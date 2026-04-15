Arsenal dan Man City terlibat dalam persaingan penawaran untuk bek sayap Atalanta, sementara The Gunners juga mengincar bintang Juventus
Manchester City dan Arsenal mengincar bek Atalanta yang sangat diincar
Menurut La Gazzetta dello Sport, Atalanta kembali berada dalam situasi yang sudah tak asing lagi, di mana klub-klub raksasa Eropa mulai mengincar lulusan akademi terbaru mereka, Palestra. Bek sayap berusia 21 tahun ini telah menjalani musim yang gemilang saat dipinjamkan ke Cagliari, hingga akhirnya mendapat panggilan debutnya ke tim nasional senior Italia. Kenaikan pesat ini telah menarik perhatian departemen perekrutan di Etihad Stadium dan Emirates. Meskipun Juventus, Inter, dan AC Milan telah menyatakan minatnya, realitas finansial menunjukkan bahwa tujuannya kemungkinan besar adalah Liga Premier. Atalanta tetap pada niatnya untuk menolak tawaran apa pun, namun para perantara sudah mulai mengelola apa yang diperkirakan akan menjadi lelang senilai €40 juta pada musim panas ini.
Arteta terus memantau bintang serba bisa Juventus
Upaya Arsenal untuk memperkuat lini pertahanan tidak berhenti di Palestra, dengan Arteta dilaporkan terus memantau Cambiaso. The Gunners sempat dikaitkan erat dengan pemain berusia 26 tahun itu pada musim panas lalu, dan minat tersebut belum surut meskipun sang pemain telah berkomitmen pada proyek Bianconeri. Mantan manajer Italia Luciano Spalletti, yang kini memimpin tim Turin, tetap menjadi pengagum berat mantan talenta Genoa tersebut, namun rencana teknis Juventus untuk musim mendatang sangat bergantung pada kualifikasi Liga Champions. Jika mereka menghadapi tekanan finansial, Arsenal bisa menemukan celah untuk mendatangkan bek sayap serba bisa tersebut, yang secara luas dianggap sebagai pilihan ideal untuk sistem taktis Arteta.
Serie A menghadapi ancaman serius berupa hilangnya talenta-talenta lokal terbaik
Arus keluar talenta Italia juga bisa meluas ke San Siro, karena Alessandro Bastoni terus menarik minat dari luar negeri, dengan Barcelona dilaporkan sedang memantau bek Inter tersebut. Tren perpindahan pemain ke luar negeri ini semakin meningkat, menyusul kepergian Matteo Ruggeri dari Atalanta ke Atletico Madrid pada musim panas lalu dalam kesepakatan senilai €20 juta. Keterbatasan ekonomi yang dihadapi sepak bola Italia berarti klub-klub sering kali terpaksa menjual pemain muda terbaik mereka tepat saat mereka mencapai puncak performa. Dengan sepak bola Italia yang sedang menjalani evaluasi mendalam pasca kegagalan kualifikasi Piala Dunia, banyak pihak akan merasa bahwa talenta-talenta seperti ini harus dipertahankan dengan segala cara.
Musim panas yang diwarnai migrasi besar-besaran menanti sepak bola Italia
Ke depan, tim-tim Serie A akan menghadapi perjuangan berat untuk mempertahankan pemain-pemain andalan mereka. Jika pendapatan dari Liga Champions tidak mencukupi, tak terelakkan lagi bahwa lebih banyak pemain bintang akan hengkang ke liga-liga yang lebih kaya. Persaingan negosiasi yang sengit diperkirakan akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang, seiring klub-klub raksasa Inggris dan Spanyol bersiap untuk tanpa ampun memanfaatkan kerentanan finansial yang sedang melanda Italia.