Arsenal diprediksi mengalahkan Liverpool dalam transfer Bradley Barcola senilai £100 juta setelah mengamankan kesepakatan Bruno Guimaraes

Rival Arsenal, Liverpool juga menjadikan Barcola target utama mereka pada musim panas ini dengan tawaran £100 juta, meski PSG bertahan pada angka yang lebih dekat ke £150 juta untuk pemenang Liga Champions dua kali tersebut.

Berbicara dalam wawancara dengan talkSPORT, mantan penyerang Arsenal Perry Groves menegaskan The Gunners memiliki daya tarik lebih besar dibanding Liverpool yang sedang menjalani masa transisi di bawah Andoni Iraola. Ia berkata: "Saya tidak punya kepentingan dalam persaingan ini, tetapi saya akan mengatakan Arsenal karena Liverpool adalah tim yang sedang dalam transisi.

"Andoni Iraola masuk ke sana, menerapkan filosofinya sendiri, gayanya sendiri dengan semua pemain baru yang datang. Jika Anda adalah Barcola dan Anda berpikir, dari dua tim itu mana yang punya peluang terbesar untuk memenangkan Premier League atau Liga Champions, saat ini Anda akan mengatakan itu Arsenal.

"Jadi tinggal apakah Arsenal ingin masuk, jika mereka bergerak untuknya, maka sudah ada pendekatan yang dilakukan kepada pihaknya. Karena mereka tidak ingin terlihat gagal mendapatkan Vinicius Junior dengan dipermainkan seperti anak kucing kecil dengan gulungan benang, tetapi Arsenal harus masuk untuk pemain-pemain seperti itu. Itulah level Arsenal sekarang."

Groves menambahkan klaim lain terkait destinasi tempat tinggal pilihan sang pemain dalam siaran yang sama: "Saya punya sumber yang mengatakan dia [Barcola] ingin tinggal di London. Saya tidak bisa memberi tahu Anda [siapa], saya tidak bisa mengungkap sumber saya. Saya punya sumber. Saya punya informan. Barcola ingin tinggal di London."