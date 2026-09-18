Perburuan untuk mendapatkan Maza kian memanas seiring sejumlah klub paling bergengsi di Eropa mulai mendekati playmaker Bayer Leverkusen itu. Meski Arsenal dan Manchester United disebut sebagai klub dengan minat terkuat dari Premier League, keduanya bukan satu-satunya peminat.

Laporan terbaru menyebutkan bahwa Manchester City dan Atletico Madrid juga telah ikut dalam persaingan, dengan kedua klub dikabarkan terus menjalin kontak dengan perwakilan sang pemain untuk memantau ketersediaannya. Raksasa London utara dan Manchester itu juga dilaporkan telah memantau sang pemain muda secara intensif sejak ia tiba di BayArena.

Kedatangan Maza ke Leverkusen pada musim panas 2025 terbukti menjadi perekrutan yang sangat tepat oleh juara Jerman tersebut. Sejak pindah dari Hertha BSC, pemain internasional Aljazair itu telah melihat reputasinya melambung di seluruh Eropa.