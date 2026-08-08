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Arsenal didesak menikung target Manchester City dalam kesepakatan mengejutkan senilai £70 juta setelah pukulan terkait Vinicius Junior
Arsenal mempertimbangkan opsi alternatif di sektor sayap
Arsenal terpaksa mengalihkan pencarian mereka untuk winger baru setelah Vinicius menandatangani perpanjangan kontrak dengan Real Madrid. Arsenal sebelumnya siap menjadikan pemain Brasil itu sebagai penerima gaji tertinggi dalam sejarah Premier League setelah kepergian Leandro Trossard. Alih-alih ikut dalam perang penawaran yang mahal untuk Bradley Barcola, mantan penyerang Arsenal Aliadiere meyakini klub itu seharusnya membidik Neto dari Chelsea dalam kesepakatan senilai £70 juta.
- AFP
Aliadiere mengadvokasi opsi yang masuk akal
Berbicara kepada Metrovia Football Betting, Aliadiere menekankan perlunya menjaga keseimbangan finansial setelah pengeluaran besar dalam beberapa bursa transfer terakhir. Membahas kebijakan transfer Arsenal, Aliadiere berkata: "Saya hanya berpikir: Ya, kami juara, ya, kami menghasilkan banyak uang. Tetapi pada titik tertentu, Anda juga harus menyeimbangkan pembukuan.
"Ketika Anda memikirkan uang yang sudah dikeluarkan Arsenal setelah kedatangan [Bruno] Guimaraes, apa yang kami keluarkan tahun lalu, ditambah kami hanya melepas Trossard dengan pemasukan. Hanya klub yang tahu secara finansial di posisi mana mereka berada, tetapi apakah mereka akan bisa pergi dan menghabiskan 150 juta untuk seorang winger baru, atau apakah mungkin secara finansial lebih masuk akal untuk memilih opsi yang lebih rendah?"
Tentang rekam jejak bintang Chelsea itu, dia menambahkan: "Pedro Neto bisa menjadi opsi yang hebat. Dia sudah bermain di Premier League selama bertahun-tahun, sudah mapan, mengenal liga, pemain yang sangat, sangat bagus. Dan jangan lupa, kami sudah merekrut seorang winger kiri dengan Christos Tzolis. Dia adalah winger kiri, jadi Anda hanya menambahkan talenta papan atas.
"Kami sudah menghabiskan £40 juta. Anda tidak bisa begitu saja menghabiskan £40 juta lalu hanya menaruhnya di bangku cadangan dan tidak pernah memainkannya. Jadi saya pikir Anda harus tetap membuka setiap opsi dan melihat apa yang terbaik secara finansial untuk klub."
Chelsea menghadapi surplus skuad
Neto telah mencetak 19 gol dalam 103 penampilan sejak bergabung dengan Chelsea dari Wolves pada Agustus 2024 dan kini menarik minat City asuhan Enzo Maresca. Meski Chelsea tidak memiliki keinginan langsung untuk menjualnya, skuad senior yang membengkak hingga 41 pemain membuat manajer Xabi Alonso mengakui bahwa kepergian sejumlah pemain diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang tepat.
Menanggapi spekulasi tersebut, Alonso menyatakan: "Saya yakin bahwa mulai hari ini hingga hari terakhir bursa transfer akan ada banyak keterkaitan, banyak rumor, jadi jika harus mengomentari semuanya, itu akan menjadi tugas yang sulit. Namun yang pasti, kami membutuhkan keseimbangan yang tepat dari segi kualitas, dari segi posisi, dan dari segi keseimbangan. Kami ingin memiliki skuad yang komplet dan kami ingin membentuk tim yang bagus."
- Getty Images Sport
Tawaran £70 juta yang menentukan menanti
Arsenal harus memutuskan apakah akan memulai negosiasi resmi dengan Chelsea dengan mengajukan tawaran £70 juta sebelum bursa transfer ditutup. Sementara itu, Alonso tetap fokus merampingkan skuad Stamford Bridge-nya sambil menyiapkan timnya untuk menghadapi kampanye Premier League yang berat. Jadwal pertandingan yang akan datang akan menjadi ujian berat bagi kesiapan taktis kedua klub menyambut musim baru.
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