Menurut The Times, manajer Arsenal Arteta berkeinginan untuk menambah kualitas teknis di lini tengahnya dan telah menargetkan Fernandes sebagai incaran utama. Pelatih The Gunners ini dikenal sebagai pengagum pemain serba bisa, dan pemain muda asal Portugal itu sangat cocok dengan kriteria tersebut. Fernandes mampu bermain sebagai gelandang bertahan, gelandang box-to-box, atau dalam peran menyerang yang lebih ke depan.

Ketertarikan ini muncul setelah Fernandes berhadapan langsung dengan calon peminatnya pada hari Minggu. Selama kekalahan West Ham 1-0 dari Arsenal, gelandang tersebut memiliki peluang emas untuk membawa The Hammers unggul, tetapi ia gagal mencetak gol setelah melakukan terlalu banyak sentuhan, sehingga memungkinkan David Raya melakukan penyelamatan krusial. Meskipun gagal mencetak gol, kualitas teknisnya telah mengesankan tim perekrutan Arsenal, yang memprioritaskan pemain muda dengan pengalaman Premier League yang terbukti setelah kekalahan mereka di final Carabao Cup melawan Manchester City pada bulan Maret.