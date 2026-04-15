Menurut La Gazzetta dello Sport, Atalanta kembali berada dalam situasi yang sudah tak asing lagi, di mana klub-klub raksasa Eropa mulai mengincar lulusan akademi terbaru mereka, Palestra. Bek sayap berusia 21 tahun ini telah menjalani musim yang gemilang saat dipinjamkan ke Cagliari, hingga akhirnya mendapat panggilan debutnya ke tim nasional senior Italia. Kenaikan pesat ini telah menarik perhatian departemen perekrutan di Etihad Stadium dan Emirates. Meskipun Juventus, Inter, dan AC Milan telah menyatakan minatnya, realitas finansial menunjukkan bahwa tujuannya kemungkinan besar adalah Liga Premier. Atalanta tetap pada niatnya untuk menolak tawaran apa pun, namun para perantara sudah mulai mengelola apa yang diperkirakan akan menjadi lelang senilai €40 juta pada musim panas ini.