Arsenal dan PSG mengincar bintang West Ham, sementara tim-tim yang terancam degradasi mungkin terpaksa melepasnya demi mendapatkan dana
Arteta menargetkan Fernandes sebagai prioritas di lini tengah
Menurut The Times, manajer Arsenal Arteta berkeinginan untuk menambah kualitas teknis di lini tengahnya dan telah menargetkan Fernandes sebagai incaran utama. Pelatih The Gunners ini dikenal sebagai pengagum pemain serba bisa, dan pemain muda asal Portugal itu sangat cocok dengan kriteria tersebut. Fernandes mampu bermain sebagai gelandang bertahan, gelandang box-to-box, atau dalam peran menyerang yang lebih ke depan.
Ketertarikan ini muncul setelah Fernandes berhadapan langsung dengan calon peminatnya pada hari Minggu. Selama kekalahan West Ham 1-0 dari Arsenal, gelandang tersebut memiliki peluang emas untuk membawa The Hammers unggul, tetapi ia gagal mencetak gol setelah melakukan terlalu banyak sentuhan, sehingga memungkinkan David Raya melakukan penyelamatan krusial. Meskipun gagal mencetak gol, kualitas teknisnya telah mengesankan tim perekrutan Arsenal, yang memprioritaskan pemain muda dengan pengalaman Premier League yang terbukti setelah kekalahan mereka di final Carabao Cup melawan Manchester City pada bulan Maret.
PSG ikut bersaing
Arsenal bukanlah satu-satunya klub yang memburunya; Paris Saint-Germain juga memantau situasi ini dengan cermat. Juara Prancis tersebut sedang mengevaluasi Fernandes. Minat terhadap pemain berusia 21 tahun ini bukanlah hal baru; sebelum kepindahannya senilai £38 juta dari Southampton, ia diburu oleh 10 klub berbeda, termasuk Atlético Madrid.
Persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya mengindikasikan bahwa perang penawaran mungkin akan terjadi pada musim panas ini. West Ham berada dalam posisi negosiasi yang sulit karena posisi mereka di liga. Meskipun mereka telah menandatangani kontrak lima tahun dengan Fernandes dengan opsi perpanjangan satu musim, struktur kontrak tersebut — yang mencakup klausul 15 persen dari hasil penjualan untuk Southampton dan berbagai tambahan lainnya — berarti The Hammers akan membutuhkan biaya yang signifikan untuk mendapatkan keuntungan besar.
Ancaman degradasi bisa memaksa West Ham mengambil tindakan
Meskipun The Hammers tidak ingin melepas bintang lini tengah mereka, ancaman degradasi yang semakin mendekat mungkin tidak memberi mereka pilihan lain. Jika tim asuhan Nuno Espirito Santo gagal menghindari degradasi, klub akan berada di bawah tekanan besar untuk menjual pemain demi tetap mematuhi regulasi keuangan. Penurunan pendapatan akan memaksa klub melepas pemain dengan gaji tertinggi dan aset bernilai tinggi, sehingga Fernandes menjadi kandidat utama untuk hengkang pada bursa transfer musim panas demi menyeimbangkan keuangan klub.
Dengan hanya dua putaran pertandingan tersisa, West Ham berada di peringkat ke-18 dengan 36 poin, terpaut dua poin dari zona aman.
Perombakan lini tengah diperkirakan akan terjadi di Emirates
Upaya untuk mendatangkan Fernandes merupakan bagian dari restrukturisasi yang lebih luas di Arsenal, di mana beberapa pemain diperkirakan akan hengkang guna memberi ruang bagi pemain baru. Christian Norgaard adalah salah satu pemain yang kemungkinan besar akan dilepas setelah gagal mengamankan posisi reguler sejak kepindahannya dari Brentford. Arteta sering kali lebih memilih pemain seperti Declan Rice dan Martin Zubimendi, sehingga Norgaard hanya tampil selama 56 menit di Liga Premier musim ini.
Fernandes, 21 tahun, telah mencetak lima gol dan empat assist dalam 40 penampilan selama musim debutnya di London Stadium.