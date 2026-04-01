Arsenal berada di posisi terdepan untuk merekrut bintang Bayer Leverkusen senilai €100 juta, setelah agennya mengonfirmasi bahwa Mikel Arteta benar-benar tertarik

Arteta tampaknya telah menemukan solusi jangka panjang untuk masalah lini depan Arsenal dalam diri Kofane. Pemain berusia 19 tahun ini tampil menonjol bersama Bayer Leverkusen musim ini, dengan mencetak tujuh gol dan menyumbang delapan assist dalam 39 penampilan di semua kompetisi. The Gunners santer dikaitkan dengan rencana untuk mendatangkan bintang Bundesliga tersebut, dan kini perwakilan sang pemain, Eric Depolo, memberikan kabar terbaru mengenai situasi tersebut.

“Ya, minat Arsenal itu serius. Manajer [Arteta] sangat menyukainya,” kata Depolo dalam wawancara dengan Daily Arsenal. “Ada komunikasi antara saya dan Arsenal. Namun, fokus mereka saat ini adalah memenangkan liga - dari situ semuanya akan mulai bergerak.”