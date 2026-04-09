AFP
Arsenal bersedia menerima tawaran untuk Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, dan tiga pemain lainnya seiring diungkapkannya rencana transfer musim panas
Strategi keuntungan murni menargetkan lulusan akademi
Menurut BBC, Arsenal bersedia mempertimbangkan tawaran untuk dua talenta muda berbakat dari akademi mereka, Lewis-Skelly dan Nwaneri. Meskipun kedua pemain muda tersebut baru-baru ini menandatangani kontrak jangka panjang, daya tarik "keuntungan murni" tetap menjadi faktor penting dalam perencanaan keuangan klub. Karena keduanya lulus dari akademi Hale End, biaya transfer yang diterima tidak akan dikurangi dengan biaya pembelian awal, sehingga meningkatkan posisi klub dalam aturan rasio biaya skuad Liga Premier.
Borussia Dortmund dikabarkan memimpin perburuan Nwaneri, yang saat ini dipinjamkan ke Marseille, sementara beberapa klub papan atas Liga Premier terus memantau Lewis-Skelly. Sumber-sumber Arsenal mengindikasikan bahwa mereka akan berusaha mendapatkan biaya gabungan minimal £100 juta untuk Nwaneri dan Lewis-Skelly. Masuknya dana ini akan sangat penting bagi Arteta karena ia berencana merekrut bek sayap serba bisa, gelandang tengah, dan pemain sayap kiri baru.
Nama-nama besar yang terancam dipecat
Dikabarkan bahwa Arsenal juga terbuka terhadap tawaran untuk Gabriel Jesus, Ben White, dan Gabriel Martinelli. Meskipun Martinelli telah menjadi andalan lini serang selama beberapa musim terakhir, keinginan klub untuk menjaga stabilitas keuangan setelah menghabiskan £250 juta pada musim panas lalu berarti aset-aset bernilai tinggi harus dipertimbangkan untuk dilepas jika tawaran yang sesuai datang.
Mempertahankan talenta kunci sambil membiayai perekrutan baru
Perkembangan skuad Arteta dipimpin oleh direktur olahraga Andrea Berta dan CEO Richard Garlick, yang menyadari pentingnya merespons peluang di pasar transfer. Meskipun kontrak Martin Odegaard akan berakhir dalam dua tahun ke depan, tidak ada niat untuk melepas sang kapten. Sebaliknya, fokus tetap tertuju pada melepas pemain-pemain yang dapat mendatangkan biaya transfer tinggi guna memfasilitasi gelombang perekrutan baru yang dirancang agar The Gunners tetap bersaing memperebutkan semua trofi bergengsi.
Trio Newcastle dan bintang Atletico masuk dalam radar
Jika dana tersebut berhasil dikumpulkan melalui penjualan pemain, BBC melaporkan bahwa Arsenal telah mengidentifikasi target utama mereka, dengan Tino Livramento dari Newcastle United berada di urutan teratas daftar tersebut. Pemain berusia 23 tahun ini dipandang sebagai bek sayap serba bisa yang ideal, meskipun riwayat cederanya musim ini sedang dipantau dengan cermat. Dia bukan satu-satunya pemain Magpies yang dipertimbangkan, karena The Gunners juga tertarik pada gelandang Sandro Tonali dan pemain sayap Anthony Gordon, yang terakhir merupakan target serius pada musim panas 2024.
Upaya untuk menambah daya serang juga telah membawa tim perekrutan ke Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Meskipun minat terhadap pemain internasional Argentina ini sungguh-sungguh, langkah apa pun akan bergantung pada kepergian besar-besaran dari barisan depan saat ini. Dikabarkan bahwa Viktor Gyokeres atau Kai Havertz harus hengkang agar The Gunners dapat meningkatkan minat mereka terhadap pemain internasional Argentina tersebut. Di dalam negeri, klub diperkirakan akan menjadikan status pinjaman Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen menjadi permanen dalam kesepakatan yang akan menelan biaya £45 juta.