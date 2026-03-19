Arsenal bergegas memenuhi permintaan Max Dowman setelah penampilan sensasional sang wonderkid
Permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Emirates
Para pemain top sudah memiliki nama yang dicetak siap untuk ditempelkan ke kaos, tetapi staf toko harus menyusun nama Dowman menggunakan huruf-huruf lepas yang biasanya dipakai untuk personalisasi, menurut The Sun. Para karyawan telah menyiapkan huruf-huruf nama Dowman secara bertahap setiap hari hanya untuk dapat memenuhi permintaan. Antusiasme terhadap seragam sang penyerang sangat tinggi, dengan banyak orang langsung menuju toko setelah peluit akhir pada hari Sabtu. Nama Dowman bahkan tidak terdaftar sebagai pilihan di dinding daftar nama pemain di dalam toko ‘Armoury’ Arsenal di Emirates. Hal itu akan segera berubah setelah ketenaran Dowman yang melesat dengan cepat.
Arteta memuji remaja yang 'luar biasa'
Berkat gol solo yang memukau dan kontribusinya di segala lini, ia sering disamakan dengan legenda sepak bola seperti Lionel Messi dan Kaká. Seorang sumber dari klub mengatakan kepada The Sun: "Kami kewalahan dengan lonjakan permintaan kaos Max, dan sungguh luar biasa melihat begitu banyak penggemar yang ingin mencantumkan namanya di kaos mereka." Manajer Arsenal, Mikel Arteta, diperkirakan akan menempatkan Dauman di bangku cadangan untuk final Carabao Cup hari Minggu melawan Manchester City di Wembley, saat mereka berusaha meraih quadruple.
Arteta menegaskan kontribusi Dowman melawan Everton "luar biasa," sambil menambahkan bahwa mereka yang berada di stadion takkan pernah melupakan apa yang mereka saksikan. Ia berkata: "Selama bertahun-tahun ke depan, mereka yang berada di stadion hari ini akan berkata: 'Saya ada di stadion, saya ada di Emirates hari itu, saat pemuda berusia 16 tahun ini mencetak gol pada momen krusial di musim ini.'" Dowman, yang peluangnya untuk masuk skuad Piala Dunia masih tipis, akan mengetahui hari ini tim Inggris mana yang akan memilihnya.
Beberapa wajah yang sudah tidak asing lagi terlihat di London Utara
Penyerang Brentford, Dango Ouattara, terlihat berada di antara penonton di Stadion Emirates pada Selasa malam. Ouattara, 24 tahun, berada di antara para penggemar Arsenal di tribun atas saat The Gunners mengalahkan Bayer Leverkusen 2-0. Pemain sayap serba bisa yang membela Burkina Faso di level internasional ini tampaknya bukan tamu undangan klub. Ini bukan kali pertama para pemain datang ke stadion untuk menyaksikan Arsenal secara mandiri. Pada 2024, Riccardo Calafiori mengunjungi Emirates sebagai penggemar tujuh bulan sebelum resmi bergabung dengan klub tersebut.
Legenda dan perayaan di Colney
Arsenal kedatangan tokoh legendaris sepak bola selama seminggu terakhir. Legenda Brasil Romario hadir di tempat latihan klub pada Jumat lalu untuk merekam wawancara bersama Gabriel Jesus. Mantan striker tersebut mengejutkan banyak awak media ketika ia dengan santai masuk ke ruang konferensi pers bersama rombongannya untuk minum kopi. Romario hadir mewakili saluran YouTube-nya, yang memiliki lebih dari 500.000 pelanggan, dan Eberechi Eze termasuk di antara para pemain Arsenal yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertemu dengannya. Romario bukanlah satu-satunya tokoh terkenal yang hadir selama seminggu terakhir, karena legenda Italia, Leonardo Bonucci, juga hadir dalam kemenangan hari Selasa atas Bayer Leverkusen.
