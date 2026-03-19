Arsenal bergegas memenuhi permintaan Max Dowman setelah penampilan sensasional sang wonderkid

Berkat gol solo yang memukau dan kontribusinya di segala lini, ia sering disamakan dengan legenda sepak bola seperti Lionel Messi dan Kaká. Seorang sumber dari klub mengatakan kepada The Sun: "Kami kewalahan dengan lonjakan permintaan kaos Max, dan sungguh luar biasa melihat begitu banyak penggemar yang ingin mencantumkan namanya di kaos mereka." Manajer Arsenal, Mikel Arteta, diperkirakan akan menempatkan Dauman di bangku cadangan untuk final Carabao Cup hari Minggu melawan Manchester City di Wembley, saat mereka berusaha meraih quadruple.

Arteta menegaskan kontribusi Dowman melawan Everton "luar biasa," sambil menambahkan bahwa mereka yang berada di stadion takkan pernah melupakan apa yang mereka saksikan. Ia berkata: "Selama bertahun-tahun ke depan, mereka yang berada di stadion hari ini akan berkata: 'Saya ada di stadion, saya ada di Emirates hari itu, saat pemuda berusia 16 tahun ini mencetak gol pada momen krusial di musim ini.'" Dowman, yang peluangnya untuk masuk skuad Piala Dunia masih tipis, akan mengetahui hari ini tim Inggris mana yang akan memilihnya.