Arsenal dan Mikel Arteta diberi peringatan setelah UEFA menjatuhkan denda kepada Real Madrid terkait laga melawan Bayern Munich

Perjalanan Real Madrid di Liga Champions berakhir dengan catatan pahit setelah badan pengatur menjatuhkan sanksi finansial kepada klub raksasa Spanyol tersebut. Meskipun Los Blancos tersingkir setelah kekalahan dramatis dengan agregat 6-4 dari Bayern Munich, dampak administratifnya baru saja dimulai.

UEFA mengonfirmasi bahwa juara 15 kali tersebut didenda €20.000 karena keterlambatan dimulainya pertandingan leg pertama di Bernabeu, menurut Mundo Deportivo. Sanksi ini merupakan bagian dari tindakan tegas yang lebih luas oleh delegasi pertandingan UEFA terhadap keterlambatan prosedural yang mengganggu jadwal ketat pertandingan siaran langsung yang menjadi sorotan.