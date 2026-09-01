AFP
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Arsenal disalip! Sunderland bergerak cepat untuk mengalahkan Mikel Arteta dalam perburuan bintang Lyon senilai £30 juta, Malick Fofana, dalam kejutan pada hari terakhir bursa transfer
Sunderland capai kesepakatan senilai £30 juta di saat-saat akhir
Sunderland telah mencapai kesepakatan dengan Lyon untuk merekrut winger Fofana, menurut The Athletic. Menurut The Sun, Sunderland akan membayar biaya awal £26 juta, dengan tambahan £4 juta yang terkait bonus berbasis performa. Fofana telah diberi izin untuk melakukan perjalanan ke North East guna menjalani tes medis jelang tenggat transfer pada Selasa malam.
Pemain berusia 21 tahun itu bersiap menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Stadium of Light. Kesepakatan itu akan membuatnya tetap di klub hingga 2031, dan mencakup opsi perpanjangan 12 bulan lagi.
- Getty Images Sport
Arsenal mundur saat Sunderland bergerak cepat
Arsenal sempat sangat mempertimbangkan langkah pada saat-saat akhir untuk merekrut Fofana saat Arteta mencari tambahan amunisi lini serang untuk skuadnya. Laporan menyebut Arsenal menjajaki kesepakatan setelah kehilangan opsi penyerang kunci, dengan Fofana bahkan sempat melakukan pembicaraan langsung dengan Arteta terkait potensi peran di London utara.
Namun, juara Premier League itu ragu dengan valuasi Lyon. Menurut laporan The Sun, Arteta pada akhirnya memilih untuk tidak menyetujui transaksi tersebut, menolak kesempatan untuk membawa winger itu ke Emirates Stadium. Sunderland memanfaatkan situasi tersebut, turun tangan untuk memenuhi syarat yang diminta dan mengamankan jasa sang winger.
Memperdalam skuad untuk kampanye di Eropa
Langkah Sunderland untuk merekrut Fofana menjadi pernyataan niat penting lainnya saat Regis Le Bris menyiapkan timnya untuk kompetisi Liga Europa. Produk akademi Gent itu, yang bergabung dengan Lyon dengan nilai €17 juta pada Januari 2024, telah mencetak 19 gol dalam 83 penampilan untuk klub Prancis tersebut, termasuk dua gol dari enam pertandingan musim ini.
Fofana menjadi rekrutan terbaru berprofil tinggi di Stadium of Light pada bursa transfer musim panas yang sibuk. Sunderland sudah memperkuat skuadnya dengan mendatangkan bek sayap Thomas Meunier dan Dayann Methalie, serta gelandang Jules Ahoka, sambil juga menjajaki langkah untuk merekrut Igor Paixao dari Marseille dan Jack Grealish dari Manchester City.
- Getty Images Sport
Menyelesaikan dokumen sebelum tenggat waktu
Dengan kesepakatan personal dan antar-klub pada dasarnya sudah tercapai, Sunderland harus menuntaskan hambatan administratif terakhir dan tes medis sebelum batas waktu transfer pukul 23.00.
Jika didaftarkan tepat waktu, pemain timnas Belgia dengan lima caps itu akan langsung masuk ke skuad tim utama Le Bris saat Sunderland menyeimbangkan ambisi domestik mereka dengan kampanye di Eropa. Sementara itu, Arsenal harus segera memutuskan apakah akan beralih ke target alternatif pada jam-jam terakhir bursa transfer.
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