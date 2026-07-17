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Arsenal bersiap merekrut kiper asal Spanyol sekaligus pemecah rekor Real Madrid, Misa Rodriguez, untuk bersaing dengan Daphne van Domselaar dan Anneke Borbe, setelah sebelumnya telah menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut kiper remaja yang sangat diunggulkan
Misa Rodriguez akan bergabung dengan Arsenal setelah hengkang dari Real Madrid
Meskipun sebagian besar pemain bebas transfer papan atas di bursa transfer musim panas ini telah diincar oleh klub-klub lain, Misa merupakan salah satu yang terbaik yang masih tersedia di pasar setelah ia hengkang dari Real Madrid usai enam musim gemilang bersama klub tersebut.
Selama periode tersebut, penjaga gawang asal Spanyol ini menjadi kiper utama Las Blancas dan mencatatkan rekor 215 penampilan di semua kompetisi saat tim yang baru dibentuk pada tahun 2020 ini memantapkan diri sebagai salah satu yang terbaik di Spanyol dan di Eropa dengan lolos secara rutin ke Liga Champions, meskipun penantian akan trofi besar pertama masih berlanjut.
Butuh beberapa waktu hingga kabar mengenai langkah Misa selanjutnya terungkap, setelah kepergiannya dari Real Madrid diumumkan pada 10 Juni, namun semua tanda kini mengarah pada kepindahannya ke Arsenal. COPEpertama kali melaporkan hal tersebut pada hari Kamis.
- Getty Images
Persaingan yang ketat di posisi penjaga gawang Arsenal
Ini akan menjadi langkah yang menarik bagi Misa, mengingat barisan penjaga gawang Arsenal sudah sangat kuat. Van Domselaar, kiper nomor satu Belanda, telah menjadi pilihan utama di The Gunners—sebagian besar waktu—sejak bergabung ke London Utara dari Aston Villa pada tahun 2024. Musim lalu, Borbe juga menunjukkan dirinya sebagai opsi yang sangat mumpuni, bahkan terkadang menjadi starter menggantikan kiper asal Belanda tersebut setelah memanfaatkan peluangnya selama rekan setimnya absen karena cedera, setelah didatangkan dari Wolfsburg musim panas lalu.
Ada kebutuhan untuk mendatangkan kiper ketiga pada jendela transfer ini. Arsenal meminjam Barbora Votikova pada Januari setelah cedera ACL yang dialami Manuela Zinsberger pada Oktober mengurangi kedalaman skuad di posisi tersebut, sesuatu yang menjadi masalah khusus menjelang Natal ketika Van Domselaar absen. Zinsberger meninggalkan klub pada akhir musim lalu saat kontraknya habis, begitu pula kiper lulusan akademi Naomi Williams, sementara Votikova kembali ke klub induknya, Slavia Praha.
Namun, dengan Van Domselaar, Borbe, dan Misa, The Gunners akan memiliki tiga kiper yang semuanya mampu menjadi kiper utama dan setidaknya dua di antaranya diharapkan mendapat kesempatan bermain, terutama di tahun Piala Dunia. Van Domselaar seharusnya berangkat ke Brasil tahun depan sebagai kiper utama Belanda, sementara Misa menargetkan setidaknya masuk skuad Spanyol, sekaligus berharap dapat bersaing dengan Cata Coll dari Barcelona untuk posisi kiper utama.
Perlu dicatat, ketika tidak mendapat kesempatan bermain di Real Madrid pada awal musim lalu, Misa dicoret oleh pelatih kepala La Roja, Sonia Bermudez. Dia tentu tidak ingin hal itu terulang karena hal itu bisa membuatnya absen di Piala Dunia.
Arsenal juga telah menyelesaikan kesepakatan untuk pemain timnas muda Denmark
Kabar yang mengaitkan Misa ini muncul tepat saat Arsenal baru saja merekrut kiper lain, yakni Isabella Damm, pemain muda timnas Denmark yang menjanjikan. Pemain berusia 18 tahun itu bergabung dengan Brondby pada 2021 dan meniti karier melalui akademi muda klub tersebut hingga melakukan debutnya di tim utama pada Oktober lalu, saat usianya masih 17 tahun. Hal itu terjadi sebagai bagian dari musim 2025-26 di mana ia menjadi pemain reguler dalam skuad pertandingan Brondby, saat klub tersebut finis di posisi kedua di A-Liga dan memastikan tempat di babak kualifikasi Liga Champions.
Setelah menjalani masa uji coba bersama The Gunners musim lalu, kepindahan Damm ke Arsenal diumumkan pada Jumat pagi, hanya beberapa jam setelah kabar keterlibatannya dengan Misa beredar. Saat diwawancarai terkait pengumuman tersebut, pemain timnas Denmark U-19 ini mengatakan: “Saya sangat bangga bisa bergabung dengan Arsenal dan tidak sabar untuk segera memulai. Arsenal adalah klub hebat dan saya antusias untuk berkembang sebagai pemain dan sebagai pribadi di sini, serta membantu klub meraih lebih banyak kesuksesan. Saya pernah berlatih di sini sebelumnya dan saya tahu lingkungan di sini adalah tempat yang tepat bagi saya untuk berkembang.”
Clare Wheatley, direktur sepak bola wanita Arsenal, menyebut Damm sebagai pemain yang telah “dipantau klub selama beberapa waktu” dan bahwa mereka “meyakini dia adalah salah satu kiper muda terbaik di Eropa dalam kelompok usianya”. Sementara itu, manajer The Gunners, Renee Slegers, menggambarkan pemain berusia 18 tahun itu sebagai penjaga gawang yang “menarik” dan “memiliki fondasi yang kuat untuk dikembangkan”. “Kemampuan teknis, ketenangan, dan keberaniannya sudah terlihat jelas, dan dia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang,” tambahnya.
- Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images
Masih ada banyak kesepakatan yang akan terjadi di bursa transfer Arsenal yang padat ini
Sejauh ini, jendela transfer musim panas ini berjalan sangat baik bagi Arsenal. The Gunners telah mengatasi kekurangan kedalaman skuad di lini tengah dengan mendatangkan Georgia Stanway dan Geraldine Reuteler, menambah variasi di lini serang melalui perekrutan Selina Cerci dan Lisa Baum, sekaligus merekrut pemain kelas dunia sejati dalam diri bek sayap Ona Batlle.
Damm menjadi rekrutan keenam klub musim panas ini dan jika Misa bergabung, jumlah tersebut akan bertambah menjadi tujuh. Namun, apakah hal itu akan diikuti, atau didahului, oleh kepergian kiper lain dari klub? Jika Van Domselaar, Borbe, dan Misa semuanya menginginkan menit bermain musim depan, bisa dibayangkan hal itu harus terjadi.
Atau, mengingat cedera yang dialami di posisi tersebut musim lalu, apakah Misa hanya sekadar pemain cadangan tambahan? Van Domselaar menjalani operasi pada akhir Mei yang memaksanya absen dari pemusatan latihan timnas Belanda pada bulan Juni. Belum ada rincian lebih lanjut mengenai hal tersebut, selain fakta bahwa itu adalah prosedur yang telah dijadwalkan.
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