Menurut talkSPORT, Guimaraes telah meminta Newcastle menunda keberangkatannya ke kamp latihan pramusim mereka di La Manga agar transfer tersebut bisa dirampungkan. Meski Newcastle bersikeras bahwa jadwalnya memang selalu fleksibel setelah Piala Dunia, sumber yang dekat dengan sang pemain mengonfirmasi bahwa rencana perjalanannya diubah untuk menuntaskan kepindahan tersebut.

Gelandang itu memberi tahu petinggi klub dan mantan manajer Eddie Howe tentang keinginannya meninggalkan St James' Park demi bermain di Liga Champions. Dengan Newcastle gagal lolos ke kompetisi tertinggi Eropa itu, kapten Brasil tersebut memperjelas niatnya untuk mencari tantangan baru.