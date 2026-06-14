Getty Images Sport
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Arsenal dilaporkan sedang berupaya merekrut bintang Piala Dunia asal Maroko, Ayyoub Bouaddi, sementara Lille mematok harga €70 juta
The Gunners mempercepat upaya mereka untuk merekrut bintang muda Ligue 1
Arsenal dilaporkan telah melakukan pendekatan konkret untuk merekrut Bouaddi, dalam upaya mereka mengungguli klub-klub elit Eropa untuk mendapatkan salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola. Pemain berusia 18 tahun itu telah menjadi target utama klub asal London Utara tersebut, dengan laporan terbaru menunjukkan bahwa juara Liga Premier itu siap mempercepat rencana mereka.
Menurut Sky Sports Switzerland, Arsenal telah secara aktif mengupayakan kesepakatan untuk merekrut Bouaddi selama beberapa bulan dan juara Liga Premier tersebut telah menjalin komunikasi rutin dengan pihak-pihak terdekat sang gelandang sejak Januari tahun lalu. Misi pemantauan jangka panjang tersebut kini telah berkembang menjadi upaya resmi seiring sang remaja membuktikan kemampuannya di panggung terbesar.
- Getty Images Sport
Upaya Arteta untuk merekrut pemain timnas Maroko
Arteta dikabarkan sangat mengagumi kemampuan teknis dan keserbagunaan pemain muda tersebut di lini tengah. Laporan tersebut menambahkan bahwa Arsenal telah menegaskan kepada Bouaddi dan perwakilannya bahwa ia akan langsung dianggap sebagai bagian penting dari skuad Arteta. Peluang untuk bermain di tim utama ini diperkirakan akan menjadi faktor utama dalam proses pengambilan keputusan sang pemain.
Langkah strategis untuk melibatkan pemain tersebut secara langsung tampaknya telah membuahkan hasil pada tahap awal negosiasi. Pesan Arsenal dikatakan telah 'beresonansi' dengan Bouaddi, dan pemain internasional Maroko tersebut telah menyatakan ketertarikannya pada prospek pindah ke Arsenal. Namun, untuk mendapatkan tanda tangannya, Arsenal harus mengatasi hambatan finansial yang signifikan yang ditetapkan oleh klubnya saat ini.
Lille menetapkan harga untuk bintang Piala Dunia
Dengan penampilannya bersama Maroko yang menarik perhatian dunia, Lille tidak terburu-buru untuk melepas aset berharga mereka dengan harga murah. Pembicaraan lanjutan antara Arsenal dan Bouaddi telah dijadwalkan setelah Piala Dunia, sementara Lille menuntut biaya transfer sebesar €70 juta (£60,4 juta) untuk gelandang tersebut. Klub Prancis itu menyadari bahwa nilainya bisa terus meningkat seiring berjalannya turnamen di Amerika Utara.
Bouaddi adalah salah satu pemain yang tampil menonjol dalam pertandingan pembuka Maroko yang berakhir imbang 1-1 melawan Brasil, mampu menahan serangan dari beberapa gelandang terbaik dunia. Di antara semua gelandang tengah yang tampil, Bouaddi adalah yang paling matang dalam mengontrol bola untuk Maroko.
- AFP
Persaingan dari Paris seiring memanasnya persaingan
Arsenal bukanlah satu-satunya klub yang berupaya merekrut pemain berusia 18 tahun itu pada musim panas ini. Dilaporkan ada persaingan ketat dari Paris Saint-Germain, namun fakta bahwa mereka bermain di Ligue 1 justru bisa menguntungkan klub Inggris tersebut, mengingat Lille kemungkinan enggan menjualnya ke rival langsung. Sementara itu, Chelsea juga menjadi klub lain yang dikaitkan dengan pemain tersebut.