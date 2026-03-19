Arsenal diyakini mampu meraih empat gelar sekaligus di bawah asuhan Mikel Arteta... dengan satu syarat

Shearer yakin bahwa jika tim asuhan Mikel Arteta berhasil meraih gelar pertama yang tersedia akhir pekan ini, impian untuk memenangkan empat trofi besar — sebuah prestasi yang belum pernah tercapai sebelumnya dalam sepak bola Inggris — menjadi kemungkinan yang realistis. Arsenal saat ini memimpin klasemen Liga Premier dengan selisih sembilan poin atas Manchester City, mendekati gelar juara pertama mereka sejak 2004. Selain itu, The Gunners telah mencapai perempat final Liga Champions untuk menghadapi Sporting CP, dan masih bertahan di Piala FA dengan laga perempat final melawan Southampton.

Membahas besarnya momen ini, Shearer mengatakan kepada Betfair: "Jika Arsenal memenangkan Carabao Cup, quadruple benar-benar mungkin terwujud. Dan itu adalah 'jika' yang besar karena ini adalah pertandingan besar, pertandingan besar bagi kedua klub karena ini mungkin merupakan kesempatan terakhir City untuk meraih trofi. Ini adalah pertandingan besar bagi kedua klub, tapi ya, jika Arsenal memenangkan pertandingan ini, maka pembicaraan tentang meraih empat trofi akan semakin intens, yang jelas belum pernah dilakukan sebelumnya."