AFP
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Arsenal bersiap mengajukan tawaran kedua untuk Bruno Guimaraes setelah Newcastle menolak pendekatan awal dari juara Liga Premier
Tawaran awal Arsenal ditolak
Klub asal London Utara itu mengajukan tawaran awal sebesar 55 juta poundsterling untuk pemain berusia 28 tahun tersebut, yang telah menjadi jantung tim asuhan Eddie Howe sejak bergabung di Tyneside. Namun, Newcastle telah menegaskan bahwa mereka akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan kapten mereka, terutama karena pemain asal Brasil itu masih terikat kontrak hingga Juni 2028.
Terlepas dari penolakan tersebut, The Gunners tidak putus asa dan telah mengisyaratkan niat mereka untuk kembali dengan tawaran kedua yang lebih tinggi, menurut Globo. Manajer Arsenal, Arteta, bertekad untuk menambah kemampuan penguasaan bola dan ketenangan taktis kelas atas ke dalam skuadnya saat mereka bersiap untuk mempertahankan gelar juara domestik. Ketertarikan ini dipimpin oleh direktur olahraga Andrea Berta, yang telah lama mengagumi gelandang tersebut sejak masa jabatannya di Atletico Madrid.
- AFP
Newcastle tetap teguh mempertahankan pemain andalannya
Meskipun Newcastle tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi Eropa musim depan, pemegang saham mayoritas, Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF), tidak berada di bawah tekanan untuk melepas pemain paling berpengaruh mereka. Guimaraes bukan hanya komponen taktis yang vital, tetapi juga idola para penggemar di St James' Park, sehingga kepergiannya—jika terjadi—akan menjadi pukulan telak bagi ambisi jangka panjang klub.
The Magpies menyadari bahwa godaan untuk bergabung dengan juara bertahan mungkin sulit diabaikan oleh pemain mana pun. Namun, mereka tetap berada dalam posisi tawar yang kuat berkat sisa durasi kontraknya saat ini. Meskipun penawaran awal Arsenal sebesar £55 juta tidak memenuhi ekspektasi, klub asal Tyneside ini bersiap menghadapi kemungkinan bahwa klub asal London tersebut akan kembali dengan paket finansial konkret yang akan menguji tekad mereka.
Aksi heroik di Piala Dunia memicu spekulasi transfer
Guimaraes saat ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik dunia saat membela timnas Brasil. Ia menjadi salah satu pemain yang paling menonjol di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, secara konsisten mengendalikan alur permainan dan memberikan sentuhan kreatif bagi Selecao. Gelandang ini telah mencatatkan tiga assist di turnamen tersebut, termasuk dua di antaranya dalam kemenangan atas Skotlandia, saat Brasil bersiap menghadapi laga sistem gugur melawan Jepang.
Meskipun sang pemain menyadari adanya pembicaraan antara kedua klub, laporan tersebut menambahkan bahwa ia berusaha untuk tetap fokus pada upaya negaranya meraih bintang keenam. Penampilan gemilangnya di panggung global semakin meningkatkan nilai pasarnya, sehingga wajar jika Arsenal menunjukkan minat yang sangat besar. Musim lalu, ia membuktikan kemampuannya dengan mencatatkan 17 kontribusi gol dalam 41 penampilan bersama Newcastle.
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Musim Panas Perubahan Arteta
Upaya merekrut Guimaraes hanyalah salah satu bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan Arsenal tetap berada di puncak sepak bola Inggris. Klub ini telah aktif di bursa transfer, setelah mengonfirmasi perekrutan permanen Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen seharga £34,5 juta. Memperkuat lini tengah merupakan langkah logis berikutnya bagi Arteta seiring upayanya mengembangkan sistem taktisnya.
Di lini depan, The Gunners juga terus memantau Morgan Rogers dari Aston Villa sebagai target utama, meskipun harganya diperkirakan mencapai £100 juta. Dengan membidik bintang-bintang mapan Liga Premier seperti Guimaraes dan Rogers, Arsenal mengirimkan pesan yang jelas kepada para pesaingnya bahwa mereka berniat mendominasi liga ini selama bertahun-tahun mendatang. Untuk saat ini, semua mata tertuju pada apakah tawaran kedua untuk pemain bernomor punggung 39 dari Newcastle itu akan cukup untuk memecahkan kebuntuan.