Arsenal diperingatkan bahwa 'tak ada yang bisa menghentikan' PSG, sementara legenda Liga Premier menjelaskan mengapa Mikel Arteta harus mencoret Viktor Gyokeres untuk laga final Liga Champions

Dalam wawancara dengan Paddy Power, Butt menyatakan keyakinannya bahwa tim asuhan Luis Enrique adalah favorit utama untuk mengangkat trofi di Budapest. Butt mengatakan: "Saya tidak melihat ada tim yang bisa mengalahkan PSG. Arsenal tidak memiliki ancaman serangan balik, mereka tidak punya pemain yang bisa melakukannya dengan kecepatan.

"Saya pikir pertahanan akan menjadi kelemahan PSG saat melawan Bayern, terutama dengan absennya Achraf Hakimi dan Marquinhos yang kesulitan menjaga kecepatan di usianya. Namun, mereka tampil kokoh. Para pemain penyerang mereka sungguh luar biasa. Mereka jelas-jelas favorit untuk menang, tetapi dalam pertandingan tunggal...

"Saya akan menjagokan PSG sebagai favorit besar, 70-30. Saat mereka berada di performa terbaik, tak ada yang bisa menghentikan mereka. Saya bisa melihat rencana permainan Arsenal—bermain bertahan, rapat, dan bertahan dengan baik. Tapi mereka harus memainkan Leandro Trossard karena dia satu-satunya yang punya kecepatan. Jika mereka memilih Viktor Gyokeres, dia tak bisa melakukan serangan balik sama sekali, jadi mereka akan kesulitan.

"Situasi bola mati akan sangat krusial, saya kira Bayern akan lebih unggul di situ karena PSG adalah tim yang relatif kecil. Saya tidak akan mengesampingkan Arsenal sama sekali, saya tidak akan terkejut jika mereka menang. Tapi jika PSG langsung tampil maksimal di pertandingan itu, mereka akan tak terbendung."