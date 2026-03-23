Arsenal disarankan untuk belajar bermain "kotor" setelah kekalahan di final Carabao Cup, sementara mantan pemain Arsenal itu mengatakan keputusan untuk menurunkan Kepa Arrizabalaga sebagai starter bukanlah sebuah kesalahan

Dalam wawancara dengan Covers.com, mantan bek Arsenal Sagna menolak untuk menyalahkan kiper atas hasil tersebut, melainkan menyoroti kurangnya pragmatisme taktis di babak kedua. Ia menyarankan bahwa pendekatan yang lebih langsung mungkin memberi mereka peluang lebih besar untuk meraih kemenangan.

Sagna berkata: "Mikel Arteta tidak melakukan kesalahan dengan memainkan Kepa sebagai kiper utama alih-alih David Raya. Kepa adalah kiper top dan meskipun kesalahannya membuat Arsenal kebobolan satu gol, itu bukanlah satu-satunya alasan mengapa The Gunners kalah dalam pertandingan tersebut. Arsenal mulai bermain bertahan di babak kedua dan mereka membiarkan tekanan dari Manchester City. Mereka harus belajar bermain lebih agresif dan mengirim bola jauh untuk meredakan tekanan serta menempatkan blok pertahanan lebih tinggi, bukan di kotak penalti mereka sendiri. Setiap kali mereka mendapat bola, mereka bersikeras bermain dari belakang dan mereka dihukum karenanya.

"Jika Kai Havertz berhasil mencetak gol pada peluang awalnya di pertandingan ini, hasilnya bisa saja sangat berbeda. Ia perlu menendang sedikit lebih awal agar memiliki ruang yang lebih luas untuk mengarahkan bola, namun James Trafford melakukan serangkaian penyelamatan hebat - ia layak mendapat pujian atas penampilannya. Arsenal harus melupakan hasil ini dan belajar dari kesalahan mereka. Arteta akan memanfaatkan kekalahan pada hari Minggu ini untuk memotivasi timnya di sisa musim ini dan bersaing memperebutkan tiga trofi utama yang memiliki peluang besar untuk dimenangkan."