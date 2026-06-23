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Jeremy Monga - Leicester 2025-26Getty
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Arsenal berhasil mengalahkan sejumlah klub lain untuk merekrut bintang muda Leicester setelah biaya transfer disepakati

Transfers
J. Monga
Arsenal
Premier League
Leicester City
Championship
League One

Arsenal telah berhasil mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer senilai beberapa juta pound dengan Leicester City untuk mendatangkan pemain muda berbakat Jeremy Monga. Juara baru Liga Premier tersebut bertindak cepat untuk mengalahkan minat klub-klub pesaing dari seluruh Eropa, sehingga memastikan pemain sayap remaja berbakat tersebut memilih London Utara sebagai tujuan berikutnya.

  • Arsenal berhasil mendatangkan pemain muda berbakat

    Tim asuhan Mikel Arteta telah unggul selangkah dari para pesaing domestiknya dengan menyelesaikan kesepakatan senilai sekitar £10 juta untuk pemain berusia 16 tahun tersebut. Menurut talkSPORT, The Gunners berhasil melewati negosiasi yang rumit untuk menghindari proses pengadilan kompensasi yang berpotensi memakan waktu lama. Pemain timnas Inggris U-19 ini sempat menarik minat konkret dari delapan tim berbeda, termasuk Manchester United, Leeds United, Newcastle United, Roma, Bayer Leverkusen, dan RB Leipzig, sebelum akhirnya memilih Emirates Stadium.


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  • Jeremy Monga & Ruud van NistelrooyGetty

    Pujian dari mantan atasan

    Remaja tersebut awalnya menorehkan debutnya di kasta tertinggi bersama seorang legenda Man Utd yang saat itu menjabat sebagai manajernya di Leicester. Menyusul penampilan debut bersejarah Monga pada April 2025, Ruud van Nistelrooy mengatakan: "Kita bisa melihat sekilas kualitas hebatnya, dia adalah pemain sayap yang hebat dan memiliki kecepatan. Dia adalah talenta yang luar biasa – anak yang hebat, dia pantas mendapatkan menit bermain ini dan semoga akan ada lebih banyak lagi di masa depan."

  • Kenaikan pesat di tengah ancaman degradasi

    Pemain muda ini mencatatkan sejarah dengan melakukan debutnya di kasta tertinggi melawan Newcastle pada usia 15 tahun dan 271 hari, menempati peringkat kedua setelah Ethan Nwaneri dalam catatan rekor Liga Premier saat itu. Monga kemudian menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Championship setelah mencetak gol melawan Preston North End pada bulan Agustus, dengan mencatatkan satu gol dan dua assist dalam 27 penampilannya di divisi kedua. Namun, upaya individunya tidak mampu menghentikan klub tersebut terpuruk ke League One, yang mempercepat kepergiannya yang tak terelakkan pada musim panas.

  • Jeremy Monga - Leicester 2025-26Getty

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Setelah bermain di bawah asuhan empat manajer berbeda selama masa-masa yang penuh gejolak di Midlands, Monga akan menantikan kesempatan untuk bermain di bawah lingkungan kepelatihan yang stabil di Arsenal. Kedatangannya akan menambah kedalaman skuad bagi Arteta saat klub raksasa London Utara ini bersiap menghadapi musim yang intens lagi, dengan target mempertahankan gelar domestik mereka dan meraih prestasi yang lebih baik di Liga Champions.