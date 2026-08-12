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Arsenal & Man City dibajak! Roberto De Zerbi ungkap bagaimana ia meyakinkan Sandro Tonali senilai €115 juta untuk bergabung dengan proyek Tottenham dan menjadi pemimpin baru Spurs
Mengalahkan raksasa Premier League
De Zerbi membeberkan bagaimana ia berhasil mengamankan tanda tangan Tonali dalam kesepakatan fantastis senilai £100 juta, meski diminati klub-klub seperti Manchester City dan Arsenal. Gelandang Italia itu, yang bergabung dengan Newcastle pada musim panas 2023, menjuarai EFL Cup 2024-25 dan mencetak 10 gol dalam 110 penampilan selama waktunya di St James' Park sebelum berkomitmen kepada Tottenham musim panas ini dengan kontrak jangka panjang hingga 2032. Bagi De Zerbi, yang mengambil alih Spurs pada Maret 2026, pemain berusia 26 tahun itu selalu menjadi komponen esensial untuk visi jangka panjangnya.
Merefleksikan keberhasilan perburuan itu, De Zerbi mengatakan kepada Sky Sport Italia: 'Jika saya benar-benar meyakinkannya, maka saya hanya bisa senang akan hal itu. Saya mengatakan yang sebenarnya kepadanya, karena saya selalu mengatakan kepada para pemain apa yang benar-benar saya pikirkan. Saya percaya dia adalah pemain yang selalu menjadi pemimpin di setiap skuad yang ia bela, jadi di sini, dengan tim yang sedang dalam proses pembangunan kembali, dia bisa memiliki peran penting. Saya sudah mengamati Tonali saat dia bermain untuk Brescia, klub kota kelahiran saya dan tim yang saya dukung. Pada usia 18 tahun, dia sudah terlihat seperti pemain veteran. Saya pikir ini adalah sesuatu yang bisa saya dan Tottenham tawarkan kepadanya lebih daripada klub-klub lain.'
- AFP
Membangun dari ambang bencana
Penunjukan De Zerbi datang pada masa yang penuh gejolak bagi Tottenham Hotspur, karena sang pelatih pada awalnya diberi tugas untuk melewati pertarungan degradasi yang sulit pada pekan-pekan terakhir musim sebelumnya. Setelah sebelumnya membuktikan kualitas taktiknya di Inggris dengan membawa Brighton ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka pada kampanye Liga Europa 2023-24, pria 47 tahun itu sukses menghindarkan Tottenham dari degradasi dan kini ingin menerapkan gaya khasnya dengan skuad yang dibangun sesuai visinya sendiri.
"Ini musim 'nyata' pertama saya di Tottenham, musim lalu soal bertahan hidup, tetapi kali ini kami bisa mulai membangun sesuatu yang langgeng di liga paling sulit di Eropa," jelas De Zerbi. Pengalaman sang manajer di Brighton dan Marseille telah mempersiapkannya menghadapi tekanan Premier League, tetapi ia mengakui bahwa tugasnya saat ini merupakan tantangan yang unik.
Pergeseran budaya dan inspirasi Argentina
Bagian penting dari filosofi De Zerbi melibatkan upaya menumbuhkan rasa kebersamaan yang menurutnya terkadang kurang dalam kultur sepakbola Inggris. Menyoroti perbedaan antara kedua negara, sang manajer mengatakan: "Di Inggris, Anda memang merasakan sepakbola dengan cara yang berbeda. Pemusatan latihan lebih jarang, padahal itu adalah kesempatan penting untuk menghabiskan waktu bersama. Namun, benar juga bahwa di Italia tekanannya jauh lebih besar, dan sering kali kami menciptakannya sendiri. Jika Anda menghabiskan waktu bersama sebagai grup hanya untuk mengisi waktu, lebih baik tetap di rumah saja."
Ia menunjuk kesuksesan terbaru tim nasional Argentina sebagai cetak biru utama untuk apa yang ingin ia capai di London. "Jika Anda memanfaatkan waktu itu dengan baik, menciptakan kekompakan dan koneksi satu sama lain, maka itu sangat mendasar," jelas De Zerbi. "Lihat saja skuad Argentina di Piala Dunia, semangat tim mereka mendorong mereka melampaui batas. Itu tidak mudah, tetapi saya pikir itu juga bisa dibangun di sini, sama pentingnya dengan gaya bermain."
- Getty Images Sport
Membangun identitas baru di London Utara
Menyinggung perbedaan budaya dalam membangun kebersamaan tim antara Italia dan Inggris, De Zerbi bertekad menumbuhkan koneksi yang lebih kuat di luar lapangan di Tottenham demi membantu rekrutan termahalnya beradaptasi dan berkembang di bawah tekanan Premier League. Dengan Spurs dijadwalkan memulai musim baru mereka dengan laga tandang ke Brentford pada 22 Agustus, juru taktik asal Italia itu ingin membangun kekompakan maksimal secepat mungkin.
De Zerbi menjelaskan: "Di Italia para pemain memang sering pergi bersama, tetapi saya mencoba membawa sebagian dari itu ke tim-tim saya, beberapa makan malam bersama. Saat saya di Marseille, saya mengadakan pemusatan latihan untuk alasan itu, jadi yang kami bagi bukan hanya sepakbola, tetapi juga kehidupan kami."
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