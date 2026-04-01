Arsenal berada di posisi terdepan untuk merekrut bintang Bayer Leverkusen senilai €100 juta, setelah agennya mengonfirmasi bahwa Mikel Arteta benar-benar tertarik
Arteta mengidentifikasi target utamanya
Arteta tampaknya telah menemukan solusi jangka panjang untuk masalah lini depan Arsenal dalam diri Kofane. Pemain berusia 19 tahun ini tampil menonjol bersama Bayer Leverkusen musim ini, dengan mencetak tujuh gol dan menyumbang delapan assist dalam 39 penampilan di semua kompetisi. The Gunners santer dikaitkan dengan rencana untuk mendatangkan bintang Bundesliga tersebut, dan kini perwakilan sang pemain, Eric Depolo, memberikan kabar terbaru mengenai situasi tersebut.
“Ya, minat Arsenal itu serius. Manajer [Arteta] sangat menyukainya,” kata Depolo dalam wawancara dengan Daily Arsenal. “Ada komunikasi antara saya dan Arsenal. Namun, fokus mereka saat ini adalah memenangkan liga - dari situ semuanya akan mulai bergerak.”
Nilai valuasi yang mencengangkan sebesar €100 juta
Meskipun laporan sebelumnya dari Sky Germany menyebutkan angka sekitar €60-70 juta, agen Kofane yakin bahwa striker tersebut bernilai jauh lebih tinggi di pasar saat ini. Depolo menegaskan bahwa klub mana pun yang ingin memboyong pemain muda itu dari BayArena harus merogoh kocek dalam-dalam.
“Dia adalah pemain seharga €100 juta. Dengan Kofane, Arsenal akan memiliki striker top selama 10 tahun ke depan,” kata sang agen dengan tegas. Depolo bahkan melangkah lebih jauh dalam pujiannya, dengan menggambarkan kliennya sebagai talenta terbaik di kelompok usianya di seluruh benua. “Saat ini, dia adalah striker U21 terbaik di Eropa dan yang paling lengkap. Dia memiliki kecepatan, teknik, bertahan dengan sangat baik, dan kuat dalam duel udara. Sangat sulit menemukan semua atribut ini dalam satu striker.”
Persaingan yang ketat dari raksasa-raksasa Eropa
Arsenal tentu saja bukan satu-satunya klub yang mengagumi pemain Leverkusen tersebut. Menurut Depolo, teleponnya tak henti-hentinya berdering seiring dengan mulai bermunculannya minat dari klub-klub elit dunia. Daftar peminatnya mencakup rival-rival di Liga Premier seperti Chelsea, Newcastle, Everton, dan Brentford, serta raksasa Eropa Barcelona dan Bayern Munich.
“Saya belum pernah menerima begitu banyak panggilan dalam hidup saya seperti sekarang ini terkait Kofane,” aku Depolo saat membahas minat yang meluas tersebut. Namun, meskipun banyak pihak yang tertarik, sang agen mengisyaratkan bahwa lingkungan khusus di Arsenal memberi mereka keunggulan yang jelas atas para pesaing mereka dalam perburuan remaja produktif tersebut.
Mengapa Arsenal memiliki keunggulan
Ketika ditanya siapa yang saat ini memimpin dalam perburuan penyerang muda paling diminati di Eropa, Depolo menunjuk ke arah London Utara. Ia menyebut ikatan budaya dan hubungan pribadi di dalam skuad The Gunners saat ini sebagai faktor kunci yang dapat membuat kepindahan ke Stadion Emirates lebih diutamakan daripada destinasi lain.
“Saya pikir masih terlalu dini untuk mengatakan, tetapi mengingat pemain tersebut berbahasa Spanyol, seperti Mikel Arteta, dan William Saliba berasal dari Kamerun, saya akan mengatakan Arsenal berada di posisi terdepan,” tutup Depolo. Dengan fondasi yang tampaknya telah terbentuk, kini giliran Arsenal untuk memenuhi penilaian Leverkusen dan mengamankan salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola.