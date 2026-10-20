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Arsenal di atas Barcelona!? Mantan bintang Arsenal membuat klaim soal peringkat Liga Champions saat menjawab pertanyaan tentang pilihan antara trofi Liga Primer dan gelar juara Eropa
Kepedihan di pentas Eropa dirasakan di Budapest
Mikel Arteta mengembalikan dominasi domestik ke London utara sepanjang musim 2025-26, dengan gelar kasta tertinggi pertama sejak skuad legendaris yang tak terkalahkan pada 2003-04 berhasil diraih. Namun, trofi paling bergengsi di Eropa masih belum berhasil mereka gapai.
Kekalahan adu penalti dari PSG di Puskas Arena, Budapest, membuat klub raksasa Ligue 1 itu menjuarai Liga Champions dua musim beruntun, sementara para pemain Arsenal tak kuasa menahan air mata.
Kenangan pahit malam di Hungaria itu seharusnya menjadi motivasi tambahan musim ini, saat Arsenal bertekad mengukir sejarah dengan menjadi juara Eropa untuk pertama kalinya. Mereka dianggap sebagai penantang serius untuk memperebutkan trofi bergengsi tersebut.
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Arsenal berada di bawah PSG, tetapi di atas Barcelona
Ketika ditanya di mana posisi mereka dalam daftar tersebut, dengan Barcelona yang langsung tancap gas dan produktif mencetak gol serta PSG yang tampak setangguh biasanya, Grimandi, mantan bintang Arsenal yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa mereka cukup berdekatan.
“Bagi saya, Barcelona tidak sebaik kedua tim itu karena, menurut saya, mereka tidak sekuat Paris dan Arsenal dalam bertahan. Namun, mereka punya talenta yang sangat, sangat istimewa di lini depan, yaitu [Lamine] Yamal.
“Namun, menurut saya, Paris sekarang sangat percaya diri dengan permainan mereka. Mereka tahu cara mencapai final dan tahu bahwa mereka akan sulit dikalahkan di final. Saya rasa Paris berada di atas, lalu Arsenal sedikit di bawahnya, disusul Barcelona.
“Namun, jika kami bisa bertemu di final di Madrid, dalam satu pertandingan, semuanya mungkin terjadi. Saya mendengar banyak orang mengeluhkan cara Arsenal bermain di final, tetapi pada akhirnya Paris nyaris kalah dalam pertandingan itu. Itu tidak terjadi, tetapi mereka nyaris sekali kalah. Jadi, jika ada final lain di Madrid, mungkin ceritanya akan berbeda dan saya harap mereka bisa melakukannya.”
Akankah Arsenal mengorbankan segalanya demi gelar juara kontinental?
Final Liga Champions 2027 akan berlangsung di Estadio Metropolitano, kandang Atletico Madrid di ibu kota Spanyol. Arsenal sangat ingin tampil di laga puncak itu, tetapi sekali lagi harus membagi fokus untuk bersaing di berbagai ajang domestik dan Eropa.
Ketika ditanya apakah Arsenal akan rela melepas semua gelar lain, termasuk gelar Liga Primer, jika mereka dijamin menjadi juara Eropa, Grimandi mengatakan: “Jika Anda menanyakan hal ini kepada saya tahun lalu, saya akan menjawab tidak. Musim ini ceritanya berbeda.
“Saya rasa mereka sangat terdampak oleh final itu karena hasilnya merupakan kekecewaan besar bagi tim. Ketika mencapai final, Anda selalu punya peluang untuk menang, meskipun saya rasa Paris adalah tim yang sangat, sangat kuat.
“Jadi, tentu saja, saya rasa jika mereka punya kesempatan menjuarai Liga Champions, itu akan menjadi sesuatu yang istimewa musim ini, terutama karena Arsenal belum pernah meraih trofi tersebut dan Liga Champions merupakan puncak sepakbola saat ini.
“Saya rasa itu bisa menjadi target Arteta musim ini, mungkin sedikit lebih utama daripada gelar liga karena mereka memenanginya musim lalu. Meski suporter menyukai gelar liga, saya rasa mereka bisa meraih keduanya, walaupun menurut saya itu akan sulit di Liga Champions.”
- Getty
Jadwal pertandingan Arsenal 2026-27: Bayern, Everton, dan Fleetwood
Arsenal akan menghadapi ujian terberat atas kemampuan mereka bersaing di Eropa pada Rabu saat bertandang ke Allianz Arena untuk menghadapi penyerang Inggris pemecah rekor, Harry Kane, dan juara bertahan Bundesliga, Bayern Munich.
Tiga pertandingan Arsenal berikutnya akan berlangsung di tiga kompetisi berbeda. Lawatan ke Jerman akan disusul laga kandang Premier League melawan Everton dan pertandingan putaran keempat Piala Carabao melawan tim kecil League Two, Fleetwood Town.
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