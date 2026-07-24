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Arsenal bersiap mengajukan tawaran transfer sebesar £70 juta untuk Bruno Guimaraes meski Newcastle bersikap keras
Arsenal mengambil langkah
Arsenal bersiap mengajukan tawaran sebesar £70 juta untuk Guimaraes, seiring upaya Mikel Arteta memperkuat lini tengahnya pada bursa transfer musim panas ini, menurut The Sun. The Gunners telah menetapkan pemain timnas Brasil tersebut sebagai target prioritas mereka, namun Newcastle tetap bertekad mempertahankan kapten mereka meskipun minat terhadapnya semakin meningkat. Langkah ini akan menjadi pernyataan terkuat Arsenal di bursa transfer kali ini, saat mereka berusaha memboyong salah satu gelandang terbaik Liga Premier dari St James' Park.
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Guimaraes ingin pindah ke Emirates
Arsenal siap menguji tekad Newcastle setelah pembicaraan sebelumnya melalui perantara menunjukkan bahwa mereka bersedia menawarkan sekitar £60 juta. The Gunners kini telah menaikkan angka tersebut, sementara Guimaraes telah menyampaikan keinginannya kepada Newcastle untuk pindah ke Emirates. Dengan posisi sang pemain yang kini sudah jelas, pembicaraan diperkirakan akan berjalan lebih cepat pekan ini seiring upaya Arsenal untuk menyelesaikan salah satu transfer terbesar musim panas ini.
Rencana padat di luar lini tengah
Meskipun Arsenal memulai jendela transfer dengan relatif lambat, mereka telah menyelesaikan kesepakatan senilai £34 juta untuk mendatangkan pemain sayap Club Brugge, Christos Tzolis. Piero Hincapie juga telah bergabung secara permanen dengan nilai transfer £34 juta setelah masa peminjamannya dari Bayer Leverkusen berakhir, sementara kiper Illan Meslier bergabung sebagai pemain bebas transfer. Namun, The Gunners gagal mendapatkan Morgan Rogers setelah Chelsea menyelesaikan kesepakatan senilai £117 juta untuk pemain internasional Inggris tersebut, meskipun Arteta telah lama mengagumi sang penyerang.
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Akan ada lebih banyak peluang bisnis
The Sun juga melaporkan bahwa Arsenal masih berupaya merekrut seorang bek, gelandang, dan penyerang sebelum jendela transfer ditutup. Ezri Konsa termasuk dalam daftar incaran di lini belakang setelah William Saliba mengalami cedera punggung yang diperkirakan akan membuatnya absen selama beberapa bulan, sementara John Stones yang berstatus bebas transfer juga sedang dipertimbangkan. Di lini depan, Julian Alvarez tetap menjadi incaran meskipun Atletico Madrid bersikeras bahwa ia tidak dijual, dan Bradley Barcola menjadi opsi lain, meskipun Liverpool saat ini menjadi favorit untuk merekrut pemain sayap Paris Saint-Germain tersebut.
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