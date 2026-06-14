Arsenal dilaporkan sedang berupaya merekrut bintang Piala Dunia asal Maroko, Ayyoub Bouaddi, sementara Lille mematok harga €70 juta

Arsenal dilaporkan telah melakukan pendekatan konkret untuk merekrut Bouaddi, dalam upaya mereka mengungguli klub-klub elit Eropa untuk mendapatkan salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola. Pemain berusia 18 tahun itu telah menjadi target utama klub asal London Utara tersebut, dengan laporan terbaru menunjukkan bahwa juara Liga Premier itu siap mempercepat rencana mereka.

Menurut Sky Sports Switzerland, Arsenal telah secara aktif mengupayakan kesepakatan untuk merekrut Bouaddi selama beberapa bulan dan juara Liga Premier tersebut telah menjalin komunikasi rutin dengan pihak-pihak terdekat sang gelandang sejak Januari tahun lalu. Misi pemantauan jangka panjang tersebut kini telah berkembang menjadi upaya resmi seiring sang remaja membuktikan kemampuannya di panggung terbesar.