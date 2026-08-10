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Arsenal diprediksi mengalahkan Liverpool dalam transfer Bradley Barcola senilai £100 juta setelah mengamankan kesepakatan Bruno Guimaraes
Arsenal memburu tambahan pemain lagi
Arsenal terus memperkuat skuadnya pada musim panas ini setelah secara resmi memperkenalkan Guimaraes menyusul kepindahannya senilai £75 juta dari Newcastle United. Gelandang asal Brasil itu menjadi rekrutan ketiga Arteta pada bursa transfer ini, setelah winger Christos Tzolis dan kiper Illan Meslier. Setelah gagal mendapatkan Vinicius Junior karena ia memilih memperpanjang kontraknya di Real Madrid, dan setelah penjualan Leandro Trossard ke Besiktas, Arsenal kini mengalihkan bidikannya kepada Barcola dari PSG untuk menambah opsi di lini depan mereka.
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Pengamat mengklaim preferensi London
Rival Arsenal, Liverpool juga menjadikan Barcola target utama mereka pada musim panas ini dengan tawaran £100 juta, meski PSG bertahan pada angka yang lebih dekat ke £150 juta untuk pemenang Liga Champions dua kali tersebut.
Berbicara dalam wawancara dengan talkSPORT, mantan penyerang Arsenal Perry Groves menegaskan The Gunners memiliki daya tarik lebih besar dibanding Liverpool yang sedang menjalani masa transisi di bawah Andoni Iraola. Ia berkata: "Saya tidak punya kepentingan dalam persaingan ini, tetapi saya akan mengatakan Arsenal karena Liverpool adalah tim yang sedang dalam transisi.
"Andoni Iraola masuk ke sana, menerapkan filosofinya sendiri, gayanya sendiri dengan semua pemain baru yang datang. Jika Anda adalah Barcola dan Anda berpikir, dari dua tim itu mana yang punya peluang terbesar untuk memenangkan Premier League atau Liga Champions, saat ini Anda akan mengatakan itu Arsenal.
"Jadi tinggal apakah Arsenal ingin masuk, jika mereka bergerak untuknya, maka sudah ada pendekatan yang dilakukan kepada pihaknya. Karena mereka tidak ingin terlihat gagal mendapatkan Vinicius Junior dengan dipermainkan seperti anak kucing kecil dengan gulungan benang, tetapi Arsenal harus masuk untuk pemain-pemain seperti itu. Itulah level Arsenal sekarang."
Groves menambahkan klaim lain terkait destinasi tempat tinggal pilihan sang pemain dalam siaran yang sama: "Saya punya sumber yang mengatakan dia [Barcola] ingin tinggal di London. Saya tidak bisa memberi tahu Anda [siapa], saya tidak bisa mengungkap sumber saya. Saya punya sumber. Saya punya informan. Barcola ingin tinggal di London."
"Ia akan sangat bagus untuk Arsenal"
Dukungan untuk merekrut Barcola juga datang dari mantan gelandang Arsenal Emmanuel Frimpong, yang meyakini klub harus terus menambah kualitas untuk mempertahankan dominasi mereka setelah menjuarai Premier League musim lalu.
Berbicara kepada Ladbrokes, Frimpong menekankan pentingnya membangun era kesuksesan yang berkelanjutan di London utara: "Mikel [Arteta] dan para pemain akhirnya berhasil melewatinya, dan saya sangat senang soal itu. Tapi mereka tidak seharusnya memenanginya sekali saja lalu puas dengan itu. Mereka sekarang harus terus memenanginya dan mendominasi seperti yang pernah dilakukan Man United dan Man City di masa lalu.
"Kami punya para pemain, kami punya skuad yang dalam dan semoga musim panas ini, petinggi klub akan semakin memperkuat tim, karena saya masih merasa kami butuh beberapa winger dan seorang gelandang nomor delapan yang murni. Saya merasa Declan Rice bermain di posisi yang bukan posisi alaminya, jadi kami butuh gelandang nomor delapan yang murni di sampingnya.
"Bagi saya, kalau bicara soal rekrutan realistis pada musim panas ini, dengan mempertimbangkan posisi-posisi itu, saya merasa Bruno Guimaraes adalah seseorang yang sangat ingin saya lihat di Arsenal. Dan juga Bradley Barcola... Saya pikir dia akan sangat bagus untuk Arsenal. Barcola dan Bruno Guimaraes akan menjadi bursa transfer yang sangat bagus untuk Arsenal."
- Getty Images
Periode krusial menanti di depan
Arsenal kini bersiap menghadapi persaingan sengit sepanjang sisa bursa transfer, sementara negosiasi untuk mendatangkan winger baru terus berjalan. Hierarki klub berada di bawah tekanan untuk bergerak cepat demi merampungkan skuad inti sebelum pekan pembuka musim Premier League dimulai.
Keputusan akhir Barcola terkait masa depannya di PSG akan menjadi katalis krusial yang menentukan hasil pertarungan transfer antara Arsenal dan Liverpool.
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