dan menambah panas rivalitas Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi Liverpool, yang mencium peluang di pasar, bergerak cepat untuk membajak transfer tersebut meski pembicaraan sudah memasuki tahap lanjut dan tawaran Newcastle sendiri kabarnya telah diterima. Liverpool tentu sudah akan memandang ini sebagai sebuah pencapaian besar, tetapi mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut winger muda dengan penilaian sangat tinggi dengan biaya yang bisa terbukti sebagai harga murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang langsung dengan kecepatan tinggi yang juga rajin bekerja dalam bertahan, pemain 22 tahun itu tampak seperti sosok yang ideal untuk gaya bermain baru Iraola, dengan pelatih kepala baru itu kabarnya mendorong agar kesepakatan ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghalangi jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub kabarnya yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A

    Untuk Munoz: Setelah Liverpool dan Newcastle sama-sama mendapat tawaran yang diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya bergantung pada sang pemain, dan Munoz jelas tidak bisa benar-benar disalahkan karena memilih pindah ke Anfield. Meski masih baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini sudah akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah berkembang melalui sistem akademi La Masia milik Barcelona yang termasyhur, ia kemudian berlabuh di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya satu tahun lalu. Kali ini, Munoz akan berharap bisa beradaptasi dan memantapkan dirinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan berat untuk merebut tempat di starting XI, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan output keseluruhannya dengan Liverpool yang masih diperkirakan akan mengejar pesulap sayap berbakat milik RB Leipzig, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya akan melihat banyak peluang di lini serang baru Liverpool berkat versatilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada di posisi serba salah soal masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performa pada kampanye juara 2024-25, mereka akan bisa meminta bayaran yang layak ketika waktunya berpisah tiba, tetapi bek asal Prancis itu pada akhirnya pergi tanpa biaya apa pun setelah menjalani musim individu yang buruk. Pada akhirnya, akan terasa sangat aneh jika Liverpool mengabulkan tuntutan gaji Konate yang mencengangkan, kabarnya sekitar £250.000 per pekan, di tengah kampanye yang kacau dan diwarnai serangkaian kesalahan mencolok, sementara negosiasi berat yang berlarut-larut selama berbulan-bulan tidak membuahkan hasil, meski sang pemain pada April mengklaim bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti potensial dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap merupakan pemborosan waktu yang sangat besar bagi semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Kalau begitu, bisa diduga Real Madrid akan memberi Konate, target jangka panjang mereka, jenis gaji luar biasa besar yang ia inginkan, yang meski mereka tidak perlu membayar biaya transfer tetap merupakan sebuah risiko mengingat betapa buruknya performa sang bek tengah sepanjang upaya lemah Liverpool mempertahankan gelar. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan untuk mengakhiri minat mereka terhadap pemain itu pada November tahun lalu, dan itu cukup berbicara banyak. Bek asal Prancis itu adalah bek yang bagus ketika sedang berada dalam hari terbaiknya, dan di usia 27 tahun ia mungkin masih belum benar-benar memasuki tahun-tahun puncak untuk pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang bertaruh bahwa ia akan menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi dengan biaya relatif rendah untuk area bermasalah di klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger telah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan intens di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Tentu saja pemenang terbesar dari situasi ini adalah Konate, yang akan mendapatkan kepindahan impiannya ke Real Madrid sekaligus gaji fantastis yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di lingkungan panas Bernabeu, toleransi terhadap jenis kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield akan jauh lebih kecil. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer bebas ke Madrid, dan kesulitan sang pemain Inggris pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia punya peluang untuk menegaskan diri sebagai bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real Madrid era baru Jose Mourinho. Meski begitu, apakah ia benar-benar mampu melakukan itu masih sangat jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo benar-benar salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, seorang gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, yang benar-benar integral dalam periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Bahkan, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain Pep Guardiola yang sempurna, itulah mengapa pelatih Catalan itu sangat menyukainya dan bahkan menitikkan beberapa air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah perpisahan yang sudah lama terasa akan terjadi. Melihat dia pergi secara gratis jelas bukan hal bagus dari perspektif finansial, tetapi itulah yang paling layak ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian yang luar biasa. Tetap saja, kemampuan, kecerdasan dan, mungkin di atas segalanya, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain berkualitas luar biasa secara gratis, tetapi juga mengalahkan rival berat Barcelona dalam perebutan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang sebagian bahkan sempat dikomentari Bernardo sendiri, kepindahan ke Camp Nou terlihat seperti sesuatu yang pasti. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan kompatriotnya itu sebagai prioritas dan kesepakatan itu pada praktiknya rampung dalam 36 jam. Hari-hari terbaik Silva memang tak diragukan lagi sudah lewat, tetapi dia menunjukkan dalam perburuan gelar Premier League musim lalu bahwa dia masih mampu memberi pengaruh dalam laga-laga terbesar, penampilannya melawan Arsenal di Etihad luar biasa. Mungkin yang lebih penting dari apa pun, Bernardo kemungkinan adalah panutan ideal bagi para anggota skuad Madrid yang lebih muda, perwujudan dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk merekrut pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah lama dia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, kalau bukan lebih, Silva terus dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berkali-kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Namun kali ini tak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang dia akhirnya akan punya kesempatan bermain untuk salah satu kekuatan super tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit setelah digeser Barca dari puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasana adalah tantangan yang tanpa ragu akan dia sambut, dan nikmati. Persaingan memperebutkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda dan, dalam pengertian itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin agak disayangkan dia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo punya pengalaman dan kualitas untuk meniru Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga jauh memasuki usia akhir 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa sedikit aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini pertahanan Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang jelas membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal di balik layar soal niatnya untuk pindah serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menganggap bahwa ia bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu pula dengan Valentin Barco yang diperkirakan akan segera datang. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terjadi, karena Real Madrid memulai perekrutan awal bursa transfer mereka dengan transfer mengejutkan. Klub itu mengeluarkan banyak uang untuk seorang bek kiri pada musim panas lalu demi memulangkan Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk kembali menggelontorkan dana demi Cucurella, yang kabarnya diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat tinggi untuk tim yang dalam beberapa tahun terakhir mengambil pendekatan yang cukup hemat di bursa transfer, dan itu menuntut imbal hasil instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya sedang berada di puncak performanya, tetapi secara realistis berapa banyak tahun berkualitas tinggi lagi yang akan bisa didapat Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri-ciri pemain 'Mourinho' dengan energi dan agresivitasnya. Real Madrid juga kini memiliki empat bek kiri tim utama, yakni pemain baru itu, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, sehingga pasti harus ada yang dilepas. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tak diragukan lagi sebagai pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk keluar dari Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Sudah banyak dilaporkan bahwa bek tersebut ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang menduga ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Karena itu, tak mengherankan jika kesepakatan ini dirampungkan begitu cepat, dengan Cucurella kemungkinan besar langsung mengatakan ya saat Real Madrid datang. Mengingat ia tampaknya memang dipilih oleh Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk menegaskan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan hanya akan bergantian masuk dan keluar dari starting XI pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat mahalnya biaya transfer tersebut, ia harus langsung tampil bagus atau berisiko mendapat tekanan dari para pendukung Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat kaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson dengan mudah layak masuk jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci di era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada masa puncaknya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk mencari penggantinya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin seandainya mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum benar-benar beradaptasi di Anfield, sementara selama kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, terlihat sangat jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Bahkan, kekhawatiran di kalangan basis suporter saat ini adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim turun lebih jauh lagi musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap merupakan langkah yang mengejutkan. Tottenham jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham mungkin memang kurang kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies tentu saja baru saja patah pergelangan kaki, tetapi Tottenham masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza baru saja datang dari Santos. Argumennya adalah Robertson bakal menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang dengan status bebas transfer menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang tetap muncul adalah Tottenham belum tentu membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang seorang pemain yang tidak tampil terlalu baik dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya siap ditawarkan Tottenham. Pada akhirnya Robertson tampil sebagai starter dalam lebih banyak laga pada paruh kedua musim daripada yang mungkin dia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi cukup baik saat menuju Amerika Utara, tetapi tak pernah ada peluang baginya untuk bertahan di Anfield karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia memang memiliki opsi selain Tottenham, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia tersebut. Karena itu, sedikit aneh bahwa dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Meski begitu, Robertson mungkin justru melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang ketimbang pada Januari, mengingat De Zerbi jelas punya kemampuan untuk meningkatkan performa Tottenham secara signifikan sepanjang musim panas. Namun, kami masih belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara daripada saat dia bermain untuk Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berjuang untuk mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi segera setelah dia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang ditimbulkan penyerang asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tak lagi tenang situasinya, dan dengan bayaran fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, berbakat, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa dia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan dana yang didapat dari Isak, dan mendatangkan talenta papan atas juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis menyedihkan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tak tertarik. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi keuangan ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda bagus bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan urusan internal adalah menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu harusnya menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain nyaris di mana saja di lini depan tiga pemain dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah untuk memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus, sehingga membuat harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disorot bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya tercipta melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik atas jenis rasio gol yang seharusnya diharapkan para pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon kemungkinan lebih mampu memberi Flick apa yang dia inginkan dari seorang winger, dan dia juga akan bergaji lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Persis seperti yang diimpikan banyak orang. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa dia sempat tergoda oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga dia dukung sejak kecil, sementara pada awalnya tampak bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern wajar mundur karena harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan cukup mengalihkan sorotan dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilai transfernya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tidak lagi terlalu dibutuhkan di Camp Nou meski membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi satu susunan dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle