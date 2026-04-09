Arsenal diberi tahu bahwa mereka 'mungkin sudah memenangkan Liga Premier' jika mereka merekrut striker Bundesliga alih-alih Viktor Gyokeres
Smicer mempertanyakan pilihan serangan Arteta
Keputusan Arsenal untuk berinvestasi besar-besaran pada Gyokeres telah dipertanyakan oleh mantan juara Liga Champions, Smicer. Pemain internasional Swedia itu bergabung dengan Arsenal dari Sporting CP melalui transfer senilai £64 juta yang menjadi sorotan, namun musim perdananya memicu perdebatan di kalangan pakar mengenai efisiensinya di depan gawang.
Meskipun Gyokeres telah menunjukkan performa yang lebih konsisten di paruh kedua musim ini, kesulitan yang dialaminya di awal musim berkontribusi pada persepsi kurangnya ketajaman dalam serangan The Gunners. Smicer berpendapat bahwa striker dengan profil berbeda dari Bundesliga akan menjadi potongan terakhir dari teka-teki bagi tim asuhan Arteta.
Penutup yang unggul
Smicer, yang pernah bersinar bersama Liverpool dan timnas Republik Ceko, sangat yakin bahwa Schick dari Bayer Leverkusen memiliki kualitas teknis yang tak bisa ditandingi oleh Gyokeres. Meskipun Schick memiliki riwayat cedera otot, ia percaya bahwa Arsenal mungkin sudah meraih gelar juara jika mereka memilih untuk merekrut striker berusia 30 tahun itu.
"Patrik Schick adalah pencetak gol klasik," kata Smicer kepada BetVictor. "Di kotak penalti, ia sangat, sangat cerdik dan mampu mencetak gol dari segala sudut. Kaki kirinya sangat bagus. Sayangnya, ia sering mengalami cedera otot. Jika Schick bergabung dengan Arsenal alih-alih Viktor Gyokeres, saya rasa mereka mungkin sudah memenangkan gelar Liga Premier."
'Seorang penuntas yang jauh lebih baik'
Kritik tersebut muncul meskipun Arsenal saat ini memimpin klasemen Liga Premier dengan selisih sembilan poin. Gyokeres telah mencetak 17 gol dalam 44 penampilan di semua kompetisi, namun hanya lima gol liga yang dicetaknya dalam enam bulan pertama yang memicu kekhawatiran. Sementara itu, Schick telah mencetak 16 gol dalam 35 pertandingan di semua kompetisi.
Smicer semakin memperkuat penilaiannya terhadap kedua penyerang tersebut, dengan menyarankan bahwa insting alami Schick seharusnya menghasilkan hasil yang lebih baik dari peluang-peluang yang diciptakan Arsenal. "Dengan peluang yang sama, dia pasti akan mencetak lebih banyak gol," tambahnya. "Saya yakin akan hal itu karena dia adalah penyelesai peluang yang jauh lebih baik. Saya tetap ingin melihatnya bermain di Liga Premier."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dengan keunggulan sembilan poin di puncak klasemen liga domestik dan kemenangan 1-0 atas Sporting CP pada leg pertama perempat final Liga Champions, tim asuhan Arteta berada di ambang musim bersejarah, meskipun opsi serangan mereka masih menjadi perhatian. The Gunners akan kembali beraksi akhir pekan ini saat menjamu Bournemouth, sebelum menghadapi Sporting pada leg kedua pekan depan.