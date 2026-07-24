Arsenal bersiap mengajukan tawaran transfer sebesar £70 juta untuk Bruno Guimaraes meski Newcastle bersikap keras

The Sun juga melaporkan bahwa Arsenal masih berupaya merekrut seorang bek, gelandang, dan penyerang sebelum jendela transfer ditutup. Ezri Konsa termasuk dalam daftar incaran di lini belakang setelah William Saliba mengalami cedera punggung yang diperkirakan akan membuatnya absen selama beberapa bulan, sementara John Stones yang berstatus bebas transfer juga sedang dipertimbangkan. Di lini depan, Julian Alvarez tetap menjadi incaran meskipun Atletico Madrid bersikeras bahwa ia tidak dijual, dan Bradley Barcola menjadi opsi lain, meskipun Liverpool saat ini menjadi favorit untuk merekrut pemain sayap Paris Saint-Germain tersebut.