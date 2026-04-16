Arsenal bersedia melepas Kai Havertz DAN Gabriel Jesus untuk membiayai transfer besar senilai €120 juta bagi seorang penyerang dari La Liga

Meskipun Atletico secara terbuka menegaskan bahwa bintang mereka tidak dijual, sang pemain sendiri belakangan ini tidak banyak berbuat untuk meredam spekulasi tersebut. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, pemenang Piala Dunia itu memberikan jawaban yang tidak tegas ketika ditanya mengenai masa depannya dalam jangka panjang di Metropolitano.

Alvarez menyatakan: "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ini adalah hal-hal yang dibicarakan, banyak pembicaraan di media sosial juga, semua orang memposting pendapat mereka, semuanya menjadi heboh. Saya tidak pernah mengatakan apa-apa, saya baik-baik saja di sini, sangat bahagia, berkompetisi di semua kompetisi. Saya tidak pernah mengatakan apa-apa, itu hanya omong kosong. Hal itu dibesar-besarkan. Saya bahagia di Atletico, puas, dan terus berjuang. Kami tampil bagus di Liga Champions dan kami berada di final Copa del Rey." Namun, ketika ditanya lebih lanjut apakah ia bisa bergabung dengan tim lain untuk musim 2026-27, ia mengakui: "Apa yang saya tahu? Mungkin ya, mungkin tidak, siapa yang tahu."