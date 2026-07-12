Arsenal berusaha menyelesaikan transfer Julian Alvarez SEBELUM pramusim dimulai, sementara Atlético Madrid menolak untuk bernegosiasi dengan Barcelona

Atletico Madrid dilaporkan telah menutup pintu bagi kemungkinan transfer Alvarez ke rival-rival mereka di La Liga, Barcelona dan Real Madrid. Hubungan antara Atletico dan Barcelona semakin memanas, yang memicu serangkaian unggahan tajam di media sosial dari pihak Atletico sebagai bentuk kekecewaan mereka.

Pihak manajemen di Metropolitano merasa sangat terganggu oleh apa yang mereka anggap sebagai "kampanye" publik dari dua raksasa Spanyol tersebut untuk mengganggu konsentrasi sang pemain. Sikap keras ini secara efektif telah membuka jalan bagi Arsenal, karena Atlético jauh lebih bersedia menyetujui penjualan ke klub di luar Spanyol, terutama setelah musim yang gemilang di mana Alvarez tampil dalam 49 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 20 gol, dan memberikan sembilan assist. The Independent melaporkan bahwa Paris Saint-Germain juga telah menunjukkan minat, namun keterlibatan mereka lebih dipandang sebagai upaya menguji air daripada pengejaran yang konkret, sehingga menjadikan The Gunners sebagai kandidat terdepan.