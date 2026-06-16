Arsenal ditolak oleh Nico Paz?! Gelandang serang asal Argentina yang menjanjikan itu mengambil keputusan besar terkait masa depannya setelah berbincang dengan manajer baru Real Madrid, Jose Mourinho

Mourinho telah secara proaktif mulai menyusun skuadnya untuk musim mendatang, termasuk dengan mengadakan pertemuan langsung bersama Nico Paz. Pemain muda asal Argentina ini, yang telah menghabiskan setahun terakhir untuk mengembangkan kemampuannya di Serie A, kini berada di persimpangan jalan sementara Los Blancos mempertimbangkan apakah akan mengaktifkan klausul pembelian kembali mereka.

Menurut ESPN, telah terjadi percakapan antara Mourinho dan Nico Paz untuk membahas di mana posisinya dalam rencana jangka pendek sang pelatih asal Portugal tersebut.

Meskipun Mourinho dilaporkan ingin mengevaluasi semua pemain yang kembali dari masa peminjaman selama pramusim, saat ini ia belum dapat menjamin Paz akan mendapatkan menit bermain reguler di tim utama seperti yang diinginkannya. Akibatnya, "The Special One" telah membuka peluang bagi gelandang tersebut untuk melanjutkan perkembangannya di tempat lain, yang kemungkinan besar akan membuatnya memperpanjang masa tinggalnya di Italia daripada kembali secara permanen ke ibu kota Spanyol pada musim panas ini.



