Arsenal bersedia melepas Kai Havertz DAN Gabriel Jesus untuk membiayai transfer besar senilai €120 juta bagi seorang penyerang dari La Liga
The Gunners siap melepas duo penyerang
Mikel Arteta siap melepas Havertz dan Jesus untuk membuka jalan bagi kedatangan pemain bintang di London Utara, menurut CaughtOffside. Keputusan untuk melepas dua pemain ternama ini menunjukkan tekad Arsenal untuk merekrut penyerang tajam kelas dunia menjelang musim 2026-27.
Dengan melepas keduanya, The Gunners akan secara signifikan mengurangi beban gaji mereka sekaligus menghasilkan sebagian besar biaya transfer yang diperlukan untuk menguji tekad Atletico. Sumber-sumber menunjukkan bahwa tim yang berpeluang merebut gelar Liga Premier ini sudah bekerja di belakang layar untuk menyusun kerangka kerja bagi apa yang akan menjadi salah satu transfer termahal dalam sejarah klub.
Alvarez membiarkan pintu terbuka untuk kemungkinan hengkang
Meskipun Atletico secara terbuka menegaskan bahwa bintang mereka tidak dijual, sang pemain sendiri belakangan ini tidak banyak berbuat untuk meredam spekulasi tersebut. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, pemenang Piala Dunia itu memberikan jawaban yang tidak tegas ketika ditanya mengenai masa depannya dalam jangka panjang di Metropolitano.
Alvarez menyatakan: "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ini adalah hal-hal yang dibicarakan, banyak pembicaraan di media sosial juga, semua orang memposting pendapat mereka, semuanya menjadi heboh. Saya tidak pernah mengatakan apa-apa, saya baik-baik saja di sini, sangat bahagia, berkompetisi di semua kompetisi. Saya tidak pernah mengatakan apa-apa, itu hanya omong kosong. Hal itu dibesar-besarkan. Saya bahagia di Atletico, puas, dan terus berjuang. Kami tampil bagus di Liga Champions dan kami berada di final Copa del Rey." Namun, ketika ditanya lebih lanjut apakah ia bisa bergabung dengan tim lain untuk musim 2026-27, ia mengakui: "Apa yang saya tahu? Mungkin ya, mungkin tidak, siapa yang tahu."
Atlético bersiap mengajukan tawaran balasan yang memecahkan rekor
Tim asuhan Diego Simeone tidak bersedia membiarkan aset berharga mereka pergi begitu saja tanpa perlawanan. Dalam upaya untuk menangkis minat dari Arsenal dan Barcelona, klub raksasa Spanyol tersebut dikabarkan sedang mempersiapkan perpanjangan kontrak yang akan menjadikan pemain asal Argentina itu sebagai pemain dengan gaji tertinggi di klub, sejajar dengan Jan Oblak. Laporan menunjukkan bahwa klub Liga Spanyol tersebut siap menawarkan paket senilai sekitar €10 juta per musim untuk meyakinkannya agar tetap bertahan. Sikap proaktif ini mencerminkan betapa pentingnya sang pemain bagi proyek klub, terutama setelah musim di mana ia telah membuktikan nilainya dengan mencetak gol-gol krusial di semua kompetisi domestik dan Eropa.
Persaingan di Argentina semakin memanas
Arsenal harus menghadapi persaingan ketat jika ingin berhasil membawa mantan pemain Manchester City itu kembali ke Liga Premier. Paris Saint-Germain tetap menjadi pengagum setia dan memiliki kekuatan finansial untuk menyaingi tawaran apa pun yang mungkin diajukan The Gunners. Sementara itu, Barcelona terus memantau situasi ini sambil mencari pengganti Robert Lewandowski.
Klub asal London utara ini berusaha menjembatani kesenjangan dengan membangun hubungan yang kuat dengan perwakilan sang pemain sejak awal proses. Dengan 18 gol yang telah dicetaknya musim ini, Alvarez adalah salah satu pemain paling diminati di sepak bola Eropa, dan kesediaan Arsenal untuk mengorbankan bintang-bintang mapan seperti Havertz dan Jesus menunjukkan betapa mereka sangat menghargai pemain andalan Atleti tersebut.