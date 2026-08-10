Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Arsenal bernegosiasi dengan West Ham soal transfer Reiss Nelson ketika Mikel Arteta meningkatkan perombakan skuad

Arsenal
R. Nelson
Transfers
M. Arteta
Premier League
West Ham United

Arsenal telah membuka negosiasi dengan West Ham United terkait potensi hengkangnya Reiss Nelson saat Mikel Arteta berupaya merampingkan skuadnya sebelum tenggat bursa transfer. Winger berusia 26 tahun itu menghabiskan dua musim terakhir sebagai pemain pinjaman dan sekali lagi diperkirakan akan pindah demi mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama.

  • West Ham incar winger yang tersisih

    Arsenal dan West Ham sedang dalam pembicaraan aktif mengenai potensi transfer Nelson saat bursa transfer musim panas memasuki tahap akhir, menurut Standard Sport.

    Winger tersebut kesulitan mengamankan tempat permanen dalam rencana Mikel Arteta dan menghabiskan dua musim sebelumnya jauh dari Emirates Stadium, masing-masing bermain untuk Brentford dan Fulham. Dengan Arsenal ingin mengembangkan opsi serangannya, Nelson sekali lagi berada di pinggiran tim, yang memunculkan kembali minat dari sesama klub London seiring West Ham bersiap memburu promosi di Championship.

    West Ham telah secara resmi mendekati Arsenal untuk membahas syarat-syarat kesepakatan, meski masih harus dilihat apakah Nelson bersedia turun ke kasta kedua sepakbola Inggris. Arsenal menyambut positif minat tersebut dan ingin menemukan solusi untuk pemain yang kini telah memasuki tahun terakhir dalam kontraknya saat ini.

    Meski Arsenal idealnya lebih memilih penjualan permanen untuk meningkatkan anggaran transfer mereka, klub tidak menutup kemungkinan melepasnya lagi dengan status sementara, asalkan syarat finansialnya sesuai dengan valuasi mereka terhadap lulusan akademi Hale End tersebut.

    • Iklan
  • Reiss Nelson Arsenal 2023-24Getty Images

    Dilema pinjaman atau permanen bagi Arsenal

    Negosiasi saat ini berfokus pada struktur kesepakatan, dengan West Ham menjajaki kemungkinan peminjaman untuk menambah kekuatan skuad mereka. Namun, laporan menyebutkan bahwa peminjaman biasa tidak akan ideal bagi Arsenal mengingat situasi kontrak Nelson.

    Untuk mengurangi risiko kehilangannya secara gratis pada musim panas tahun depan, Arsenal masih memiliki opsi untuk mengaktifkan perpanjangan kontraknya selama 12 bulan, sebuah taktik yang sebelumnya pernah mereka gunakan untuk melindungi nilai pasar para pemain pelapis sebelum menyetujui kepergian mereka.

    Keterlibatan Nelson dalam pramusim belakangan ini memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai masa depannya, setelah tampil melawan Girona dan Real Betis tetapi hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan saat menghadapi Borussia Dortmund. Minimnya waktu bermain dalam laga uji coba bergengsi seperti ini sering menjadi sinyal bahwa seorang pemain sudah dekat dengan pintu keluar.

  • Arteta siap menyetujui kepergian besar-besaran

    Nelson bukan satu-satunya sosok papan atas yang bisa meninggalkan London Utara sebelum bursa transfer ditutup, karena Arsenal juga terbuka terhadap tawaran untuk Gabriel Jesus dan Fabio Vieira. Striker asal Brasil itu, yang kesulitan menjaga konsistensi dan kebugaran sejak pindah dari Manchester City, telah dikaitkan dengan kepindahan ke klub Serie A, Napoli.

    Arsenal dilaporkan mematok biaya transfer di kisaran £20 juta untuk Jesus, meski dipahami bahwa belum ada tawaran resmi yang diajukan oleh klub Italia itu pada tahap bursa transfer saat ini.

    Vieira juga kesulitan mendapatkan menit bermain di lini tengah yang padat, dan klub bersedia mendengarkan tawaran untuk playmaker asal Portugal tersebut.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-TRAININGAFP

    Perombakan penjaga gawang dan kedalaman skuad

    Selain para bintang senior, Arsenal juga berupaya memfasilitasi kepindahan pinjaman untuk kiper muda Tommy Setford. Pemain berusia 20 tahun itu baru-baru ini melihat jalannya menuju tim utama semakin terhalang setelah kedatangan Illan Meslier, yang bergabung dengan klub untuk memberikan persaingan memperebutkan posisi nomor satu.

    Setford dinilai sangat tinggi oleh staf pelatih di London Colney, tetapi klub meyakini bahwa semusim bermain reguler di level senior di tempat lain sangat penting bagi perkembangannya ketimbang tetap menjadi opsi pilihan ketiga atau keempat.


Club Friendlies
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Como crest
Como
COM
Championship
Burnley crest
Burnley
BUR
West Ham United crest
West Ham United
WHU