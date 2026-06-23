Arsenal berhasil mengalahkan sejumlah klub lain untuk merekrut bintang muda Leicester setelah biaya transfer disepakati

Pemain muda ini mencatatkan sejarah dengan melakukan debutnya di kasta tertinggi melawan Newcastle pada usia 15 tahun dan 271 hari, menempati peringkat kedua setelah Ethan Nwaneri dalam catatan rekor Liga Premier saat itu. Monga kemudian menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Championship setelah mencetak gol melawan Preston North End pada bulan Agustus, dengan mencatatkan satu gol dan dua assist dalam 27 penampilannya di divisi kedua. Namun, upaya individunya tidak mampu menghentikan klub tersebut terpuruk ke League One, yang mempercepat kepergiannya yang tak terelakkan pada musim panas.