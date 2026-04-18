Arsenal diabaikan saat Carlo Ancelotti menyebut favoritnya untuk menjuarai Liga Champions
Arsenal diabaikan meski lolos ke semifinal
Arsenal asuhan Mikel Arteta melaju ke semifinal setelah bermain imbang tanpa gol dengan Sporting CP, yang berlangsung sangat disiplin, sehingga akan berhadapan dengan Atletico Madrid. Tim asuhan Diego Simeone mencapai babak ini setelah mengalahkan Barcelona dengan agregat 3-2. Meskipun The Gunners dianggap oleh banyak bandar taruhan sebagai salah satu dari dua favorit teratas untuk mengangkat trofi, Ancelotti tetap tidak yakin bahwa tim asal London Utara itu akan berhasil menjuarai kompetisi ini.
Pelatih veteran itu mencatat bahwa lanskap kompetisi saat ini telah membuat banyak kekuatan tradisional dari luar London kesulitan. Berbicara kepada Il Giornale mengenai sifat turnamen tahun ini, ia mengatakan: "Liga Champions adalah turnamen terbuka yang membuat tim-tim besar seperti Real Madrid, Barcelona, dan Manchester City terpinggirkan, tetapi ini tetap turnamen di mana Anda bisa berkembang."
PSG diunggulkan untuk meraih kejayaan di Eropa
Ancelotti memprediksi Paris Saint-Germain akan mempertahankan gelar Liga Champions mereka. Raksasa Prancis itu memastikan tempat mereka di empat besar setelah tampil dominan melawan Liverpool, menang dengan agregat 4-0 berkat penampilan profesional di Anfield. Mereka kini akan menghadapi Bayern Munich dalam laga semifinal yang sangat dinantikan, setelah raksasa Bundesliga itu mengalahkan Real Madrid dengan selisih tipis dalam pertandingan seru yang menghasilkan tujuh gol. Meskipun awal musim yang lamban, tim asuhan Luis Enrique telah menemukan ritme terbaiknya pada waktu yang tepat. Ancelotti telah menegaskan bahwa ia berharap trofi tersebut tetap berada di Parc des Princes, meskipun ada tantangan dari tim-tim raksasa lainnya yang tersisa di kompetisi ini. "Saya pilih Paris Saint-Germain," kata Ancelotti, ketika diminta untuk memilih favoritnya.
Ancelotti mengkritik standar pertahanan
Dalam penilaiannya terhadap pertandingan perempat final baru-baru ini, Ancelotti menyoroti penurunan soliditas pertahanan di kalangan klub-klub elit Eropa. "Saya melihat pertandingan dengan banyak gol; laga Atletico Madrid melawan Barcelona dan Bayern melawan Real Madrid menyuguhkan momen-momen mendebarkan bagi para penggemar," kata Ancelotti. "Namun, terlalu banyak gol juga berarti terlalu banyak kesalahan, baik dari kiper maupun pemain bertahan. Apa yang disebut sebagai permainan tekanan tinggi dan man-to-man melibatkan risiko yang konstan, sehingga hasilnya bisa berubah dalam sekejap. Bahkan permainan membangun serangan dari belakang harus sempurna, jika tidak, Anda akan langsung membayar harga atas sedikit saja kelengahan."
Sorotan internasional bagi ikon Italia
Meski terus memantau sepak bola klub Eropa, prioritas utama Ancelotti saat ini tertuju pada tim nasional Brasil yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026. Selama masa persiapan terakhirnya, ia meluangkan waktu untuk menganalisis peta persaingan internasional, dan mengidentifikasi Prancis sebagai tolok ukur keunggulan global. Ia meyakini bahwa Les Bleus telah membangun sistem yang secara konsisten menghasilkan skuad terkuat di dunia.
"Ada sebuah 'sekolah' Prancis yang telah mengumpulkan para pemain terbaik, yang tersebar di berbagai klub Eropa, namun bersama-sama mereka membentuk tim nasional yang saat ini merupakan yang terbaik di dunia," kata Ancelotti.