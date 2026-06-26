Arsenal bersiap mengajukan tawaran kedua untuk Bruno Guimaraes setelah Newcastle menolak pendekatan awal dari juara Liga Premier

Klub asal London Utara itu mengajukan tawaran awal sebesar 55 juta poundsterling untuk pemain berusia 28 tahun tersebut, yang telah menjadi jantung tim asuhan Eddie Howe sejak bergabung di Tyneside. Namun, Newcastle telah menegaskan bahwa mereka akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan kapten mereka, terutama karena pemain asal Brasil itu masih terikat kontrak hingga Juni 2028.

Terlepas dari penolakan tersebut, The Gunners tidak putus asa dan telah mengisyaratkan niat mereka untuk kembali dengan tawaran kedua yang lebih tinggi, menurut Globo. Manajer Arsenal, Arteta, bertekad untuk menambah kemampuan penguasaan bola dan ketenangan taktis kelas atas ke dalam skuadnya saat mereka bersiap untuk mempertahankan gelar juara domestik. Ketertarikan ini dipimpin oleh direktur olahraga Andrea Berta, yang telah lama mengagumi gelandang tersebut sejak masa jabatannya di Atletico Madrid.



