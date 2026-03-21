Arsenal, Calafiori: "Aku rindu sinar matahari Italia; aku dan Bove tinggal di gedung yang sama"

Riccardo Calafiori menceritakan kehidupannya di Inggris. Bek asal Italia yangbermain untuk Arsenal ini mengatakan dalam sebuah wawancara dengan SportWeek, majalah mingguan yang dijual bersama La Gazzetta dello Sport setiap Sabtu: "Hidup di London itu menyenangkan, meskipun dengan jadwal pertandingan setiap tiga hari, kamu tidak bisa benar-benar menikmatinya. Kota ini menawarkan banyak hal, namun jika kita bicara tentang Inggris secara keseluruhan, ceritanya berbeda: London adalah London, tapi daerah lainnya…".





"Yang paling saya rindukan dari Italia adalah matahari, lebih dari apa pun. Saya ingin lebih sering bertemu teman dan keluarga, tapi saya tidak mengeluh. Lagipula, di Italia kita terbiasa mengamati, menilai, dan mengkritik: saya suka bahwa di sini tidak seperti itu. Saya suka berburu mode. Saya pergi ke pasar vintage untuk mencari merek-merek yang tidak dikenal dan barang-barang unik, itu membantu saya melepas penat".





"Saya selalu bermimpi bermain di Liga Premier. Setelah Bologna, saya bisa saja bergabung dengan klub besar Italia (Juventus, red). Namun, setelah Euro berakhir, nilai transfer saya naik dan WSA, agensi agen saya Alessandro Lucci, menjelaskan bahwa Arsenal benar-benar menginginkan saya. Saya tahu saya akan bergabung di liga yang paling sulit, tapi saya berkata pada diri sendiri bahwa saya selalu bisa mundur. Dan mari kita jujur: Arsenal adalah Arsenal, tim ikonik, berbeda dari yang lain."



