Arsenal dan West Ham sedang dalam pembicaraan aktif mengenai potensi transfer Nelson saat bursa transfer musim panas memasuki tahap akhir, menurut Standard Sport.

Winger tersebut kesulitan mengamankan tempat permanen dalam rencana Mikel Arteta dan menghabiskan dua musim sebelumnya jauh dari Emirates Stadium, masing-masing bermain untuk Brentford dan Fulham. Dengan Arsenal ingin mengembangkan opsi serangannya, Nelson sekali lagi berada di pinggiran tim, yang memunculkan kembali minat dari sesama klub London seiring West Ham bersiap memburu promosi di Championship.

West Ham telah secara resmi mendekati Arsenal untuk membahas syarat-syarat kesepakatan, meski masih harus dilihat apakah Nelson bersedia turun ke kasta kedua sepakbola Inggris. Arsenal menyambut positif minat tersebut dan ingin menemukan solusi untuk pemain yang kini telah memasuki tahun terakhir dalam kontraknya saat ini.

Meski Arsenal idealnya lebih memilih penjualan permanen untuk meningkatkan anggaran transfer mereka, klub tidak menutup kemungkinan melepasnya lagi dengan status sementara, asalkan syarat finansialnya sesuai dengan valuasi mereka terhadap lulusan akademi Hale End tersebut.