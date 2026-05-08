AFP
Diterjemahkan oleh
Arsenal diperingatkan bahwa 'tak ada yang bisa menghentikan' PSG, sementara legenda Liga Premier menjelaskan mengapa Mikel Arteta harus mencoret Viktor Gyokeres untuk laga final Liga Champions
Dilema taktis Arsenal
Arsenal berhasil melaju ke final Liga Champions setelah meraih kemenangan yang penuh perjuangan di babak semifinal atas Atlético Madrid, sehingga akan bertanding melawan raksasa Prancis itu di Budapest pada akhir bulan ini. Meskipun The Gunners menyelesaikan fase grup kompetisi dengan rekor sempurna sebelum menyingkirkan Bayer Leverkusen dan Sporting CP, lalu mengalahkan tim asuhan Diego Simeone, mantan gelandang Manchester United, Butt, percaya bahwa mereka kurang memiliki kecepatan yang diperlukan untuk mengalahkan tim PSG yang tampil sangat solid saat melawan Bayern Munich.
Butt berpendapat bahwa meskipun struktur pertahanan Arsenal kuat, formasi serangan mereka saat ini mungkin akan kesulitan melakukan transisi dengan cukup cepat untuk membuat raksasa Prancis itu kehilangan keseimbangan selama pertandingan puncak tersebut.
- Getty Images Sport
Peringatan Butt kepada Arteta
Dalam wawancara dengan Paddy Power, Butt menyatakan keyakinannya bahwa tim asuhan Luis Enrique adalah favorit utama untuk mengangkat trofi di Budapest. Butt mengatakan: "Saya tidak melihat ada tim yang bisa mengalahkan PSG. Arsenal tidak memiliki ancaman serangan balik, mereka tidak punya pemain yang bisa melakukannya dengan kecepatan.
"Saya pikir pertahanan akan menjadi kelemahan PSG saat melawan Bayern, terutama dengan absennya Achraf Hakimi dan Marquinhos yang kesulitan menjaga kecepatan di usianya. Namun, mereka tampil kokoh. Para pemain penyerang mereka sungguh luar biasa. Mereka jelas-jelas favorit untuk menang, tetapi dalam pertandingan tunggal...
"Saya akan menjagokan PSG sebagai favorit besar, 70-30. Saat mereka berada di performa terbaik, tak ada yang bisa menghentikan mereka. Saya bisa melihat rencana permainan Arsenal—bermain bertahan, rapat, dan bertahan dengan baik. Tapi mereka harus memainkan Leandro Trossard karena dia satu-satunya yang punya kecepatan. Jika mereka memilih Viktor Gyokeres, dia tak bisa melakukan serangan balik sama sekali, jadi mereka akan kesulitan.
"Situasi bola mati akan sangat krusial, saya kira Bayern akan lebih unggul di situ karena PSG adalah tim yang relatif kecil. Saya tidak akan mengesampingkan Arsenal sama sekali, saya tidak akan terkejut jika mereka menang. Tapi jika PSG langsung tampil maksimal di pertandingan itu, mereka akan tak terbendung."
Arteta memuji Gyokeres yang 'luar biasa'
Arteta memuji Gyokeres habis-habisan menyusul kontribusi tak kenal lelah sang striker dalam kemenangan telak di semifinal melawan Atletico pada Selasa lalu. Manajer The Gunners itu memilih untuk menyoroti dampak psikologis pemain asal Swedia itu terhadap penonton serta kedisiplinan taktisnya dalam membangun pertahanan saat mereka memastikan kemenangan 1-0 pada malam itu, dan lolos dengan keunggulan agregat 2-1.
Pelatih asal Spanyol itu berkata: "Dia luar biasa. Anda bisa melihat reaksi penonton setiap kali dia menguasai bola, kerja kerasnya dan apa yang dia berikan kepada tim sungguh luar biasa. Jika berbicara tentang Gyokeres, dia adalah orang pertama yang menentukan nada, ritme, dan kebiasaan yang dia tunjukkan saat kami tidak menguasai bola, dan itu adalah hasil kerja sama tim."
- Getty Images Sport
Prioritas dalam perebutan gelar Liga Premier
Sebelum mengalihkan perhatian ke Budapest, fokus utama Arsenal saat ini adalah memastikan gelar juara Liga Premier saat mereka memasuki tiga pertandingan terakhir musim 2025-26. Tim asal London Utara ini saat ini berada di posisi yang sangat menguntungkan dengan keunggulan lima poin atas Manchester City; meskipun tim asuhan Pep Guardiola masih memiliki satu pertandingan tersisa, keunggulan tetap berada di pihak pasukan Arteta. Manajer tersebut pada akhirnya harus memutuskan apakah akan memanfaatkan kecepatan Trossard melawan garis pertahanan tinggi PSG, namun timnya harus terlebih dahulu mempertahankan performa klinis mereka di liga domestik agar berpotensi tiba di Hungaria sebagai juara Inggris.