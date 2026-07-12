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Arsenal berusaha menyelesaikan transfer Julian Alvarez SEBELUM pramusim dimulai, sementara Atlético Madrid menolak untuk bernegosiasi dengan Barcelona
The Gunners membidik target utama Arteta
Menurut The Independent, waktu pelaksanaan transfer ini sangat krusial bagi Arsenal, yang sangat ingin memasukkan sang penyerang ke dalam skuad mereka sebelum latihan pramusim dimulai. Nilai pasar Alvarez kembali meningkat berkat penampilan heroiknya baru-baru ini di panggung internasional, di mana ia mencetak gol penentu kemenangan yang sensasional pada babak perpanjangan waktu dalam kemenangan Argentina 3-1 atas Swiss di perempat final Piala Dunia. Tendangan jarak jauh tersebut menjadi pengingat akan kualitas yang diyakini Arsenal dapat membantu mereka mengulangi kesuksesan meraih gelar juara musim lalu.
- AFP
Atlético menghentikan laju Barcelona dan Real Madrid
Atletico Madrid dilaporkan telah menutup pintu bagi kemungkinan transfer Alvarez ke rival-rival mereka di La Liga, Barcelona dan Real Madrid. Hubungan antara Atletico dan Barcelona semakin memanas, yang memicu serangkaian unggahan tajam di media sosial dari pihak Atletico sebagai bentuk kekecewaan mereka.
Pihak manajemen di Metropolitano merasa sangat terganggu oleh apa yang mereka anggap sebagai "kampanye" publik dari dua raksasa Spanyol tersebut untuk mengganggu konsentrasi sang pemain. Sikap keras ini secara efektif telah membuka jalan bagi Arsenal, karena Atlético jauh lebih bersedia menyetujui penjualan ke klub di luar Spanyol, terutama setelah musim yang gemilang di mana Alvarez tampil dalam 49 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 20 gol, dan memberikan sembilan assist. The Independent melaporkan bahwa Paris Saint-Germain juga telah menunjukkan minat, namun keterlibatan mereka lebih dipandang sebagai upaya menguji air daripada pengejaran yang konkret, sehingga menjadikan The Gunners sebagai kandidat terdepan.
Menegosiasikan harga sebesar seratus juta pound
The Independent melaporkan bahwa Arsenal enggan menawar melebihi valuasi sebesar 90 juta poundsterling untuk pemain internasional Argentina tersebut, sementara Atlético Madrid bersikeras meminta angka di atas 100 juta poundsterling. Menjembatani kesenjangan valuasi ini akan menjadi tugas utama dewan direksi Arsenal saat mereka berusaha menyelesaikan kesepakatan ini secepatnya.
Negosiasi ini ditangani oleh direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta, yang berada dalam posisi unik karena harus berurusan dengan mantan majikannya. Hubungan yang sudah terjalin antara Berta dan Atlético bisa menjadi kunci dalam menemukan kompromi terkait harga, meskipun klub Spanyol tersebut masih berada dalam posisi yang kuat. Arsenal sangat ingin mendapatkan penyerang ini, yang sudah memiliki pengalaman berharga di Liga Premier, setelah bermain untuk Manchester City antara tahun 2022 dan 2024, di mana ia memenangkan dua gelar Liga Premier dan satu trofi Liga Champions.
- Getty Images Sport
Arsenal juga tertarik pada Rogers
Upaya mendatangkan Alvarez hanyalah salah satu bagian dari rangkaian perekrutan musim panas yang padat di Arsenal. Meski saat ini mereka fokus pada perekrutan bintang Atlético yang menjadi sorotan utama, klub tetap optimis dapat mencapai kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Inggris dan Aston Villa, Morgan Rogers. Rencana transfer tersebut juga terhambat oleh tantangan logistik yang ditimbulkan oleh Piala Dunia, yang untuk sementara menunda beberapa transfer besar di Eropa karena para pemain dan staf sedang bertugas bersama tim nasional.
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