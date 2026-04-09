Arsenal diberi tahu bahwa mereka 'mungkin sudah memenangkan Liga Premier' jika mereka merekrut striker Bundesliga alih-alih Viktor Gyokeres

Keputusan Arsenal untuk berinvestasi besar-besaran pada Gyokeres telah dipertanyakan oleh mantan juara Liga Champions, Smicer. Pemain internasional Swedia itu bergabung dengan Arsenal dari Sporting CP melalui transfer senilai £64 juta yang menjadi sorotan, namun musim perdananya memicu perdebatan di kalangan pakar mengenai efisiensinya di depan gawang.

Meskipun Gyokeres telah menunjukkan performa yang lebih konsisten di paruh kedua musim ini, kesulitan yang dialaminya di awal musim berkontribusi pada persepsi kurangnya ketajaman dalam serangan The Gunners. Smicer berpendapat bahwa striker dengan profil berbeda dari Bundesliga akan menjadi potongan terakhir dari teka-teki bagi tim asuhan Arteta.