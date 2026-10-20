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Arsenal di atas Barcelona!? Mantan bintang Arsenal membuat klaim soal peringkat Liga Champions saat menjawab pertanyaan tentang trofi Liga Primer versus kejayaan di Eropa
Kepedihan di kancah Eropa dialami di Budapest
Mikel Arteta mengembalikan dominasi domestik ke London utara sepanjang musim 2025-26, dengan gelar pertama di kasta tertinggi sejak era skuad Arsenal yang legendaris dan tak terkalahkan pada 2003-04 berhasil diraih. Namun, trofi paling bergengsi di level kontinental masih belum juga bisa mereka raih.
Kekalahan dari PSG lewat adu penalti di Puskas Arena, Budapest, membuat klub raksasa Ligue 1 itu menjuarai Liga Champions untuk kedua kalinya secara beruntun, sementara kubu Arsenal yang terpukul tak kuasa menahan air mata.
Kenangan pahit malam itu di Hungaria seharusnya menjadi motivasi tambahan musim ini, dengan Arsenal bertekad mencetak sejarah lewat keberhasilan menaklukkan Eropa untuk pertama kalinya. Mereka dinilai sebagai kandidat kuat peraih trofi paling ikonis itu.
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Arsenal berada di bawah PSG, tetapi di atas Barcelona
Ditanya mengenai posisi Arsenal dalam daftar itu, mengingat Barcelona yang produktif mencetak gol langsung melesat sejak awal dan PSG tampak setangguh biasanya, mantan bintang Arsenal Grimandi, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir mereka cukup dekat.
“Bagi saya, Barcelona tidak sebagus kedua tim itu karena menurut saya, secara defensif mereka tidak sekuat Paris dan Arsenal. Namun, mereka memiliki talenta yang sangat, sangat istimewa di lini depan, yakni [Lamine] Yamal.
“Namun, dari sudut pandang saya, Paris kini sangat percaya diri dengan permainan mereka. Mereka tahu cara mencapai final dan tahu bahwa mereka akan sulit dikalahkan di final. Saya pikir Paris berada di urutan pertama, lalu Arsenal sedikit di bawahnya dan setelah itu, menurut saya, Barcelona.
“Namun, jika kami bisa bertemu di final di Madrid, dalam satu pertandingan segalanya mungkin terjadi. Saya mendengar banyak orang mengeluhkan cara Arsenal bermain di final, tetapi pada akhirnya, Paris nyaris kalah dalam pertandingan itu. Itu tidak terjadi, tetapi selisihnya sangat tipis. Jadi, jika ada final lagi di Madrid, mungkin ceritanya akan berbeda dan saya berharap Arsenal bisa melakukannya.”
Akankah Arsenal mengorbankan segalanya demi gelar juara kontinental?
Final Liga Champions 2027 akan digelar di Estadio Metropolitano, markas Atletico Madrid di ibu kota Spanyol. Arsenal sangat ingin tampil di laga puncak itu, tetapi sekali lagi harus menghadapi tuntutan berkompetisi di berbagai ajang domestik dan internasional.
Ketika ditanya apakah Arsenal akan dengan senang hati merelakan semua gelar lainnya, termasuk gelar Liga Primer Inggris, jika mereka dijamin meraih gelar juara Eropa, Grimandi mengatakan: “Jika Anda menanyakan hal ini kepada saya tahun lalu, saya akan menjawab tidak. Musim ini ceritanya berbeda.”
“Saya pikir mereka sangat terpengaruh oleh laga final itu karena hasilnya sangat mengecewakan bagi tim. Ketika mencapai final, Anda selalu punya peluang untuk menang, meskipun menurut saya Paris adalah tim yang sangat, sangat kuat.”
“Jadi, tentu saja, saya pikir jika mereka punya peluang menjuarai Liga Champions, itu akan menjadi sesuatu yang istimewa musim ini, terutama karena Arsenal belum pernah meraih trofi tersebut dan Liga Champions saat ini merupakan ajang tertinggi dalam sepakbola.”
“Saya pikir itu bisa menjadi target Arteta musim ini, mungkin sedikit lebih diutamakan daripada gelar juara liga karena mereka memenanginya musim lalu. Meski seorang suporter menginginkan gelar juara liga, saya pikir mereka bisa meraih keduanya, walaupun menurut saya itu akan sulit di Liga Champions.”
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Jadwal pertandingan Arsenal 2026-27: Bayern, Everton, dan Fleetwood
Kapasitas Arsenal di pentas Eropa akan menghadapi ujian terberat pada Selasa saat mereka bertandang ke Allianz Arena untuk menghadapi penyerang Inggris pemecah rekor Harry Kane dan Bayern Munich, juara bertahan Bundesliga.
Tiga pertandingan Arsenal berikutnya akan berlangsung di tiga kompetisi berbeda. Lawatan ke Jerman akan disusul laga kandang Liga Primer Inggris melawan Everton dan pertandingan putaran keempat Piala Carabao melawan tim kecil League Two, Fleetwood Town.
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