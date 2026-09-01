Sunderland telah mencapai kesepakatan dengan Lyon untuk merekrut winger Fofana, menurut The Athletic. Menurut The Sun, Sunderland akan membayar biaya awal £26 juta, dengan tambahan £4 juta yang terkait bonus berbasis performa. Fofana telah diberi izin untuk melakukan perjalanan ke North East guna menjalani tes medis jelang tenggat transfer pada Selasa malam.

Pemain berusia 21 tahun itu bersiap menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Stadium of Light. Kesepakatan itu akan membuatnya tetap di klub hingga 2031, dan mencakup opsi perpanjangan 12 bulan lagi.



