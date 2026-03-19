خالد محمود

Arsenal diyakini mampu meraih empat gelar sekaligus di bawah asuhan Mikel Arteta... dengan satu syarat

Para penggemar sepak bola bersiap menyaksikan laga yang sangat dinanti-nantikan pada Minggu ini di Wembley, saat Arsenal berhadapan dengan Manchester City dalam final Carabao Cup. Alan Shearer semakin menambah ketegangan dengan menyatakan bahwa kemenangan The Gunners berpotensi membuka jalan menuju pencapaian quadruple yang bersejarah. Dengan kedua tim berada di bawah tekanan yang sangat besar, final ini berpotensi menentukan nasib musim ini bagi masing-masing klub.

  • Upaya Arsenal untuk meraih empat gelar sekaligus—sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya

    Shearer yakin bahwa jika tim asuhan Mikel Arteta berhasil meraih gelar pertama yang tersedia akhir pekan ini, impian untuk memenangkan empat trofi besar — sebuah prestasi yang belum pernah tercapai sebelumnya dalam sepak bola Inggris — menjadi kemungkinan yang realistis. Arsenal saat ini memimpin klasemen Liga Premier dengan selisih sembilan poin atas Manchester City, mendekati gelar juara pertama mereka sejak 2004. Selain itu, The Gunners telah mencapai perempat final Liga Champions untuk menghadapi Sporting CP, dan masih bertahan di Piala FA dengan laga perempat final melawan Southampton.

    Membahas besarnya momen ini, Shearer mengatakan kepada Betfair: "Jika Arsenal memenangkan Carabao Cup, quadruple benar-benar mungkin terwujud. Dan itu adalah 'jika' yang besar karena ini adalah pertandingan besar, pertandingan besar bagi kedua klub karena ini mungkin merupakan kesempatan terakhir City untuk meraih trofi. Ini adalah pertandingan besar bagi kedua klub, tapi ya, jika Arsenal memenangkan pertandingan ini, maka pembicaraan tentang meraih empat trofi akan semakin intens, yang jelas belum pernah dilakukan sebelumnya."

    Kesempatan terakhir Manchester City untuk meraih trofi

    Tekanan juga sama besarnya di kubu biru Manchester. Guardiola sangat ingin menghindari musim yang mengecewakan lagi setelah timnya hanya berhasil meraih trofi Community Shield musim lalu, sehingga trofi ini menjadi kebutuhan yang sangat penting. Demikian pula, Mikel Arteta mengincar trofi keempatnya bersama Arsenal dan yang pertama sejak Community Shield 2023. Dengan beredarnya rumor bahwa ini bisa jadi musim terakhir Guardiola di Etihad, Carabao Cup telah berubah menjadi pertarungan berisiko tinggi bagi kedua manajer. Shearer menyoroti besarnya ekspektasi tersebut, dengan menyatakan: "Ada tekanan pada kedua klub dan tekanan itu karena alasan yang berbeda. Ada pembicaraan bahwa ini adalah musim terakhir Pep. Man City masih jauh dari performa mereka di masa lalu dalam hal pertahanan."

  • Kelemahan pertahanan di Etihad Stadium

    Salah satu faktor kunci dalam final ini adalah kelemahan pertahanan City yang tidak seperti biasanya. Shearer menyoroti bahwa juara bertahan tersebut kurang menunjukkan kekokohan seperti biasanya, sebuah kelemahan yang terungkap saat mereka tersingkir dari kompetisi Eropa baru-baru ini. City tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions saat menghadapi Real Madrid, kalah 3-0 di Bernabéu sebelum menderita kekalahan 2-1 di kandang pada leg kedua. Menyoroti performa mereka saat ini, ia menjelaskan: "Mereka telah membuang begitu banyak peluang, yang tercermin jelas pada pertandingan melawan Real Madrid beberapa hari yang lalu."


    Hari Minggu yang penuh ketegangan di Wembley

    Saat kedua tim bersiap untuk memasuki lapangan di Wembley, suasana diprediksi akan sangat memanas. Shearer memperkirakan akan ada "sedikit ketegangan" dalam pertandingan yang sarat dengan emosi bagi kedua kubu pendukung. Menantikan pertunjukan ini, ia menyimpulkan: "Ini akan menjadi pertandingan yang sangat memanas. Pasti akan ada banyak kegembiraan. Akan ada sedikit ketegangan dalam pertandingan ini juga karena alasan yang jelas. Tapi saya benar-benar menantikan pertandingan ini. Ini seharusnya menjadi Minggu yang hebat dengan Newcastle bertanding lebih awal dan kemudian final Piala juga. Jadi ya, ini akan luar biasa."

