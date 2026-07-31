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Arsenal dan Newcastle capai kesepakatan! Bruno Guimaraes siap menjalani transfer besar di Premier League setelah The Gunners menaikkan tawaran
Arsenal kian dekat mencapai kesepakatan untuk Guimaraes
Arsenal berada di ambang menuntaskan transfer besar untuk gelandang Newcastle Guimaraes, menurut L'Equipe. Setelah melihat tawaran awal sebesar €70 juta dan €80 juta ditolak Newcastle, Arsenal menaikkan proposalnya menjadi biaya dasar €90 juta plus bonus terkait performa. Pemain internasional Brasil berusia 28 tahun itu sudah menyepakati persyaratan pribadi dalam kontrak jangka panjang hingga 2031. Ia telah berhasrat menyelesaikan kepindahan impiannya ke London utara selama lebih dari sebulan untuk bermain di lini tengah Mikel Arteta.
- Getty
Gelandang menunda perjalanan seiring transfer makin dekat
Menurut talkSPORT, Guimaraes telah meminta Newcastle menunda keberangkatannya ke kamp latihan pramusim mereka di La Manga agar transfer tersebut bisa dirampungkan. Meski Newcastle bersikeras bahwa jadwalnya memang selalu fleksibel setelah Piala Dunia, sumber yang dekat dengan sang pemain mengonfirmasi bahwa rencana perjalanannya diubah untuk menuntaskan kepindahan tersebut.
Gelandang itu memberi tahu petinggi klub dan mantan manajer Eddie Howe tentang keinginannya meninggalkan St James' Park demi bermain di Liga Champions. Dengan Newcastle gagal lolos ke kompetisi tertinggi Eropa itu, kapten Brasil tersebut memperjelas niatnya untuk mencari tantangan baru.
Perombakan Newcastle di tengah eksodus besar skuad
Kepergian Guimaraes yang tinggal selangkah lagi menjadi pukulan telak lainnya bagi Newcastle pada musim panas dengan pergantian skuad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Newcastle United sudah mengesahkan kepergian pemain-pemain besar, yakni Sandro Tonali ke Tottenham Hotspur dan Anthony Gordon ke Barcelona, sementara manajer Eddie Howe baru-baru ini mengundurkan diri.
Newcastle telah mengantisipasi kepergian pemain Brasil itu dengan menuntaskan perekrutan Aladji Bamba dari Monaco pada awal musim panas ini. Sementara itu, mantan klub Guimaraes, Lyon, memantau negosiasi dengan saksama, karena klausul penjualan kembali sebesar 20 persen akan menghasilkan lebih dari €8 juta bagi klub Prancis itu dari biaya akhir transfer.
- Getty Images
Newcastle United menghadapi perombakan saat Arsenal menanti
Newcastle kini menghadapi pekerjaan besar untuk membangun ulang tim dengan skuad yang sangat terkuras menjelang musim baru. Newcastle harus segera mengintegrasikan para pemain anyar dan membentuk ulang opsi lini tengahnya setelah kehilangan para pemimpin kunci.
Dengan detail akhir terkait struktur bonus dan biaya agen yang hampir rampung, Arsenal berharap dapat menuntaskan transfer itu dalam beberapa hari ke depan. Guimaraes kemudian akan menjalani tes medis sebelum bergabung dengan rekan-rekan setim barunya di Emirates Stadium.
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