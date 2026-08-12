Arsenal & Man City dibajak! Roberto De Zerbi ungkap bagaimana ia meyakinkan Sandro Tonali senilai €115 juta untuk bergabung dengan proyek Tottenham dan menjadi pemimpin baru Spurs

De Zerbi membeberkan bagaimana ia berhasil mengamankan tanda tangan Tonali dalam kesepakatan fantastis senilai £100 juta, meski diminati klub-klub seperti Manchester City dan Arsenal. Gelandang Italia itu, yang bergabung dengan Newcastle pada musim panas 2023, menjuarai EFL Cup 2024-25 dan mencetak 10 gol dalam 110 penampilan selama waktunya di St James' Park sebelum berkomitmen kepada Tottenham musim panas ini dengan kontrak jangka panjang hingga 2032. Bagi De Zerbi, yang mengambil alih Spurs pada Maret 2026, pemain berusia 26 tahun itu selalu menjadi komponen esensial untuk visi jangka panjangnya.

Merefleksikan keberhasilan perburuan itu, De Zerbi mengatakan kepada Sky Sport Italia: 'Jika saya benar-benar meyakinkannya, maka saya hanya bisa senang akan hal itu. Saya mengatakan yang sebenarnya kepadanya, karena saya selalu mengatakan kepada para pemain apa yang benar-benar saya pikirkan. Saya percaya dia adalah pemain yang selalu menjadi pemimpin di setiap skuad yang ia bela, jadi di sini, dengan tim yang sedang dalam proses pembangunan kembali, dia bisa memiliki peran penting. Saya sudah mengamati Tonali saat dia bermain untuk Brescia, klub kota kelahiran saya dan tim yang saya dukung. Pada usia 18 tahun, dia sudah terlihat seperti pemain veteran. Saya pikir ini adalah sesuatu yang bisa saya dan Tottenham tawarkan kepadanya lebih daripada klub-klub lain.'