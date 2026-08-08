Berbicara kepada Metrovia Football Betting, Aliadiere menekankan perlunya menjaga keseimbangan finansial setelah pengeluaran besar dalam beberapa bursa transfer terakhir. Membahas kebijakan transfer Arsenal, Aliadiere berkata: "Saya hanya berpikir: Ya, kami juara, ya, kami menghasilkan banyak uang. Tetapi pada titik tertentu, Anda juga harus menyeimbangkan pembukuan.

"Ketika Anda memikirkan uang yang sudah dikeluarkan Arsenal setelah kedatangan [Bruno] Guimaraes, apa yang kami keluarkan tahun lalu, ditambah kami hanya melepas Trossard dengan pemasukan. Hanya klub yang tahu secara finansial di posisi mana mereka berada, tetapi apakah mereka akan bisa pergi dan menghabiskan 150 juta untuk seorang winger baru, atau apakah mungkin secara finansial lebih masuk akal untuk memilih opsi yang lebih rendah?"

Tentang rekam jejak bintang Chelsea itu, dia menambahkan: "Pedro Neto bisa menjadi opsi yang hebat. Dia sudah bermain di Premier League selama bertahun-tahun, sudah mapan, mengenal liga, pemain yang sangat, sangat bagus. Dan jangan lupa, kami sudah merekrut seorang winger kiri dengan Christos Tzolis. Dia adalah winger kiri, jadi Anda hanya menambahkan talenta papan atas.

"Kami sudah menghabiskan £40 juta. Anda tidak bisa begitu saja menghabiskan £40 juta lalu hanya menaruhnya di bangku cadangan dan tidak pernah memainkannya. Jadi saya pikir Anda harus tetap membuka setiap opsi dan melihat apa yang terbaik secara finansial untuk klub."