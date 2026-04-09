Jika dana tersebut berhasil dikumpulkan melalui penjualan pemain, BBC melaporkan bahwa Arsenal telah mengidentifikasi target utama mereka, dengan Tino Livramento dari Newcastle United berada di urutan teratas daftar tersebut. Pemain berusia 23 tahun ini dipandang sebagai bek sayap serba bisa yang ideal, meskipun riwayat cederanya musim ini sedang dipantau dengan cermat. Dia bukan satu-satunya pemain Magpies yang dipertimbangkan, karena The Gunners juga tertarik pada gelandang Sandro Tonali dan pemain sayap Anthony Gordon, yang terakhir merupakan target serius pada musim panas 2024.

Upaya untuk menambah daya serang juga telah membawa tim perekrutan ke Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Meskipun minat terhadap pemain internasional Argentina ini sungguh-sungguh, langkah apa pun akan bergantung pada kepergian besar-besaran dari barisan depan saat ini. Dikabarkan bahwa Viktor Gyokeres atau Kai Havertz harus hengkang agar The Gunners dapat meningkatkan minat mereka terhadap pemain internasional Argentina tersebut. Di dalam negeri, klub diperkirakan akan menjadikan status pinjaman Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen menjadi permanen dalam kesepakatan yang akan menelan biaya £45 juta.