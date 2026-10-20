Ketika ditanya di mana posisi mereka dalam daftar tersebut, dengan Barcelona yang langsung tancap gas dan produktif mencetak gol serta PSG yang tampak setangguh biasanya, Grimandi, mantan bintang Arsenal yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa mereka cukup berdekatan.

“Bagi saya, Barcelona tidak sebaik kedua tim itu karena, menurut saya, mereka tidak sekuat Paris dan Arsenal dalam bertahan. Namun, mereka punya talenta yang sangat, sangat istimewa di lini depan, yaitu [Lamine] Yamal.

“Namun, menurut saya, Paris sekarang sangat percaya diri dengan permainan mereka. Mereka tahu cara mencapai final dan tahu bahwa mereka akan sulit dikalahkan di final. Saya rasa Paris berada di atas, lalu Arsenal sedikit di bawahnya, disusul Barcelona.

“Namun, jika kami bisa bertemu di final di Madrid, dalam satu pertandingan, semuanya mungkin terjadi. Saya mendengar banyak orang mengeluhkan cara Arsenal bermain di final, tetapi pada akhirnya Paris nyaris kalah dalam pertandingan itu. Itu tidak terjadi, tetapi mereka nyaris sekali kalah. Jadi, jika ada final lain di Madrid, mungkin ceritanya akan berbeda dan saya harap mereka bisa melakukannya.”