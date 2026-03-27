Arsenal cemas dengan kondisi kebugaran Noni Madueke setelah pemain sayap Inggris itu terpaksa ditarik keluar karena cedera dalam laga persahabatan melawan Uruguay dan meninggalkan Wembley dengan kaki yang dibebat

Madueke dikhawatirkan mengalami cedera setelah diganti pada babak pertama pertandingan di Wembley Jumat malam. Pemain sayap Arsenal itu terlibat dalam benturan keras dengan Rodrigo Aguirre di tepi kotak penalti Uruguay saat ia menusuk ke dalam dari sisi kanan dan bersiap untuk menembak.

Aguirre mundur untuk merebut bola, namun gerakannya yang berlanjut membuat Madueke terjatuh ke tanah dan ia pun mendapat perawatan dari tim medis Inggris. Meskipun terkena benturan awal, pemain sayap tersebut berusaha melanjutkan permainan sebelum akhirnya jelas bahwa ia tidak bisa melanjutkan.