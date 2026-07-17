Ini akan menjadi langkah yang menarik bagi Misa, mengingat barisan penjaga gawang Arsenal sudah sangat kuat. Van Domselaar, kiper nomor satu Belanda, telah menjadi pilihan utama di The Gunners—sebagian besar waktu—sejak bergabung ke London Utara dari Aston Villa pada tahun 2024. Musim lalu, Borbe juga menunjukkan dirinya sebagai opsi yang sangat mumpuni, bahkan terkadang menjadi starter menggantikan kiper asal Belanda tersebut setelah memanfaatkan peluangnya selama rekan setimnya absen karena cedera, setelah didatangkan dari Wolfsburg musim panas lalu.

Ada kebutuhan untuk mendatangkan kiper ketiga pada jendela transfer ini. Arsenal meminjam Barbora Votikova pada Januari setelah cedera ACL yang dialami Manuela Zinsberger pada Oktober mengurangi kedalaman skuad di posisi tersebut, sesuatu yang menjadi masalah khusus menjelang Natal ketika Van Domselaar absen. Zinsberger meninggalkan klub pada akhir musim lalu saat kontraknya habis, begitu pula kiper lulusan akademi Naomi Williams, sementara Votikova kembali ke klub induknya, Slavia Praha.

Namun, dengan Van Domselaar, Borbe, dan Misa, The Gunners akan memiliki tiga kiper yang semuanya mampu menjadi kiper utama dan setidaknya dua di antaranya diharapkan mendapat kesempatan bermain, terutama di tahun Piala Dunia. Van Domselaar seharusnya berangkat ke Brasil tahun depan sebagai kiper utama Belanda, sementara Misa menargetkan setidaknya masuk skuad Spanyol, sekaligus berharap dapat bersaing dengan Cata Coll dari Barcelona untuk posisi kiper utama.

Perlu dicatat, ketika tidak mendapat kesempatan bermain di Real Madrid pada awal musim lalu, Misa dicoret oleh pelatih kepala La Roja, Sonia Bermudez. Dia tentu tidak ingin hal itu terulang karena hal itu bisa membuatnya absen di Piala Dunia.