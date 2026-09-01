AFP
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Arsenal capai kesepakatan untuk Ethan Nwaneri saat sang gelandang mendekati peminjaman ke Dortmund
Dortmund bergerak untuk Nwaneri
Nwaneri resmi bergabung dengan Borussia Dortmund dengan status pinjaman selama semusim setelah Arsenal menyetujui transfer tersebut pada Selasa dini hari. Menurut Evening Standard, klub Jerman itu mengintensifkan pengejaran mereka terhadap Nwaneri setelah Giannis Konstantelias mengalami cedera ligamen anterior krusiat jangka panjang.
Nwaneri terbang ke Jerman untuk menjalani tes medis dan menuntaskan kepindahan tersebut, yang tidak mencakup kewajiban maupun opsi bagi Borussia Dortmund untuk mempermanenkan transfer itu pada musim panas mendatang. Gelandang tersebut menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Marseille, tetapi Arsenal memutuskan kepindahan sementara lainnya diperlukan karena Nwaneri masih kecil kemungkinannya mendapatkan menit bermain reguler di tim utama di bawah Mikel Arteta musim ini.
- Getty Images Sport
Peluang masuk tim utama di Arsenal
Nwaneri menjalani debut bersejarahnya melawan Brentford pada September 2022, tetapi persaingan di pusat lini tengah menjadi semakin ketat. Martin Odegaard, Eberechi Eze, dan Bruno Guimaraes menciptakan hambatan besar bagi peluangnya untuk mendapatkan menit bermain reguler di level senior. Arteta baru-baru ini membahas situasi tersebut, mengakui bahwa Nwaneri "perlu bermain sepak bola", seraya menambahkan bahwa "pemain tertentu" mungkin perlu hengkang pada musim panas ini.
Borussia Dortmund memandang Nwaneri sebagai opsi berkualitas tinggi untuk mengisi kekosongan kreativitas mereka. Nwaneri akan mengenakan nomor punggung 18 di Borussia Dortmund dan bisa menghadapi reuni cepat dengan Arsenal pada fase liga Liga Champions.
Kepergian pada hari penutupan bursa transfer
Berdasarkan aturan UEFA, pemain pinjaman sepenuhnya berhak menghadapi klub induk mereka, yang berarti Nwaneri bisa tampil melawan Arsenal di Emirates Stadium pada 24 November. Nwaneri sebenarnya menjadi pemain ketiga yang merampungkan kepindahan dari Arsenal pada hari terakhir bursa transfer.
Arsenal mengumumkan bahwa Gabriel Jesus telah bergabung dengan Barcelona dalam kesepakatan yang bisa mencapai £12,9 juta termasuk bonus. Selain itu, Fabio Vieira kembali bergabung dengan Hamburg, tempat Vieira menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman, dengan biaya £7,7 juta. Arsenal dilaporkan memasukkan klausul penjualan kembali dalam masing-masing kesepakatan untuk Jesus dan Vieira saat klub terus merombak skuad.
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya?
Nwaneri akan langsung bergabung ke sesi latihan tim utama Borussia Dortmund untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan Bundesliga mendatang. Gelandang itu berharap bisa meniru kesuksesan talenta-talenta Inggris lainnya di Jerman dan mendapatkan menit bermain secara konsisten.
Sementara itu, Arsenal akan fokus mengintegrasikan para rekrutan baru mereka dan mempersiapkan diri menghadapi padatnya jadwal domestik, dengan puas karena Nwaneri mendapatkan pengalaman penting di luar negeri.
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