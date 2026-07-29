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Arsenal dalam pembicaraan lanjutan dengan Newcastle soal transfer Bruno Guimaraes karena biaya akhir dipatok melebihi £75 juta
Arsenal dorong tercapainya kesepakatan lisan
Arsenal meningkatkan upaya mereka untuk merekrut kapten Newcastle, dengan pembicaraan antara kedua klub kini memasuki tahap lanjut, menurut talkSPORT. Meski Newcastle secara terbuka tetap menyatakan bahwa belum ada kontak formal, dipahami bahwa kemajuan signifikan telah dicapai menuju kesepakatan verbal. Nilai total kesepakatan ini diperkirakan melebihi £75 juta, dan Arsenal siap menuntaskannya secepat mungkin.
Dasar untuk kepindahan besar ini tampaknya sudah diletakkan sejak beberapa waktu lalu, karena syarat pribadi antara Arsenal dan gelandang Brasil tersebut sudah disepakati. Perkembangan ini memicu sedikit gesekan antara kedua klub; orang-orang dalam Newcastle mengungkapkan keterkejutan atas tidak adanya tawaran tertulis formal meski spekulasi sangat kencang, sementara sumber Arsenal bersikeras bahwa tiga tawaran verbal sudah disampaikan.
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Newcastle menghadapi eksodus kepemimpinan
Bagi Newcastle, prospek kehilangan Guimaraes akan menjadi pukulan besar. Klub itu sudah melewati musim panas yang sulit dengan sejumlah kepergian, termasuk Anthony Gordon yang bergabung dengan Barcelona dalam kesepakatan senilai £70 juta dan Sandro Tonali yang pindah ke Tottenham lewat paket transfer bernilai sekitar £100 juta. Kehilangan Guimaraes akan berarti hengkangnya dua pertiga dari trio gelandang inti musim lalu. Meski Newcastle telah berupaya mengantisipasi masa depan skuad dengan mendatangkan Sean Steur dari Ajax dan Aladji Bamba dari Monaco, kehilangan kepemimpinan serta kualitas teknik sang kapten akan sulit digantikan dalam waktu dekat.
Newcastle saat ini berada dalam posisi negosiasi yang relatif kuat karena Guimaraes masih memiliki sisa kontrak dua tahun di St James' Park. Setelah sudah menghasilkan pemasukan besar dari penjualan Gordon dan Tonali, klub itu tidak berada dalam tekanan langsung untuk menjual.
Howe membahas masa depan sang kapten
Manajer Newcastle Eddie Howe berbicara terus terang mengenai situasi tersebut setelah hasil imbang 1-1 Newcastle dalam laga pramusim melawan Gateshead akhir pekan lalu, dengan mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya mengendalikan nasib pemain berusia 28 tahun itu. Ia berkata: "Saya sudah berbicara dengan Bruno sebelum, selama, dan setelah Piala Dunia. Kami menjalani beberapa percakapan yang sangat bagus. Dia benar-benar sosok yang fantastis. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depannya; itu untuk dispekulasikan orang lain. Ada percakapan yang bukan bagian saya. Saya rasa tidak adil untuk membandingkannya (dengan Isak musim panas lalu). Anda harus melihatnya sebagai kasus yang berdiri sendiri.
"Dia adalah kapten klub kami dan telah menjadi pemain yang luar biasa, sepanjang waktu kami bekerja bersama. Saya berbicara mewakili semua orang di klub; kami benar-benar mencintainya, dan tentu saja semua orang ingin dia bertahan. Dia dijadwalkan kembali pada tanggal 31 [Juli], dan tidak ada yang menunjukkan dia tidak akan kembali."
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"Itu akan menjadi kehilangan besar"
Mantan manajer Newcastle Alan Pardew memberikan penilaian suram bagi para penggemar Newcastle United, dengan menyatakan bahwa ikatan emosional sang gelandang dengan klub itu mungkin sudah memudar seiring minat Arsenal. "Itu akan menjadi kehilangan yang sangat besar bagi mereka," komentar Pardew. "Saya pikir rasa cintanya sudah hilang. Saya tidak bisa melihat dia bertahan di sana dan tetap menjadi pemain yang sama, jadi saya pikir ini akan menjadi persoalan mendapatkan uang sebanyak mungkin. Saya pikir di situlah posisi dewan Newcastle."
Newcastle mengharapkan profesionalisme penuh dari pemain Brasil itu. Guimaraes saat ini sedang menjalani jeda pasca-Piala Dunia dan disebut lebih memilih penyelesaian cepat agar dia bisa fokus pada sepakbolanya.
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