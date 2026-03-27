Arsenal cemas dengan kondisi kebugaran Noni Madueke setelah pemain sayap Inggris itu terpaksa ditarik keluar karena cedera dalam laga persahabatan melawan Uruguay dan meninggalkan Wembley dengan kaki yang dibebat

Mikel Arteta dan Arsenal kini harus menanti dengan cemas terkait kondisi kebugaran Noni Madueke setelah sang pemain sayap terpaksa ditarik keluar pada babak pertama laga persahabatan internasional Inggris melawan Uruguay. Mantan pemain Chelsea itu ditarik keluar lebih awal di Wembley akibat benturan keras, sehingga The Gunners kini harus menanti dengan cemas apakah ia bisa tampil pada sisa-sisa musim Liga Premier.

  • Tabrakan hebat mengakhiri malam Madueke

    Madueke dikhawatirkan mengalami cedera setelah diganti pada babak pertama pertandingan di Wembley Jumat malam. Pemain sayap Arsenal itu terlibat dalam benturan keras dengan Rodrigo Aguirre di tepi kotak penalti Uruguay saat ia menusuk ke dalam dari sisi kanan dan bersiap untuk menembak.

    Aguirre mundur untuk merebut bola, namun gerakannya yang berlanjut membuat Madueke terjatuh ke tanah dan ia pun mendapat perawatan dari tim medis Inggris. Meskipun terkena benturan awal, pemain sayap tersebut berusaha melanjutkan permainan sebelum akhirnya jelas bahwa ia tidak bisa melanjutkan.

    Bintang Arsenal diduga mengalami gegar otak

    Madueke kemudian terus bermain selama beberapa menit sebelum terjatuh ke rumput dan memberi isyarat kepada tim fisioterapis untuk meminta diganti. Ia digantikan oleh Jarrod Bowen pada menit ke-39 dan dibimbing keluar lapangan, langsung menuju terowongan, sambil memegangi rahangnya. Pemandangan sang penyerang yang langsung menuju ruang ganti akan menjadi kekhawatiran besar bagi Thomas Tuchel dan Arteta.

    Tingkat keparahan cedera tersebut masih belum dikonfirmasi, meskipun Madueke terlihat berjalan melewati zona campuran di Wembley dengan mengenakan penyangga di kaki kirinya. Meskipun awalnya diduga mengalami gegar otak, perkembangan terbaru ini mengindikasikan adanya benturan fisik yang dapat membuat pemain berusia 24 tahun tersebut absen dari pertandingan domestik Arsenal berikutnya, sambil menunggu penilaian lebih lanjut.

  • Harapan di Piala Dunia terancam akibat cedera

    Pertandingan melawan Uruguay dan laga hari Selasa melawan Jepang merupakan kesempatan terakhir bagi para pemain Inggris untuk membuktikan diri demi memperebutkan tempat di Piala Dunia, dan kepulangan Madueke yang lebih awal akan menjadi hal yang sangat disayangkan bagi sang pemain sayap. Setelah berhasil mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti di skuad Three Lions, harus absen bermain pada tahap musim ini tentu bukanlah hal yang ideal.


    Pertemuan fisik di Wembley

    Madueke bukanlah pemain pertama yang harus keluar lebih awal, karena bek Uruguay Joaquin Piquerez juga mengalami cedera pergelangan kaki yang serius setelah mencoba melakukan tekel terhadap penyerang Arsenal tersebut. Madueke sempat membawa bola hingga ke garis tepi lapangan sebelum ditekel oleh Piquerez, yang tampaknya mengalami keseleo pada pergelangan kakinya dan harus dibawa keluar lapangan dengan tandu setelah menjalani perawatan selama lima setengah menit di lapangan. Jose Maria Gimenez masuk menggantikannya untuk tim tamu.