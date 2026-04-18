Arsenal diabaikan saat Carlo Ancelotti menyebut favoritnya untuk menjuarai Liga Champions

Arsenal asuhan Mikel Arteta melaju ke semifinal setelah bermain imbang tanpa gol dengan Sporting CP, yang berlangsung sangat disiplin, sehingga akan berhadapan dengan Atletico Madrid. Tim asuhan Diego Simeone mencapai babak ini setelah mengalahkan Barcelona dengan agregat 3-2. Meskipun The Gunners dianggap oleh banyak bandar taruhan sebagai salah satu dari dua favorit teratas untuk mengangkat trofi, Ancelotti tetap tidak yakin bahwa tim asal London Utara itu akan berhasil menjuarai kompetisi ini.

Pelatih veteran itu mencatat bahwa lanskap kompetisi saat ini telah membuat banyak kekuatan tradisional dari luar London kesulitan. Berbicara kepada Il Giornale mengenai sifat turnamen tahun ini, ia mengatakan: "Liga Champions adalah turnamen terbuka yang membuat tim-tim besar seperti Real Madrid, Barcelona, dan Manchester City terpinggirkan, tetapi ini tetap turnamen di mana Anda bisa berkembang."