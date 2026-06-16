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Arsenal ditolak oleh Nico Paz?! Gelandang serang asal Argentina yang menjanjikan itu mengambil keputusan besar terkait masa depannya setelah berbincang dengan manajer baru Real Madrid, Jose Mourinho
Mourinho melakukan pembicaraan dengan Paz
Mourinho telah secara proaktif mulai menyusun skuadnya untuk musim mendatang, termasuk dengan mengadakan pertemuan langsung bersama Nico Paz. Pemain muda asal Argentina ini, yang telah menghabiskan setahun terakhir untuk mengembangkan kemampuannya di Serie A, kini berada di persimpangan jalan sementara Los Blancos mempertimbangkan apakah akan mengaktifkan klausul pembelian kembali mereka.
Menurut ESPN, telah terjadi percakapan antara Mourinho dan Nico Paz untuk membahas di mana posisinya dalam rencana jangka pendek sang pelatih asal Portugal tersebut.
Meskipun Mourinho dilaporkan ingin mengevaluasi semua pemain yang kembali dari masa peminjaman selama pramusim, saat ini ia belum dapat menjamin Paz akan mendapatkan menit bermain reguler di tim utama seperti yang diinginkannya. Akibatnya, "The Special One" telah membuka peluang bagi gelandang tersebut untuk melanjutkan perkembangannya di tempat lain, yang kemungkinan besar akan membuatnya memperpanjang masa tinggalnya di Italia daripada kembali secara permanen ke ibu kota Spanyol pada musim panas ini.
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Minat Arsenal meredup akibat faktor Fabregas
Ketidakpastian seputar status Paz di Real Madrid telah membuat beberapa klub raksasa Eropa waspada, terutama Arsenal asuhan Mikel Arteta.
The Gunners terus memantau perkembangan gelandang kreatif ini di Serie A, menganggapnya sebagai tambahan berpotensi tinggi untuk lini tengah mereka. Namun, meski Premier League sangat memikat, Paz tampaknya belum yakin untuk pindah ke London Utara pada tahap kariernya saat ini.
Salah satu faktor utama dalam keputusan ini adalah hubungannya dengan Cesc Fabregas. Mantan bintang Arsenal dan Chelsea ini telah berperan penting dalam perkembangan Paz di Como, dan sang pemain dikabarkan sangat bahagia di bawah bimbingannya.
Berbagai laporan menunjukkan bahwa kepergian Paz dapat mengubah rencana Como, namun sang pemain sendiri cenderung setia pada proyek yang telah membantunya menembus kancah sepak bola profesional.
Liga Champions di Italia
Salah satu alasan utama mengapa Paz memprioritaskan untuk tetap bertahan di Como adalah kesempatan bersejarah untuk mewakili klub tersebut dalam kampanye debut mereka di Liga Champions. Setelah menjalani musim yang gemilang di Italia, gelandang ini telah menjalin ikatan yang erat dengan para penggemar dan staf pelatih.
Fabregas dilaporkan telah menjanjikan pemain berusia 21 tahun itu "peran penting" di tim, sebuah jaminan yang saat ini tidak bisa ditandingi baik oleh Mourinho maupun Arteta.
Real Madrid masih memiliki opsi pembelian kembali sebesar €9 juta untuk musim panas ini, angka yang dijadwalkan akan naik menjadi €10 juta (£9 juta/$12 juta) pada tahun 2027.
Mengingat perkembangan kariernya saat ini, Los Blancos khawatir akan kehilangan kendali penuh atas sang pemain, namun mereka menyadari bahwa satu musim lagi di mana ia menjadi starter setiap pekan di Liga Champions di bawah asuhan Fabregas adalah cara terbaik untuk melindungi nilai pasar dan perkembangannya.
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Agenda musim panas Madrid yang padat
Paz bukanlah satu-satunya pemain muda yang menjadi incaran Mourinho saat ia memimpin perombakan besar-besaran di Bernabeu. Klub ini juga sedang menangani masa depan Victor Munoz, yang tampil mengesankan selama masa peminjamannya di Osasuna.
Meskipun Madrid memiliki klausul pembelian kembali sebesar €8 juta untuk penyerang tersebut, saat ini ia diperkirakan akan mencari transfer permanen ke Liga Premier daripada kembali untuk bersaing memperebutkan tempat di lini depan Mourinho yang dipenuhi bintang-bintang.
Fokus klub tetap tertuju pada kedatangan pemain-pemain ternama, dengan kesepakatan untuk Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, dan Bernardo Silva dilaporkan hampir rampung.