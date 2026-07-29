Manajer Newcastle Eddie Howe berbicara terus terang mengenai situasi tersebut setelah hasil imbang 1-1 Newcastle dalam laga pramusim melawan Gateshead akhir pekan lalu, dengan mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya mengendalikan nasib pemain berusia 28 tahun itu. Ia berkata: "Saya sudah berbicara dengan Bruno sebelum, selama, dan setelah Piala Dunia. Kami menjalani beberapa percakapan yang sangat bagus. Dia benar-benar sosok yang fantastis. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depannya; itu untuk dispekulasikan orang lain. Ada percakapan yang bukan bagian saya. Saya rasa tidak adil untuk membandingkannya (dengan Isak musim panas lalu). Anda harus melihatnya sebagai kasus yang berdiri sendiri.

"Dia adalah kapten klub kami dan telah menjadi pemain yang luar biasa, sepanjang waktu kami bekerja bersama. Saya berbicara mewakili semua orang di klub; kami benar-benar mencintainya, dan tentu saja semua orang ingin dia bertahan. Dia dijadwalkan kembali pada tanggal 31 [Juli], dan tidak ada yang menunjukkan dia tidak akan kembali."