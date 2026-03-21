Goal.com
Live
Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Arsenal, Calafiori: "Aku rindu sinar matahari Italia; aku dan Bove tinggal di gedung yang sama"

Bek Arsenal ini menceritakan kehidupannya di Inggris.

Riccardo Calafiori menceritakan kehidupannya di Inggris. Bek asal Italia yangbermain untuk Arsenal ini mengatakan dalam sebuah wawancara dengan SportWeek, majalah mingguan yang dijual bersama La Gazzetta dello Sport setiap Sabtu: "Hidup di London itu menyenangkan, meskipun dengan jadwal pertandingan setiap tiga hari, kamu tidak bisa benar-benar menikmatinya. Kota ini menawarkan banyak hal, namun jika kita bicara tentang Inggris secara keseluruhan, ceritanya berbeda: London adalah London, tapi daerah lainnya…".


"Yang paling saya rindukan dari Italia adalah matahari, lebih dari apa pun. Saya ingin lebih sering bertemu teman dan keluarga, tapi saya tidak mengeluh. Lagipula, di Italia kita terbiasa mengamati, menilai, dan mengkritik: saya suka bahwa di sini tidak seperti itu. Saya suka berburu mode. Saya pergi ke pasar vintage untuk mencari merek-merek yang tidak dikenal dan barang-barang unik, itu membantu saya melepas penat".


"Saya selalu bermimpi bermain di Liga Premier. Setelah Bologna, saya bisa saja bergabung dengan klub besar Italia (Juventus, red). Namun, setelah Euro berakhir, nilai transfer saya naik dan WSA, agensi agen saya Alessandro Lucci, menjelaskan bahwa Arsenal benar-benar menginginkan saya. Saya tahu saya akan bergabung di liga yang paling sulit, tapi saya berkata pada diri sendiri bahwa saya selalu bisa mundur. Dan mari kita jujur: Arsenal adalah Arsenal, tim ikonik, berbeda dari yang lain."


  • DI DEKAT BOVE

    "Saya dan Bove tinggal di gedung yang sama. Pusat latihan Arsenal dan Watford berdekatan, jadi Edo mencari rumah di daerah yang sama dengan saya. Saya rasa ini takdir: hidup bersama di tim junior Roma, kini menjadi tetangga di London. Beberapa hari lalu saya memeluknya dan menyentuh defibrillator subkutan yang terpasang di tubuhnya, rasanya agak aneh. Namun dia tampak tenang dan bersemangat untuk menaklukkan dunia, saya senang untuknya."


    "Tahun lalu kita pergi ke Wimbledon untuk menyapa Cobolli? Kita bertiga pernah bermain bersama di tim junior Roma. Saya bek kiri, Cobolli di kanan. Edoardo tetap menjalin hubungan dengannya bahkan setelah Flavio memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada tenis, dan tahun lalu dia hampir menjadi bagian dari stafnya. Kita sudah kenal sejak kecil, sungguh indah bisa bertemu lagi."

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Carabao Cup
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI