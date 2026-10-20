Ditanya mengenai posisi Arsenal dalam daftar itu, mengingat Barcelona yang produktif mencetak gol langsung melesat sejak awal dan PSG tampak setangguh biasanya, mantan bintang Arsenal Grimandi, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir mereka cukup dekat.

“Bagi saya, Barcelona tidak sebagus kedua tim itu karena menurut saya, secara defensif mereka tidak sekuat Paris dan Arsenal. Namun, mereka memiliki talenta yang sangat, sangat istimewa di lini depan, yakni [Lamine] Yamal.

“Namun, dari sudut pandang saya, Paris kini sangat percaya diri dengan permainan mereka. Mereka tahu cara mencapai final dan tahu bahwa mereka akan sulit dikalahkan di final. Saya pikir Paris berada di urutan pertama, lalu Arsenal sedikit di bawahnya dan setelah itu, menurut saya, Barcelona.

“Namun, jika kami bisa bertemu di final di Madrid, dalam satu pertandingan segalanya mungkin terjadi. Saya mendengar banyak orang mengeluhkan cara Arsenal bermain di final, tetapi pada akhirnya, Paris nyaris kalah dalam pertandingan itu. Itu tidak terjadi, tetapi selisihnya sangat tipis. Jadi, jika ada final lagi di Madrid, mungkin ceritanya akan berbeda dan saya berharap Arsenal bisa melakukannya.”