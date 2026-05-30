"Arsenal 'dihukum!'" - Samir Nasri mengkritik wasit atas keputusan-keputusan di final Liga Champions, namun membantah bahwa keputusan penalti pada babak perpanjangan waktu merupakan 'skandal'
Wasit 'menghukum' Arsenal karena membuang-buang waktu
Setelah pertandingan puncak di Budapest, di mana Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan penalti krusial yang melambung tinggi sehingga PSG berhasil merebut trofi setelah skor imbang 1-1, Nasri tak segan-segan mengkritik. Dalam wawancara di acara Late Football Club di Canal+, mantan pemain timnas itu menuduh wasit berpihak pada tim asuhan Mikel Arteta setelah jeda babak pertama.
“Di babak kedua, wasit secara sistematis meniup peluit melawan Arsenal. Dia menghukum mereka karena membuang-buang waktu di babak pertama,” kata Nasri. The Gunners sempat memimpin lebih dulu lewat Kai Havertz dan menghabiskan sebagian besar babak pertama dengan membuat sang juara bertahan frustrasi melalui blok pertahanan yang disiplin, sebuah taktik yang menurut Nasri justru menjadi bumerang bagi tim wasit.
Momen krusial penalti pada babak perpanjangan waktu
Salah satu momen paling kontroversial dalam pertandingan itu terjadi pada babak tambahan waktu ketika pemain pengganti Noni Madueke terjatuh di kotak penalti akibat tekanan dari Nuno Mendes. Sementara para pendukung dan pemain Arsenal berteriak menuntut penalti, Nasri memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai insiden yang berpotensi mengubah jalannya sejarah tersebut.
“Jika dia meniup peluit untuk penalti, saya rasa VAR tidak akan membatalkannya. Namun, fakta bahwa dia tidak meniup peluit juga bukanlah skandal,” jelas Nasri. Terlepas dari kritiknya sebelumnya terhadap bias wasit, ia mengakui bahwa keputusan untuk tidak memberikan penalti kepada Madueke termasuk dalam “area abu-abu” yang subjektif, bukan kesalahan wasit yang pasti.
Kelas Master bersama Luis Enrique
Meskipun Nasri mengkritik kinerja wasit, ia hanya memuji eksekusi taktis PSG di bawah asuhan Luis Enrique. Ia mencatat bahwa pelatih asal Spanyol itu tetap tenang meski gol pembuka Havertz pada menit keenam sempat mengancam upaya tim Paris untuk meraih gelar Eropa kedua berturut-turut.
“Dia tidak akan pernah mengambil risiko yang tidak diperhitungkan. Sejak dia menemukan formula yang tepat, segalanya terkendali. Dia selalu memiliki rencana untuk mengalahkan pelatih lawan,” kata Nasri mengenai bos PSG tersebut. Ia menyoroti bagaimana tim Prancis itu akhirnya menemukan ritme mereka untuk menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti Ousmane Dembele di babak kedua.
PSG meraih status 'legendaris'
Dengan meraih gelar Liga Champions dua kali berturut-turut, PSG telah bergabung dengan kelompok klub-klub elit. Nasri dengan cepat mengakui betapa besarnya pencapaian tersebut, yang menempatkan tim asal Paris itu pada posisi yang belum pernah dicapai oleh klub Prancis mana pun, termasuk mantan klubnya, Marseille.
Nasri mengakhiri analisanya dengan menekankan bobot historis dari kemenangan tersebut, dengan mengatakan: “Yang pertama adalah sejarah. Yang kedua adalah legenda.” Terlepas dari perdebatan yang masih berlanjut seputar wasit dan penalti yang tidak diberikan, mantan pemain Arsenal ini mengakui bahwa status PSG sebagai raksasa Eropa kini tak terbantahkan.