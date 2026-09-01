Nwaneri resmi bergabung dengan Borussia Dortmund dengan status pinjaman selama semusim setelah Arsenal menyetujui transfer tersebut pada Selasa dini hari. Menurut Evening Standard, klub Jerman itu mengintensifkan pengejaran mereka terhadap Nwaneri setelah Giannis Konstantelias mengalami cedera ligamen anterior krusiat jangka panjang.

Nwaneri terbang ke Jerman untuk menjalani tes medis dan menuntaskan kepindahan tersebut, yang tidak mencakup kewajiban maupun opsi bagi Borussia Dortmund untuk mempermanenkan transfer itu pada musim panas mendatang. Gelandang tersebut menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Marseille, tetapi Arsenal memutuskan kepindahan sementara lainnya diperlukan karena Nwaneri masih kecil kemungkinannya mendapatkan menit bermain reguler di tim utama di bawah Mikel Arteta musim ini.