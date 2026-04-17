Arsenal dan Mikel Arteta diberi peringatan setelah UEFA menjatuhkan denda kepada Real Madrid terkait laga melawan Bayern Munich
Real Madrid dikenai denda setelah pertandingan melawan Bayern
Perjalanan Real Madrid di Liga Champions berakhir dengan catatan pahit setelah badan pengatur menjatuhkan sanksi finansial kepada klub raksasa Spanyol tersebut. Meskipun Los Blancos tersingkir setelah kekalahan dramatis dengan agregat 6-4 dari Bayern Munich, dampak administratifnya baru saja dimulai.
UEFA mengonfirmasi bahwa juara 15 kali tersebut didenda €20.000 karena keterlambatan dimulainya pertandingan leg pertama di Bernabeu, menurut Mundo Deportivo. Sanksi ini merupakan bagian dari tindakan tegas yang lebih luas oleh delegasi pertandingan UEFA terhadap keterlambatan prosedural yang mengganggu jadwal ketat pertandingan siaran langsung yang menjadi sorotan.
Arteta menerima teguran resmi
Arsenal dan manajer Arteta berada dalam situasi serupa, namun berhasil terhindar dari sanksi finansial langsung. The Gunners justru menerima peringatan resmi akibat keterlambatan kick-off dalam kemenangan agregat tipis mereka atas Sporting CP.
Laporan disiplin tersebut menyatakan bahwa klub asal London Utara itu harus memperketat protokol prapertandingan mereka untuk memastikan tim siap memulai pertandingan saat wasit meniup peluit. Bagi Arteta, peringatan ini berfungsi sebagai peringatan bahwa pelanggaran lebih lanjut selama pertandingan semifinal mendatang melawan Atletico Madrid dapat mengakibatkan denda yang signifikan atau larangan berada di pinggir lapangan.
Athletic Club dan Atlético mengalami pukulan telak
Athletic Club juga disebut dalam pembaruan sanksi disiplin terbaru, dengan dikenakan denda sebesar €16.875. Klub asal Basque ini dijatuhi sanksi akibat lemparan benda-benda oleh para pendukungnya selama pertandingan Eropa mereka baru-baru ini di San Mames.
Di Liga Remaja UEFA, Atletico Madrid menghadapi hukuman terberat setelah kekalahan 4-0 mereka dari Club Brugge. Pemain Jose David Fernandez Torres diskors selama tiga pertandingan karena perilakunya setelah pertandingan, sementara pelatih kepala Angel Donato menerima larangan bertanding selama dua pertandingan karena protesnya terhadap wasit.
The Gunners bersiap menghadapi ujian melawan Atletico
Fokus Arteta kini beralih ke babak semifinal, di mana Arsenal bertekad untuk mencapai final Liga Champions pertama mereka sejak 2006. Setelah berhasil melewati babak perempat final yang menegangkan, sang pemuncak klasemen Liga Premier akan waspada terhadap gangguan administratif apa pun yang dapat menghambat langkah mereka.
Tim asal London ini saat ini tengah menjalani serangkaian pertandingan krusial, termasuk laga domestik penting melawan Manchester City akhir pekan ini. Dengan skuad yang sudah harus mengelola kebugaran para pemain kunci, Arteta akan sangat berharap agar persiapan menuju pertemuan bersejarah mereka dengan tim asuhan Diego Simeone berjalan lancar.