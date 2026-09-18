Getty Images Sport
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Arsenal dan Manchester United mengidentifikasi target gelandang berikutnya saat Ibrahim Maza, yang bernilai €70 juta, menarik perhatian raksasa Premier League
Raksasa-raksasa Eropa ikut memburu bintang Aljazair
Perburuan untuk mendapatkan Maza kian memanas seiring sejumlah klub paling bergengsi di Eropa mulai mendekati playmaker Bayer Leverkusen itu. Meski Arsenal dan Manchester United disebut sebagai klub dengan minat terkuat dari Premier League, keduanya bukan satu-satunya peminat.
Laporan terbaru menyebutkan bahwa Manchester City dan Atletico Madrid juga telah ikut dalam persaingan, dengan kedua klub dikabarkan terus menjalin kontak dengan perwakilan sang pemain untuk memantau ketersediaannya. Raksasa London utara dan Manchester itu juga dilaporkan telah memantau sang pemain muda secara intensif sejak ia tiba di BayArena.
Kedatangan Maza ke Leverkusen pada musim panas 2025 terbukti menjadi perekrutan yang sangat tepat oleh juara Jerman tersebut. Sejak pindah dari Hertha BSC, pemain internasional Aljazair itu telah melihat reputasinya melambung di seluruh Eropa.
- Getty Images Sport
Leverkusen patok valuasi sangat tinggi
Bayer Leverkusen sangat menyadari harta berharga yang mereka miliki di dalam skuad dan tidak berada di bawah tekanan langsung untuk menguangkan aset berharganya. Pemain berusia 20 tahun itu saat ini terikat kontrak jangka panjang yang berlaku hingga Juni 2030, memberi klub Jerman tersebut posisi tawar yang signifikan dalam negosiasi apa pun yang akan datang.
Menurut Fussball News, Die Werkself telah memasang banderol sangat tinggi untuk gelandang itu. Dipahami bahwa Leverkusen bisa meminta hingga €70 juta untuk pemain muda tersebut, angka yang mencerminkan kemampuan dia saat ini sekaligus potensi besarnya di masa depan.
Meski valuasinya sangat tinggi, minat dari kasta tertinggi Inggris tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Baik Mikel Arteta maupun tim rekrutmen di Old Trafford sedang mencari pemain yang bisa memberikan kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Maza sangat cocok dengan profil ini, menawarkan percikan kreativitas yang dapat membongkar pertahanan rapat.
Profil teknis seorang playmaker modern
Yang membuat Maza menjadi prospek yang begitu menggoda bagi manajer seperti Arteta atau staf di United adalah versatilitasnya yang luar biasa. Meski paling natural saat beroperasi sebagai gelandang nomor 10, ia telah menunjukkan tingkat kenyamanan yang tinggi saat bermain sebagai gelandang tengah standar atau bahkan bergerak melebar ke sisi lapangan.
Catatan statistik dan atribut fisiknya juga menonjol di mata para analis. Maza memiliki kombinasi langka antara akselerasi dan flair, yang ketika dipadukan dengan visinya, membuatnya menjadi ancaman konstan. Selain itu, pengalaman internasionalnya bersama Aljazair juga telah membuatnya mengoleksi 21 caps dan mencetak dua gol, membuktikan bahwa ia bisa menangani tekanan saat mewakili negaranya di panggung besar pada usia yang masih sangat muda.
- Getty Images Sport
Menentukan langkah berikutnya untuk perkembangan Maza
Di tengah spekulasi transfer yang terus meningkat, sang pemain sendiri menghadapi keputusan besar terkait arah karier profesionalnya. Daya tarik Premier League tidak terbantahkan, tetapi risiko perkembangan dirinya terhambat di bangku cadangan klub besar adalah faktor yang harus dipertimbangkan.
Bagi pemain seusianya, menit bermain yang konsisten di lapangan sangat penting untuk mencapai potensi maksimalnya. Jika ia meninggalkan Bundesliga, ia perlu memastikan bahwa destinasi berikutnya menawarkan jalan yang jelas menuju susunan pemain inti serta proyek yang selaras dengan gaya bermain teknisnya.
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