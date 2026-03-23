Arsenal disarankan untuk belajar bermain "kotor" setelah kekalahan di final Carabao Cup, sementara mantan pemain Arsenal itu mengatakan keputusan untuk menurunkan Kepa Arrizabalaga sebagai starter bukanlah sebuah kesalahan
Kekecewaan di Wembley
Harapan Arsenal untuk meraih trofi domestik pupus di Wembley setelah dua gol Nico O’Reilly di babak kedua memastikan kemenangan bagi City. Meskipun tampil kompetitif di babak pertama, The Gunners gagal mengubah tekanan mereka menjadi gol, dengan Kai Havertz melihat peluang emasnya digagalkan oleh James Trafford sebelum momentum berbalik secara drastis akibat kesalahan fatal yang dilakukan Kepa. Kesalahan fatal sang kiper asal Spanyol ini menyoroti kekhawatiran yang semakin meningkat bagi tim asuhan Arteta, yang kini telah mencatatkan tujuh kesalahan individu yang berujung gol dalam 22 pertandingan terakhir mereka - sebuah peningkatan tajam dari keandalan pertahanan mereka sebelumnya.
Sagna membela Kepa & menyarankan para pemain Arsenal untuk 'bermain curang'
Dalam wawancara dengan Covers.com, mantan bek Arsenal Sagna menolak untuk menyalahkan kiper atas hasil tersebut, melainkan menyoroti kurangnya pragmatisme taktis di babak kedua. Ia menyarankan bahwa pendekatan yang lebih langsung mungkin memberi mereka peluang lebih besar untuk meraih kemenangan.
Sagna berkata: "Mikel Arteta tidak melakukan kesalahan dengan memainkan Kepa sebagai kiper utama alih-alih David Raya. Kepa adalah kiper top dan meskipun kesalahannya membuat Arsenal kebobolan satu gol, itu bukanlah satu-satunya alasan mengapa The Gunners kalah dalam pertandingan tersebut. Arsenal mulai bermain bertahan di babak kedua dan mereka membiarkan tekanan dari Manchester City. Mereka harus belajar bermain lebih agresif dan mengirim bola jauh untuk meredakan tekanan serta menempatkan blok pertahanan lebih tinggi, bukan di kotak penalti mereka sendiri. Setiap kali mereka mendapat bola, mereka bersikeras bermain dari belakang dan mereka dihukum karenanya.
"Jika Kai Havertz berhasil mencetak gol pada peluang awalnya di pertandingan ini, hasilnya bisa saja sangat berbeda. Ia perlu menendang sedikit lebih awal agar memiliki ruang yang lebih luas untuk mengarahkan bola, namun James Trafford melakukan serangkaian penyelamatan hebat - ia layak mendapat pujian atas penampilannya. Arsenal harus melupakan hasil ini dan belajar dari kesalahan mereka. Arteta akan memanfaatkan kekalahan pada hari Minggu ini untuk memotivasi timnya di sisa musim ini dan bersaing memperebutkan tiga trofi utama yang memiliki peluang besar untuk dimenangkan."
Kutukan bersejarah
Kekalahan ini semakin memperkuat catatan buruk Arsenal dalam kompetisi ini belakangan ini, karena mereka menjadi klub pertama yang kalah dalam empat final Piala Liga berturut-turut. Bagi Kepa secara pribadi, sore itu pun tak kalah suram; ia kini telah tampil dalam tiga final Piala Liga tanpa pernah mengangkat trofi, menyamai rekor yang dipegang oleh Les Sealey dan Roy Keane.
Uji ketahanan
Arsenal harus segera melupakan kekecewaan di Wembley ini saat mereka kembali ke persaingan perebutan gelar Liga Premier yang sangat ketat dengan keunggulan sembilan poin di puncak klasemen. Bulan April akan menjadi ujian sesungguhnya bagi upaya mereka meraih treble, dengan The Gunners harus menjalani jadwal yang padat, termasuk pertandingan perempat final Piala FA melawan Southampton dan laga perempat final Liga Champions melawan Sporting CP. Tantangan terbesar sang manajer mungkin adalah menerapkan strategi permainan "keras" yang diminta Sagna, saat mereka menghadapi serangkaian pertandingan liga yang berpotensi menentukan melawan Bournemouth, Manchester City, dan Newcastle.